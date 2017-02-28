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28 февраля 2017, 18:42
Дальний Восток Иркутская область Калининград Ленинградская область регионы Челябинск
Евгения Холина

#Россия 28.02. Главное

Дмитрий Медведев на встрече с губернаторами
Дмитрий Медведев на встрече с губернаторами

Новость дня

Дефицит региональных бюджетов в 2016 году уменьшился почти на порядок - со 170 млрд до 12,5 млрд рублей, но долговая нагрузка еще остается значимой. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с губернаторами по вопросам межбюджетной политики.

Премьер раскритиковал глав некоторых регионов за их бюджетную политику, которая ведет к новым долгам субъектов Федерации. Он пояснил, что речь идет о регионах, которые не выполняют должным образом те полномочия, которые возложены на них в соответствии с федеральными законами, но в то же время принимают на себя дополнительные региональные обязательства и «финансируют их с удовольствием».

К тому же при формировании своих бюджетов добрая половина регионов закладывает в будущие расходы «неисполнимый объем доходов, то есть, доходы с явным превышением», подчеркнул глава правительства.

 

Антиновость дня

В Челябинске полицейские изъяли более 30 тысяч бутылок поддельного алкоголя. Среди конфискованного - подделки элитных марок, в том числе виски Jack Daniel's и коньяк Hennessy.

 
Изъятие поддельного алкоголя

Контрафактный алкоголь был обнаружен в ходе массовых обысков, проведенных местными правоохранителями одновременно  на семи складах и торговых точках.

 

Непонятная новость дня

Жителей Светогорска Ленинградской области возмутили продаваемые в местной булочной леденцы на палочке в форме пениса. Фото кондитерских изделий с названием «Мистер Боб» выложил в сеть один из пользователей группы «Светогорск ВКонтакте».

По словам активно обсуждающих фотографию пользователей, имеющие форму мужского полового органа леденцы продаются в обычной булочной Светогорска среди прочих кондитерских изделий еще с 14 февраля.

Мэр Светогорска Сергей Давыдов, пытаясь не расхохотаться, сообщил журналисту 47news, что не слышал о подобном товаре. «Я посмотрю сообщения в соцсетях. Посмотрим, что мы сможем с этим сделать», - прокомментировал новость глава города.

 

Ассорти

В Калининградской области на заводе «Автотор» Китайская автомобильная корпорация FAW начала серийное производство кроссовера Besturn X80. В 2018 году планируется  производить и продавать в России уже 2-3 модели FAW.

Пока эта марка китайских машин у россиян не слишком востребована – по данным «АВТОСТАТа», за январь дилеры FAW реализовали в нашей стране всего 33 автомобиля. Представители компании рассчитывают, что запуск производства в России позволит им стать конкурентными и послужит основой для долгосрочного развития бренда на российском рынке.

* * *

Правительство Иркутской области подало в Минэкономразвития РФ заявку на создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) в Саянске. Градообразующим предприятием этого моногорода является крупнейший в РФ производитель поливинилхлорида - АО «Саянскхимпласт».

В ТОР предполагается развитие газонефтехимического комплекса, глубокой переработки древесины, планируется создание машиностроительных и сборочных производств, что позволит за период 2017-2026 годов создать там 1,2 тысячи новых рабочих мест.

* * *

Во Владивосток будет летать самолет-леопард.  Принтом морды самого редкого подвида леопардов - дальневосточного - украсили Boeing 777-300 в авиакомпании «Россия». Проект был реализован в рамках Года экологии совместно с АНО «Дальневосточные леопарды».

 
Самолет Боинг с изображением леопарда.

Авторы проекта надеются, что такая раскраска самолета привлечет внимание к проблеме сохранения дальневосточных леопардов, которых в 2007-2008 годах на территории нашей страны насчитывалось всего около 35-40 особей, что критически мало для воспроизводства популяции. В 2016 году удалось добиться рекордного увеличения поголовья - родились 16 котят.

Необычный Boeing уже прозвали «Леолетом». Он будет летать не только на Дальний Восток, но и по другим направлениям - как внутри России, так за ее пределами.

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