Знаменитый актер театра и кино Николай Караченцов попал в автокатастрофу. Это произошло спустя 12 лет после аварии, стоившей ему здоровья и карьеры. Караченцов госпитализирован с травмами.

Николай Караченцов сделался популярным, когда со второй половины 1970-х годов стал активно сниматься в кино. Он сыграл более ста ролей, и многие из них запомнились зрителям. Особое место среди них заняли роли в фильмах «Собака на сене», «Человек с бульвара Капуцинов», «Белые росы», «Благочестивая Марта», «Приключения Электроника», «Трест, который лопнул», «Ловушка для одинокого мужчины» и другие.

Сообщения об аварии, в которую попал автомобиль Караченцова, появились в СМИ вечером 27 февраля и поначалу вызвали недоумение у читателей. Дело в том, что почти точно в это же время, в ночь на 28 февраля, Караченков уже попадал в дорожно-транспортное происшествие в 2005 году – он разбился на Мичуринском проспекте Москвы, торопясь к жене после известия о смерти ее матери. В итоге многие не могли поверить, что перед ними не фальшивая новость или не переопубликация старой информации. Однако сын Караченцова подтвердил, что это не обман и не ошибка – эта авария действительно произошла.

Она случилась в Подмосковье, в окрестностях поселка Загорянкий Щелковского района области. За рулем находилась актриса Людмила Поргина, жена Караченцова, а сам он сидел на пассажирском месте. Сообщалось, что их машина перевернулась после столкновения с «Газелью». По последним данным, виновником аварии считают водителя «Газели»: это его машина врезалась в бок «Тойоты» Караченцовых. Водитель «Газели» доставлен на допрос в Щелковский отдел ДПС; по сведениям источников ТАСС, водитель утверждает, что не заметил легкового автомобиля.

Авария автомобиля Николая Караченцова / YouTube.com / ГТРК Россия.

В «Тойоте» находились четыре человека: Караченцов, Поргина, родственница Караченцова и медсестра, согласно данным СМИ. В результате аварии все четверо остались живы, сообщила журналистам Людмила Поргина. Непосредственно же Николай Караченцов получил травму головы и был госпитализирован в местную больницу, по сообщениям СМИ – с сотрясением мозга. Утром 28 февраля стало известно, что из Щелковской больницы он переведен в НИИ имени Склифосовского, где лечился после аварии 2005 года.

Как уточнило информационное агентство РИА Новости, Караченцов находится в нейрохирургической реанимации НИИ.

По словам Поргиной, состояние его «нормальное» и, возможно, уже сегодня ему разрешат уехать домой. «Все нормально, никаких кровоизлияний нет. Николай Петрович сейчас находится в "Склифе", потому что мы там лежали, там все есть. Утром его должны будут осмотреть врачи. Может быть, заберём его домой», – приводит ее заявление информационное агентство «Интерфакс».

Из рассказа Поргиной также следует, что виновником аварии был водитель «Газели», так как их машина двигалась по главной дороге, а он не пропустил их.

В социальных сетях публикации об аварии вызвали многочисленные и эмоциональные отклики. Преобладающими эмоциями при этом стали обеспокоенность, изумление и недоумение: пользователи выражали испуг новостью, поражались совпадению сроков двух аварий, высказывали сомнения в случайности происшедшего и желали Караченцову скорейшего выздоровления. «О, боже! Это правда?», «Дата или снова?..», «Мистика», «Фатум», «О господи…», «Опять???», «Да что ж такое!», «ЗДОРОВЬЯ!!! Вопреки всему!», – реакции такого типа были наиболее распространенными, причем отзывались на сообщения не только граждане России, но и бывших республик СССР, и других стран.

Многие оставляют развернутые записи. «Николай Караченцов опять попал в ДТП – черепно-мозговая травма! (12 лет прошло с первой аварии) Что за злой рок!», – восклицает Андрей Бурков, инженер-топограф в «БиТелеком» из Алма-Аты. «Мистика какая-то, почти день в день через 12 лет Николай Караченцов снова попал в аварию», – отмечает Гульниза Смагулова, также жительница Алма-Аты.

