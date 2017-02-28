Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
28 февраля 2017, вторник, 23:46
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Рязанец получил 14 лет тюрьмы за изнасилование дочери
Прощание с комбатом Гиви в Донецке. Трансляция от здания "Донбасс-опера"
В Липецке прикрыли еще один гаражный магазин
Образовательные учреждения Нижнего Новгорода прошли пик карантина, - Ирина Тарасова
На ТКР не будет экстрасенсов и платных викторин — директор
Квитанция за электроэнергию в новой форме доступна в «Личном кабинете» «КолАтомЭнергоСбыт»
В России ведут штраф за парковку на газоне
Керченских абитуриентов приглашают поступить в ВУЗы прокуратуры
Школьники Мурманшинской школы примут участие в конкурсе «Hello, Robot!» -Murmansk»
Нижегородец через суд пытается взыскать с дорожных компаний более 400 тыс рублей
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
28 февраля 2017, 16:15
газовая промышленность «Газпром» Евросоюз
Алексей Белогорьев

Европейские цены от «Газпрома»

Газпром, Бованенковское месторождение
Газпром, Бованенковское месторождение
Газпром

В 2017 году «Газпром» может повысить цену на газ, поставляемый в Европу, до 180-190 долларов за тысячу кубометров. Такие цифры привел заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев, рассказывая, сколько в 2017 году может составить экспортная цена на газ для Европейского союза.

«Диапазон цен в 2017 году будет составлять $180–190 за тысячу кубометров», – приводит информационное агентство РИА Новости слова Медведева. При этом в 2016 году средняя цена экспорта газа «Газпрома» в Евросоюз составила 167 долларов за тысячу кубометров, напомнил запред правления компании.

Добавим, что в 2016 году «Газпром» увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5%, то есть, довел их объем более чем до 179,3 миллиарда кубометров. Это максимальный за всю историю компании показатель. При этом доля «Газпрома» на рынке непосредственно Европы по итогам 2016 года выросла до 34% (с 31% в 2015 году), сообщил информационному агентству ТАСС Александр Медведев.

Цена на газ, о которой говорит «Газпром», является достаточно консервативной; вполне вероятно, что она будет превышена, однако это не увеличит доходов компании, а, возможно, даже сократит их. Такое мнение в беседе с «Полит.ру» высказал заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, комментируя сообщения СМИ о вероятном повышении газовым холдингом цен на экспортируемый в Европу газ.

 
Автомобиль с логотипом "Газпром"

«На самом деле, уровень в 180-190 долларов за тысячу кубометров – это достаточно консервативная оценка цены на этот год. Вероятно, она исходит из не менее консервативной оценке цен на нефть. То есть, вряд ли «Газпром» уверен, что среднегодовые цены на нефть будут выше 50 долларов за баррель.

Для «Газпрома» это – комфортный уровень цен с точки зрения конкуренции на европейском рынке, поскольку главный его конкурент в настоящее время – это СПГ (сжиженный природный газ – прим.ред.), в том числе пресловутый американский СПГ, поставки которого на европейский рынок будут рентабельны при уровне цен примерно 210 и выше долларов за тысячу кубов. Соответственно, если уровень цен не превысит 190 долларов, это будет означать, что у «Газпрома» практически не будет конкурентов.

Возможности предложить наиболее выгодный по цене контракт для европейских потребителей будут у него, и если абстрагироваться от того, будет ли следующая зима теплой или же относительно холодной, как в этом году, то можно ожидать сохранения или незначительного снижения поставок по сравнению с 2016 годом. С моей точки зрения, это комфортная ситуация для «Газпрома».

Она не особенно комфортна для компании в другом отношении – с финансовой точки зрения. Некомфортна, поскольку этот уровень цен явно недостаточен для обеспечения инвестиционных потребностей компании, учитывая и обычные расходы на поддержание газотранспортной системы, и мега-проекты вроде «Силы Сибири», «Северного потока-2» и «Турецкого потока». На все это денег не хватит, и те прогнозы, которые были сделаны прежде, скорее всего, оправдаются при таком уровне цен.

