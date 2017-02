«Коммерсантъ» в статье «Шаг вправо, шаг влево — расход» пишет о том, что правительство увидело проблему избыточного регулирования региональных расходов.

«Кризис в квадрате»: покупатели квартир сокращают метраж, застройщики уже сейчас уменьшают квартиры.

«Кризис губернаторского возраста»: политологи проанализировали недавние отставки и предсказали новые.

РБК в статье «VimpelCom отзовется по-новому» объясняет, почему российский холдинг объявил о смене названия.

«Сенаторов подстегивают обстоятельства»: парламентарии Франции выступили против санкций в отношении российских коллег.

«Инвестор выйдет из народа»: Министерство финансов раскрыло детали выпуска облигаций для частных лиц.

«Известия» утверждают: «ЭРА-ГЛОНАСС захватывает "интернет вещей"». Для этого оператору системы реагирования при авариях решили выделить специальный частотный диапазон.

«Алкоголю разрешат не соответствовать ГОСТам»: из профильного закона вычеркнут норму, обязывающую производителей соблюдать национальные стандарты.

«Со справкой за рулем»: союз автошкол просит главу ГИБДД ужесточить требования к автомобилистам, а для начинающих ввести временные права.

«Газета.ru» в статье «Бла-Бла Ленд» пишет, что правительство нашло кое-что покруче, чем «Оскар», на инвестфоруме «Сочи-2017».

«У Караченцова сотрясение после ДТП»: В сети появилось видео ДТП с участием Караченцова.

«Китай проверит тон Америки»: в Соединенные Штаты с визитом прибыл «ключевой дипломат» Китая.

«The Economist объясняет: как Роберт Мугабе разрушил Зимбабве» (The Economist explains: How Robert Mugabe ruined Zimbabwe). Автор рассказывает, что президент Зимбабве Роберт Мугабе отличается не только деспотизмом, но и неразумной политической стратегией.

«Демократы: Том Перес избран лидером партии, переживающей кризис» (The Democrats: Tom Perez is elected leader of a party in crisis). Американский политический деятель Том Перес был избран председателем партии демократов.

Bloomberg: «Обращение Трампа к конгрессу может обойтись в триллионы» (Trump's Speech to Congress Risks Trillions). Во вторник президент США Дональд Трамп выступит с обращением к конгрессу. Эта речь может сильно сказаться на американских финансовых рынках.

«Как Европе защититься» (How Europe Can Defend Itself). Редакция Bloomberg рассуждает о том, как стратегия американского президента Дональда Трампа вынуждает европейцев искать новые средства самообороны.

The Wall Street Journal: «Трамп предложит увеличить военные затраты на $54 млрд». (Trump to Propose $54 Billion Increase in Military Spending). Президент США Дональд Трамп собирается предложить почти 10-процентное увеличение военного бюджета при сильном урезании бюджетов невоенных ведомств.

"Трамп направляется в конгресс, а поляризация усиливается» (As Trump Heads to Congress, Polarization Is Hardening). Президент США Дональд Трамп во вторник выступит с речью перед конгрессом. Это происходит на фоне усиливающейся поляризации, которая станет испытанием для Трампа и других республиканцев.