«Как же так?((((((( Так просто не бывает! Ровно 12 лет назад, день в день, была первая авария! Это просто полтергейст какой-то! Николай Петрович, здоровья вам!!!», – пишет Катерина Мухина, начальник отдела маркетинговых инициатив в MTS Retail из Москвы. «Да что же такое-то! Иногда думаешь, что сошел с ума... Шумахер на горе расстался с «Формулой», Караченцов на углу Мичуринского – со сценой, и вот снова... Вот и не верь в Фатум...», – размышляет Игорь Родин, частный предприниматель из Томска.

Актер Николай Караченцов. / Дмитрий Лекай/Коммерсантъ

«Николай Караченцов опять в ДТП попал на Щелковском шоссе, машина, где он находился, столкнулась с «Газелью». Передают, что с различными травмами находится в больнице!», – опубликовал раньше некоторых СМИ на своей странице в Facebook запись Вениамин Зайцев-Фридштанд, журналист и писатель. «А говорят, в одну воронку два раза не..:(((», – замечает на это читатель его блога Юлия Брискина из Москвы. «Вот тот человек, кому никогда не пожелаешь плохого», – присоединяется к обсуждению Юрий Зельников, уполномоченный по правам человека в Калужской области.

«Ну, вроде только небольшое сотрясение», – уточняет Зайцев позже. «Да, это хорошо, что ничего серьезного! Хотя с его здоровьем и малость может навредить! Просто жизнь, конечно, удивительная штука», – удивляется пользователь Анна Горшкова из Москвы.

Опасения по поводу того, как новая травма может повлиять на здоровье актера, высказывают многие. И для беспокойства у них есть повод: травмы, Караченцовым полученные при аварии 2005 года, действительно были крайне серьезными. Актер провел тогда в коме 26 дней, перенес серию операций, в том числе на мозге, и первоначально не мог ни нормально двигаться, ни говорить, а на окружающее реагировал слабо. Тем не менее, после долгой реабилитации добился улучшений, и в мае 2007 года ненадолго поднялся на сцену, чтобы показаться зрителям гала-концерта «Звезды сошли с небес» (концерт назвали по названию последней песни, записанной им).

В следующий раз он появился перед публикой 1 октября 2009 года на презентации совместного с композитором Еленой Суржиковой компакт-диска «Я не солгу!». Однако реабилитация к тому времени еще не была окончена. В марте – апреле 2011 года Караченцов проходил курс лечения в одной из клиник Израиля и достиг улучшений с речью, а в январе – мае 2013 года лечился в клиниках Пекина. В итоге в октябре 2013 года он сыграл эпизод в фильме «Белые Росы. Возвращение», а 26 октября 2014 года в театре «Ленком», где он работал, прошел его юбилейный вечер в честь 70-летия.

К этой дате был приурочен и выход двойного компакт-диска «Лучшее и неизданное», и 1 ноября 2014 года в связи с выходом диска в Литературном кафе Московского дома книги прошел творческий вечер Караченцова. Однако по-настоящему в кино или на эстраду Караченцов так и не вернулся, и новое происшествие крайне встревожило поклонников его таланта.

«Какой сегодня день необычный, елы-палы. Три раза чуть не влетел в ДТП, Бог миловал, хватило и дистанции, и реакции. А тут читаю – сегодня в тот же день, что и 12 лет назад, в аварию попали Николай Караченцов с женой. Очень надеюсь, что у них ничего серьезного.

Ну, а напоследок я еще и руку себе сломал прямо возле собственного крыльца. В общем, с началом Великого Поста!», – оценивает 27 февраля Александр Ткаченко, православный писатель, психолог, один из постоянный авторов журнала «Фома».

Позже, отвечая на вопросы читателей своей страницы, выразивших сомнения в том, что Караченцов вообще в состоянии делать что бы ни было и куда бы то ни было ехать в любом качестве, он приводит ссылку на видеозапись передачи «Профессия: репортер» с участием Николая Караченцова, снятой через несколько лет после аварии 2005 года, и добавляет: «Этот "овощ" сделал все, чтобы восстановиться. Выглядит, конечно, не очень. Но, на мой взгляд, при таком поражении ГМ (головного мозга – прим.ред.) начать бить чечетку, ходить и пусть очень плохо, но разговаривать, – результат очень серьезной и целенаправленной работы актера. Бог весть, у многих ли хватило бы на это моральных и физических сил в его состоянии».