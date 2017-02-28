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28 февраля 2017, вторник, 15:59
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28 февраля 2017, 09:15
алкоголь «Вымпелком» ГИБДД Дональд Трамп Минфин недвижимость регионы Франция
Илья Карпюк

Заголовки утра. 28 февраля

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Шаг вправо, шаг влево — расход» пишет о том, что правительство увидело проблему избыточного регулирования региональных расходов.

«Кризис в квадрате»: покупатели квартир сокращают метраж, застройщики уже сейчас уменьшают квартиры.

«Кризис губернаторского возраста»: политологи проанализировали недавние отставки и предсказали новые.

РБК в статье «VimpelCom отзовется по-новому» объясняет, почему российский холдинг объявил о смене названия.

«Сенаторов подстегивают обстоятельства»: парламентарии Франции выступили против санкций в отношении российских коллег.

«Инвестор выйдет из народа»: Министерство финансов раскрыло детали выпуска облигаций для частных лиц.

«Известия» утверждают: «ЭРА-ГЛОНАСС захватывает "интернет вещей"». Для этого оператору системы реагирования при авариях решили выделить специальный частотный диапазон.

«Алкоголю разрешат не соответствовать ГОСТам»: из профильного закона вычеркнут норму, обязывающую производителей соблюдать национальные стандарты.

«Со справкой за рулем»: союз автошкол просит главу ГИБДД ужесточить требования к автомобилистам, а для начинающих ввести временные права.

«Газета.ru» в статье «Бла-Бла Ленд» пишет, что правительство нашло кое-что покруче, чем «Оскар», на инвестфоруме «Сочи-2017».

«У Караченцова сотрясение после ДТП»: В сети появилось видео ДТП с участием Караченцова.

«Китай проверит тон Америки»: в Соединенные Штаты с визитом прибыл «ключевой дипломат» Китая.

«The Economist объясняет: как Роберт Мугабе разрушил Зимбабве» (The Economist explains: How Robert Mugabe ruined Zimbabwe). Автор рассказывает, что президент Зимбабве Роберт Мугабе отличается не только деспотизмом, но и неразумной политической стратегией.

«Демократы: Том Перес избран лидером партии, переживающей кризис» (The Democrats: Tom Perez is elected leader of a party in crisis). Американский политический деятель Том Перес был избран председателем партии демократов.

Bloomberg: «Обращение Трампа к конгрессу может обойтись в триллионы» (Trump's Speech to Congress Risks Trillions). Во вторник президент США Дональд Трамп выступит с обращением к конгрессу. Эта речь может сильно сказаться на американских финансовых рынках.

«Как Европе защититься» (How Europe Can Defend Itself). Редакция Bloomberg рассуждает о том, как стратегия американского президента Дональда Трампа вынуждает европейцев искать новые средства самообороны.

The Wall Street Journal: «Трамп предложит увеличить военные затраты на $54 млрд». (Trump to Propose $54 Billion Increase in Military Spending). Президент США Дональд Трамп собирается предложить почти 10-процентное увеличение военного бюджета при сильном урезании бюджетов невоенных ведомств.

"Трамп направляется в конгресс, а поляризация усиливается» (As Trump Heads to Congress, Polarization Is Hardening). Президент США Дональд Трамп во вторник выступит с речью перед конгрессом. Это происходит на фоне усиливающейся поляризации, которая станет испытанием для Трампа и других республиканцев.

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