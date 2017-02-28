В 2017 году «Газпром» может повысить цену на газ, поставляемый в Европу, до 180-190 долларов за тысячу кубометров. Такие цифры привел заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев, рассказывая, сколько в 2017 году может составить экспортная цена на газ для Европейского союза.

«Диапазон цен в 2017 году будет составлять $180–190 за тысячу кубометров», – приводит информационное агентство РИА Новости слова Медведева. При этом в 2016 году средняя цена экспорта газа «Газпрома» в Евросоюз составила 167 долларов за тысячу кубометров, напомнил запред правления компании.

Добавим, что в 2016 году «Газпром» увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5%, то есть, довел их объем более чем до 179,3 миллиарда кубометров. Это максимальный за всю историю компании показатель. При этом доля «Газпрома» на рынке непосредственно Европы по итогам 2016 года выросла до 34% (с 31% в 2015 году), сообщил информационному агентству ТАСС Александр Медведев.

Цена на газ, о которой говорит «Газпром», является достаточно консервативной; вполне вероятно, что она будет превышена, однако это не увеличит доходов компании, а, возможно, даже сократит их. Такое мнение в беседе с «Полит.ру» высказал заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, комментируя сообщения СМИ о вероятном повышении газовым холдингом цен на экспортируемый в Европу газ.

Автомобиль с логотипом "Газпром"

«На самом деле, уровень в 180-190 долларов за тысячу кубометров – это достаточно консервативная оценка цены на этот год. Вероятно, она исходит из не менее консервативной оценке цен на нефть. То есть, вряд ли «Газпром» уверен, что среднегодовые цены на нефть будут выше 50 долларов за баррель.

Для «Газпрома» это – комфортный уровень цен с точки зрения конкуренции на европейском рынке, поскольку главный его конкурент в настоящее время – это СПГ (сжиженный природный газ – прим.ред.), в том числе пресловутый американский СПГ, поставки которого на европейский рынок будут рентабельны при уровне цен примерно 210 и выше долларов за тысячу кубов. Соответственно, если уровень цен не превысит 190 долларов, это будет означать, что у «Газпрома» практически не будет конкурентов.

Возможности предложить наиболее выгодный по цене контракт для европейских потребителей будут у него, и если абстрагироваться от того, будет ли следующая зима теплой или же относительно холодной, как в этом году, то можно ожидать сохранения или незначительного снижения поставок по сравнению с 2016 годом. С моей точки зрения, это комфортная ситуация для «Газпрома».

Она не особенно комфортна для компании в другом отношении – с финансовой точки зрения. Некомфортна, поскольку этот уровень цен явно недостаточен для обеспечения инвестиционных потребностей компании, учитывая и обычные расходы на поддержание газотранспортной системы, и мега-проекты вроде «Силы Сибири», «Северного потока-2» и «Турецкого потока». На все это денег не хватит, и те прогнозы, которые были сделаны прежде, скорее всего, оправдаются при таком уровне цен.

Вообще если судить по тем прогнозам и той динамике цен на нефть, которая сейчас есть, то все же, скорее всего, цены на газ в этом году будут выше, чем обозначенные «Газпромом» 180-190 долларов. Мне кажется, они перешагнут 200 долларов за тысячу кубометров, а может быть, и выйдут на уровень в 210-220 долларов, на котором становятся окупаемыми поставки СПГ с американских заводов.

Хорошо, что «Газпром» ориентируется на низкий уровень цен – всегда хорошо закладывать риски недополучения прибыли. И все же «Газпрому» нужно готовиться к тому, что конкуренция на рынке в этом году будет более напряженной и тяжелой, чем была в 2016 году, когда «Газпром», фактически был вне нее с точки зрения цены поставок по сравнению со всеми остальными возможными поставщиками.

При этом если цены вырастут больше, чем «Газпром» сейчас ожидает, их рост может отрицательно сказаться на объемах поставок. Поскольку быстрый рост объема поставок в 2016 году, которым «Газпром» гордится, в значительной мере был обусловлен именно тем, что цены на газ были очень низкими. Если цены вырастут, спрос на газ не радикально, но снизится. И в результате при росте цен на газ «Газпром», скорее всего, ничего не приобретет – за счет снижения объема поставок.

Перевозка сжиженого газа

Для «Газпрома», возможно, даже лучше было бы, чтобы цены оставались сравнительно низкими. Быстрый рост цен на газ ему, скорее, невыгоден даже в краткосрочной перспективе, не говоря уже о среднесрочной», – сказал Алексей Белогорьев.

Комментируя сообщения о том, что в 2016 году «Газпром» увеличил до 34% поставки газа в Европу, эксперт отметил, что свою роль тут сыграл и начавшийся процесс восстановления спроса на газ – на фоне обстоятельств, свидетельствующих, что увеличить добычу газа сами европейские страны пока не смогут.

«В последние два года спрос на газ в ЕС стал немного восстанавливаться. При этом добыча в Норвегии стабилизировалась и, скорее всего, увеличиться уже не сможет, а добыча в Нидерландах сильно упала. Так что потребности Евросоюза в импорте газа сильно возросли, что, собственно, и ожидалось, а альтернативных «Газпрому» поставщиков не было, особенно учитывая ценовую конъюнктуру. Поэтому «Газпром» на этом фоне, естественно, сильно нарастил поставки.

Эта ситуация отражает реальные преимущества «Газпрома». Это преимущества и в части возможности предложить огромный объем дополнительного газа на рынок, используя большие свободные мощности по добыче (и не менее большие свободные мощности по транспортировке, если учитывать газотранспортную систему Украины), и в части низкой себестоимости поставок, которая дает возможность конкурировать по цене.

Хотя низкая себестоимость поставок отчасти вызвана тем, что налоговая нагрузка на «Газпром» значительно ниже, чем, допустим, в нефтяной отрасли – поставлять газ на экспорт в российских условиях значительно выгоднее, чем поставлять нефть или, тем более, нефтепродукты. Так что ситуация 2016 года не только отражает преимущества «Газпрома», но и в каком-то мере является уникальной: просто сошлись вместе факторы роста спроса при резком снижении цен. А в 2017 году уже будет сложнее: и со спросом не вполне очевидно, будет ли рост (скорее всего, будет, но, возможно, и незаметный), и цены несколько поднимутся.

Словом, возможно, рекорда 2016 года «Газпрому» не удастся побить, хотя сказать наверняка сложно. Та доля рынка, которую он занял, – это его заслуженная победа. Но говорить о том, что эти 34% останутся на долгосрочную перспективу, пока нет возможности. Хотя, скорее всего, в ближайшие 15-20 лет доля «Газпрома» на этом рынке будет в районе 30%», – считает Алексей Белогорьев.