Советник руководителя департамента информационных технологий Москвы Андрей Белозеров в колонке на городском сайте m24.ru рассказал о причине провала проекта Универсальной электронной карты и о будущем Социальной карты москвича. Лучше бы он этого не делал.

Начинает Андрей Белозеров с сообщения о том, что УЭК, как обязательный инструмент предоставления государственных услуг, официально упразднена. По всей видимости проект универсальной карты близок Белозерову — он даже с некоторым восхищением рассказывает о том, какие возможности она давала бы гражданам. Карта должна была стать не только удостоверением личности, но и платежным средством. «Идеальная система виделась так: человек вставляет карту дома в картридер, получает все свои начисления, все свои услуги и может сразу же безналичным способом оплатить штрафы, счета, налоги. А при поездках в другие регионы карта позволяет получать ровно те же услуги, что и дома», — пишет советник главы ДИТ.

Проблема оказалась небольшой: создатели УЭК забыли, что она нужна не только для красивых презентаций, но и для рядовых граждан. А у них как раз и возникали проблемы: даже при желании и даже в столице получить УЭК можно было только выстояв приличную очередь к слабо знакомым с темой сотрудникам одного из нескольких на весь город отделений Сбербанка. Использовать УЭК дома для проставления электронной подписи также затруднительно: вместо того, чтобы тут же купить или получить бесплатно подключаемый к компьютеру кардридер, нужно изучать форумы, доставать где-то недешевые приборы и, наконец, сталкиваться с тем, что они отказываются работать с твоей операционной системой.

Картридер. Цифровая карта гражданина Эстонии.

Белозеров пишет, что создатели УЭК ориентировались на электронную карту гражданина Эстонии — но в соседней стране как-то смогли сделать так, что пользоваться картой удобно, а в России с подобными электронными сервисами традиционные проблемы, которые можно описать правилом «внедрение электронного документооборота не освобождает от обязанности дублировать все на бумаге».

Так, электронный полис ОМС — пластиковая карточка — выдается вместе с бумагой формата А4, которую и нужно носить с собой в поликлинику чтобы получить доступ к стоящему в фойе автомату. Так для получения услуг, оформление которых проходит через сайт Госуслуг, все равно стоит один или два раза прийти в офис «Моих документов», а желательно для уверенности потом совершить телефонный звонок.

Одно из значимых исключений из правил — столичная Социальная карта москвича. Она появилась в 2001 году и с тех пор к ней привыкли миллионы москвичей. Она выдается всем москвичам, которые получают те или иные субсидии или пособия от города, причем разные категории граждан имеют разные льготы, так что у некоторых социальная карта работает еще и как бесплатный проездной, некоторым позволяет получать бесплатные билеты на электрички и т. д.

Прелесть социальной карты не только в том, что москвичи к ней привыкли — это очень простой инструмент. Карточку удобно носить с собой, всего понятно, куда ее нужно «прикладывать» и кому показывать. Мало кто знает, что и соцкарта москвича, на самом деле, имеет множество приложений, которыми никто никогда не пользуется — например, она позволяет пользоваться той же электронно-цифровой подписью, но этот функционал никому не нужен, а потому его, фактически, можно считать «спящим».

И вот Андрей Белозеров в своей колонке сообщает: «в отдаленной перспективе уйдем и от пластика: гораздо удобнее иметь весь функционал "карты" в мобильном приложении. Формфактор вообще будет не так важен».

Карта москвича.

Любой специалист в области карточных технологий с Белозеровым, конечно, согласится: уже сейчас карточки очень часто используются чтобы совершать покупки через интернет, а «в живую» без физической карточки можно обходиться с помощью технологий на подобии Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay и Microsoft Wallet. Но радужная перспектива развития электронных платежей не отменяет того факта, что во многих странах до сих пор заметная часть банковских карт выпускается даже без чипа, просто с магнитной лентой — учитывая современные технологии, это просто прошлый век.

Оптимизм Белозерова понятен, но остается загадкой, зачем он делится своим экспертным мнением на площадке канала «Москва 24». Сложно себе представить, что он не понимает простого факта: через несколько дней после публикации его статьи столичные пенсионеры только и будут между собой говорить, что социальные карты отнимут, а для проезда нужно будет покупать дорогие и сложные смартфоны, пользоваться которыми большинство из них, к сожалению, не умеет.

Белозеров пишет, что создатели проекта УЭК «элементарно забыли объяснить гражданам, что такое универсальная электронная карта». Будет очень жаль, если Департамент информационных технологий, ответственный за проект Социальной карты москвича, также решит сделать упор на развитии мало кому интересных технологий, а не на удобстве пользователей.