Вообще если судить по тем прогнозам и той динамике цен на нефть, которая сейчас есть, то все же, скорее всего, цены на газ в этом году будут выше, чем обозначенные «Газпромом» 180-190 долларов. Мне кажется, они перешагнут 200 долларов за тысячу кубометров, а может быть, и выйдут на уровень в 210-220 долларов, на котором становятся окупаемыми поставки СПГ с американских заводов.

Хорошо, что «Газпром» ориентируется на низкий уровень цен – всегда хорошо закладывать риски недополучения прибыли. И все же «Газпрому» нужно готовиться к тому, что конкуренция на рынке в этом году будет более напряженной и тяжелой, чем была в 2016 году, когда «Газпром», фактически был вне нее с точки зрения цены поставок по сравнению со всеми остальными возможными поставщиками.

При этом если цены вырастут больше, чем «Газпром» сейчас ожидает, их рост может отрицательно сказаться на объемах поставок. Поскольку быстрый рост объема поставок в 2016 году, которым «Газпром» гордится, в значительной мере был обусловлен именно тем, что цены на газ были очень низкими. Если цены вырастут, спрос на газ не радикально, но снизится. И в результате при росте цен на газ «Газпром», скорее всего, ничего не приобретет – за счет снижения объема поставок.

 
Перевозка сжиженого газа

Для «Газпрома», возможно, даже лучше было бы, чтобы цены оставались сравнительно низкими. Быстрый рост цен на газ ему, скорее, невыгоден даже в краткосрочной перспективе, не говоря уже о среднесрочной», – сказал Алексей Белогорьев.

Комментируя сообщения о том, что в 2016 году «Газпром» увеличил до 34% поставки газа в Европу, эксперт отметил, что свою роль тут сыграл и начавшийся процесс восстановления спроса на газ – на фоне обстоятельств, свидетельствующих, что увеличить добычу газа сами европейские страны пока не смогут.

«В последние два года спрос на газ в ЕС стал немного восстанавливаться. При этом добыча в Норвегии стабилизировалась и, скорее всего, увеличиться уже не сможет, а добыча в Нидерландах сильно упала. Так что потребности Евросоюза в импорте газа сильно возросли,  что, собственно, и ожидалось, а альтернативных «Газпрому» поставщиков не было, особенно учитывая ценовую конъюнктуру. Поэтому «Газпром» на этом фоне, естественно, сильно нарастил поставки.

Эта ситуация отражает реальные преимущества «Газпрома». Это преимущества и в части возможности предложить огромный объем дополнительного газа на рынок, используя большие свободные мощности по добыче (и не менее большие свободные мощности по транспортировке, если учитывать газотранспортную систему Украины), и в части низкой себестоимости поставок, которая дает возможность конкурировать по цене.

Хотя низкая себестоимость поставок отчасти вызвана тем, что налоговая нагрузка на «Газпром» значительно ниже, чем, допустим, в нефтяной отрасли – поставлять газ на экспорт в российских условиях значительно выгоднее, чем поставлять нефть или, тем более, нефтепродукты. Так что ситуация 2016 года не только отражает преимущества «Газпрома», но и в каком-то мере является уникальной: просто сошлись вместе факторы роста спроса при резком снижении цен. А в 2017 году уже будет сложнее: и со спросом не вполне очевидно, будет ли рост (скорее всего, будет, но, возможно, и незаметный), и цены несколько поднимутся.

Словом, возможно, рекорда 2016 года «Газпрому» не удастся побить, хотя сказать наверняка сложно. Та доля рынка, которую он занял, – это его заслуженная победа. Но говорить о том, что эти 34% останутся на долгосрочную перспективу, пока нет возможности. Хотя, скорее всего, в ближайшие 15-20 лет доля «Газпрома» на этом рынке будет в районе 30%», – считает Алексей Белогорьев.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Владимир Путин
Путин объяснил заинтересованность России в Белоруссии
Евгения Чудновец
ВС отправил на пересмотр дело осужденной за репост Чудновец
Владимир Путин и Дональд Трамп
МИД России начал готовить встречу Путина и Трампа
Владимир Петров
Умер хоккеист Владимир Петров
Николай Караченцов
Караченцова положили в реанимацию НИИ имени Склифосовского
23:28 Миллионы лет назад в Новой Зеландии жили гигантские пингвины
20:56 Минкульт обязал онлайн-кинотеатры получать прокатные удостоверения
20:36 В Хамовниках загорелся дом начала XIX века
20:22 ЦСКА продал название нового столичного стадиона Внешэкономбанку
19:49 Путин назвал условие вывода российской военной базы из Киргизии

