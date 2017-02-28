Зарубежное имущество российских олигархов. Виктор Вексельберг

Редакция «Полит.ру» собрала информацию о том, каким имуществом за пределами России владеют самые известные российские олигархи.

Виктор Вексельберг – российский предприниматель, миллиардер, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» и президент фонда «Сколково». Постоянно проживает в России; некоторое время назад жил главным образом в Швейцарии и, по данным СМИ, был заинтересован в том, чтобы иметь гражданство этой страны. Вексельберг стал налоговым резидентом кантона Цюрих в 2004 году. Этот статус налогового резидента равен гражданству, но не дает права на участие в выборах.

Сын Вексельберга Александр имеет американское гражданство; по сведениям СМИ, в США он развивает собственный проект.

В рейтинге 200 самых богатых россиян 2016 год, составленном редакцией русскоязычной версии американского журнала Forbes, Виктор Вексельберг находится на седьмом месте с состоянием в 10,5 млрд долларов. В 2015 году он находился на четвертой строке аналогичного рейтинга, и тогда его состояние достигало 14,2 млрд долларов. А в 2014 году он поднимался на третью позицию списка (его состояние тогда достигало 17,2 млрд долларов).

В октябре 2012 года Вексельберг, по версии газеты Guardian стал самым богатым гражданином России. К такому выводу издание пришло, узнав о покупке «Роснефтью» пакета в 50% компании ТНК-BP, где Вексельбергу принадлежала часть акций. В то же время по версии Forbes Вексельберг в 2012 году находился на восьмом месте среди богатейших россиян, а капитал его составлял 12,4 млрд долларов. Продажа же пакета акций ТНК-ВР, по сообщениям российских СМИ, принесшая Вексельбергу 7 млрд долларов, состоялась в 2013 году, в марте.

Обыски в компании "Ренова".

Вообще бизнесом Вексельберг занялся с началом перестройки. СМИ сообщали, что состояние он сделал на алюминии и нефти, однако доля соответствующих активов в подконтрольной ему компании «Ренова» с начала 2000-х годов постепенно стала сокращаться. В сферу его интересов, помимо металлургии и газа, к тому времени попали с десяток отраслей, от химической промышленности и авиации до жилищно-коммунального хозяйства.

Первый миллион Вексельберг заработал в 1991 году на продаже за границу медной жилы от использованных кабелей нефтяных насосов. На эти деньги компания «Ренова», созданная Вексельбергом вместе с бывшими однокурсниками по Московскому институту инженеров транспорта (МИИТ), купила 20-процентный пакет акций Иркутского алюминиевого завода (ИркАЗа), а также акции Уральского алюминиевого завода. По утверждению СМИ, победа в случае с Уральским заводом досталась Вексельбергу потому, что на губернаторских выборах в регионе победил поддержанный Вексельбергом Эдуард Россель.

Интересно, что с тех пор «Ренова» управляла обоими заводами, хотя фактическим владельцем сформированной на их базе Сибирско-уральской алюминиевой компании (СУАЛ) стала лишь к 2000 году, когда выкупила федеральный и областные пакеты акций предприятия. А на базе СУАЛа Вексельбергу с партнерами удалось со временем создать вторую по величине алюминиевую компанию России с годовым оборотом 3 млрд долларов. Тем не менее, в отрасли Вексельберг был только вторым – по его словам, процитированным Forbes, Олег Дерипаска «оказался расторопнее».

И только после создания СУАЛа Вексельберг занялся нефтью: в партнерстве с «Альфа-груп» его «Ренова» купила «Тюменскую нефтяную компанию». Впоследствии на ее основе путем слияния они создали TNК-BP, одну из крупнейших в мире по объемам добычи нефти.

По итогам 2001 года Вексельберг возглавил рейтинг руководителей предприятий цветной металлургии, составленный деловой газетой «Ведомости». В том же году Ассоциация менеджеров признала Вексельберга одним из лучших предпринимателей и корпоративных менеджеров России.

2007 Вексельберг возглавил совет директоров Объединенной компании Rusal (UC Rusal). Оставался на этом посту до 2012 года включительно.

В 2010 году Вексельберг стал координатором проекта «Сколково» по созданию инновационного комплекса в Москве. В интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung он объяснил, что пять основных направлений данного начинания – энергетика, биомедицинские, ядерные и информационные технологии, космос – являются именно теми сегментами рынка, которыми он занимается как бизнесмен. В том же году он стал президентом Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонда «Сколково»), а затем и сопредседателем Совета Фонда «Сколково».

В 2011 году зарубежные СМИ называли Дмитрия Медведева другом Вексельберга. Тогда же Вексельберг признался, что посвящает «Сколково» 75% времени и ради него отказался от ряда проектов. У «Сколково» немало иностранных партнеров, однако их акции не принадлежат Вексельбергу.

Российские активы

В холдинг «Ренова», председателем совета директоров которого является Вексельберг, входят 23 компании, в том числе UC Rusal, «Российские коммунальные системы», «Акадо», «Аэропорты регионов» и другие.

До марта 2013 года Вексельберг был крупнейшим российским акционером TNK-BP (владел 12,5% акций), а после продажи компании «Роснефти» получил за свой пакет $7 млрд. К настоящему времени владеет 5,66% акций UC Rusal и рядом зарубежных активов.

Зарубежные активы

В июле 2006 года «Ренова» объявила о покупке 10,25 % акций швейцарского концерна Oerlikon (лидера в области полупроводниковых технологий), а в мае 2007 года приобрела блокпакет швейцарского инженерно-машиностроительного концерна Sulzer, сообщила газета «Коммерсантъ». Эти пакеты он постепенно увеличивал. К настоящему времени ему принадлежал 38,3% акций Oerlikon и 57,1% Sulzer.

Часть от полученных от продажи доли в TНК-BP средств Вексельберг инвестировал в швейцарскую компанию Schmolz+Bickenbach (25,5%), итальянскую Octo Telematics (100%), американскую Dresser-Rand (купил только 4,99% и продал в 2015 году) и кипрский Bank of Cyprus (6,2%).

Тренажеры Octo Telematics

Санкции, введенные в 2014 году США, а затем и Евросоюзом в отношении России, не коснулись швейцарских компаний Вексельберга. Однако некоторые изменения в своих активах он вынужден был произвести в связи с тем, что в России был взят курс на деофшоризацию экономики.

В январе 2015 года стало известно, что Вексельберг полностью перевел в российскую юрисдикцию компанию «Аэропорты регионов», управляющую российскими аэропортами с пассажиропотоком более 10 млн человек в год. Вексельбергу в ней принадлежит 90%, остальное — его партнерам Владимиру Кремеру и Евгению Ольховику.

А в марте 2016 года СМИ сообщили, что Вексельберг уже перевел из оффшоров в Россию активы в таких российских компаниях, как ​«Акадо», РКС, «Оргсинтез». По данным швейцарской газеты NZZ am Sonntag, бизнесмен готовится к переносу и других активов.

Продолжение проекта следует