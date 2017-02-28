Уже три года срок экспозиции вторичной квартиры в столице превышает 100 дней — до кризиса, в 2013 году, риэлторам в среднем удавалось продать квартиру за 1,5 месяца.

Причин для затишья на столичном рынке недвижимости множество, и все, кто думает продавать или покупать квартиру, о них знает. И это как раз тот случай, когда власти с трудом могут влиять на происходящее, хотя свою роль, конечно, играют снижение инфляции и субсидирование ставки по ипотечным кредитам, развитие транспортной инфраструктуры и даже повышение налога на имущество.

Причем непонятно, нужно ли как-то специально «оживлять» рынок недвижимости: деньги, которые туда инвестирую граждане, с удовольствием примет финансовый рынок.