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Макс Фасмер
Макс Фасмер
28 февраля 1886 года родился Макс Фасмер, автор «Этимологического словаря русского языка».
19:21 СМИ узнали о шести кандидатах на пост главы «Почты России»
19:16 Сын Петрова назвал новую причину смерти хоккеиста
18:55 МИД РФ опроверг просьбу о задержании подозреваемых в убийстве брата Ким Чен Ына
18:49 Саакашвили зарегистрировал на Украине партию «Рух новых сил»
18:26 Google предложила ФАС пойти на мировое соглашение
18:13 Мэрия Москвы благоустроит Большой Москворецкий мост за 3 млрд рублей
17:37 СКР объяснил обыск у Световой расследование дела ЮКОСа
17:35 Медведев раскритиковал ряд губернаторов за бюджетную политику
17:01 В Москве задержаны похитившие 100 млн рублей с банковских счетов
16:48 «Нафтогаз» заявил о рекордном падении давления в газопроводах
16:20 Путин объяснил заинтересованность России в Белоруссии
16:07 В Госдуме предложили перенести День защитника Отечества на август
15:54 Transparency попросила проверить бизнес главы Россельхознадзора
15:31 Подана заявка на референдум о передаче Исаакиевского собора РПЦ
15:21 Число усыновленных иностранцами детей из РФ сократилось втрое
14:52 Facebook заблокировал страницу депутата Милонова
14:28 Фонд Ахметова сообщил о захвате донецкого стадиона «Донбасс Арена»
14:08 МИД РФ обвинил Конгресс США в подготовке «экономической блокады» России
13:53 ВС отправил на пересмотр дело осужденной за репост Чудновец
13:48 Глава Минобрнауки назвала сроки введения обязательного ЕГЭ по истории
13:39 Глава ВС высказался за отмену статьи о повторных нарушениях на митингах
13:34 На Сицилии проснулся вулкан Этна
13:22 Роспотребнадзор добился штрафа для Uber в Москве
13:19 Осужденная на 8 лет активистка «Другой России» Таисия Осипова освобождена по УДО
12:54 Трамп обвинил «людей Обамы» в причастности к протестам
12:53 МИД России начал готовить встречу Путина и Трампа
12:46 Роспотребнадзор анонсировал снятие запрета на импорт молдавских вин
12:36 В доме правозащитницы Зои Световой начался обыск
12:11 3D-принтер для детей от «Роббо» вышел на рынок
11:57 Уволен руководитель управления «Ф» антикоррупционного главка МВД
11:28 Минтруд предложил вернуть страхование от безработицы
11:22 Умер хоккеист Владимир Петров
11:09 Караченцова положили в реанимацию НИИ имени Склифосовского
10:55 В Минфине рассказали о залоге перед держателями «народных облигаций»
10:44 Назван виновник ошибки на церемонии вручения премии «Оскар»
10:12 Сенатор США предложил назвать улицу у посольства РФ в честь Немцова
09:52 СБУ допросила Савченко по делу о терроризме после ее визита в ДНР‍
09:36 В ООН прокомментировали признание Россией паспортов ДНР
09:22 Эксперты спрогнозировали отставку еще трех губернаторов до конца года
08:47 Палата лордов отказалась вынести соглашение по Brexit на референдум
08:34 Сенат США утвердил миллиардера Росса в должности главы Минторга
08:23 В центре Киева обрушился мост
08:08 Россия отказала в задержании подозреваемых в причастности к убийству Ким Чен Нама
07:47 «Газпром» озвучил цены на газ для ЕС
07:35 Виновником ДТП с Караченцовым назвали водителя «Газели»
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.