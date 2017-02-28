Топ новостей 28 февраля
Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в МИДе рассказали о начале подготовки встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом, приговор осужденной за репост воспитательнице Евгении Чудновец отправлен на пересмотр, Николая Караченцова поместили в реанимацию института имени Склифосовского.
МИД России начал готовить встречу Путина и Трампа
МИД РФ начал процесс подготовки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, хотя конкретная дата встречи пока неизвестна. Этот вопрос обсуждался во время первой двусторонней встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Бонне на полях министерского заседания G20.
ВС отправил на пересмотр дело осужденной за репост Чудновец
Верховный суд РФ обязал президиум Курганского областного суда пересмотреть дело воспитательницы Евгении Чудновец, осужденной за репост видеозаписи с издевательствами над ребенком. Заместитель генерального прокурора РФ Леонид Коржинек направил в Верховный суд предложение отменить приговор Чудновец, которая осуждена к полугоду лишения свободы по части 2 статьи 42.1 УК РФ (распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних) за репост видеозаписи, доказывающей издевательства сотрудников детского сада над детьми.
Караченцова положили в реанимацию НИИ имени Склифосовского
Актер Николай Караченцов, попавший вечером 27 февраля в ДТП, находится в нейрохирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского, куда он был переведен из щелковской больницы. Караченцов был госпитализирован после ДТП в Щелковском районе Подмосковья. Авария произошла 27 февраля в 19.30 в поселке Загорянский. Toyota Highlander, в которой ехал Караченцов с женой и еще двумя пассажирами, столкнулась с «Газелью», водитель которой не заметил иномарку и врезался ей в бок.
Умер хоккеист Владимир Петров
Знаменитый хоккеист Владимир Петров скончался на 70-м году жизни. Петров – двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, одиннадцатикратный чемпион СССР. В составе ЦСКА и советской хоккейной сборной выступал в одной тройке с Валерием Харламовым и Борисом Михайловым.
Россия отказала в задержании подозреваемых в причастности к убийству Ким Чен Нама
Российские власти ответили отказом на просьбу Южной Кореи задержать четверых граждан КНДР, подозреваемых в причастности к убийству брата лидера Северной Кореи Ким Чен Нама. Указанные лица, наблюдавшие за убийством Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура, вылетели из Малайзии рейсами через Джакарту, Дубай, Москву и Владивосток. Власти Южной Кореи пытались не допустить их возвращение в КНДР и с этой целью обращались к российской стороне с просьбой задержать подозреваемых. Однако у Москвы не было формальных оснований провести задержание, тем более у подозреваемых были дипломатические паспорта, поэтому последовал отказ.
Уволен руководитель управления «Ф» антикоррупционного главка МВД
Руководитель управления «Ф» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дмитрий Катков отправлен в отставку из-за незадекларированной квартиры за рубежом, сообщает источник в ФСБ.
Назван виновник ошибки на церемонии вручения премии «Оскар»
Виновником ошибочного награждения картины «Ла-Ла Ленд» премией «Оскар» в номинации «Лучший фильм» является представитель аудиторской компании PriceWaterhouseCoopers (PwC), занимающейся подсчетом голосов при определении победителей. Компания уже принесла свои извинения за ошибку и пообещала выяснить обстоятельства инцидента. «Как оказалось, мы допустили ошибку, связанную с человеческим фактором. Случилось все так: наш партнер с левой стороны сцены Брайан Куллинан передал неправильный конверт Уоррену Битти. И как только мы осознали это, мы уведомили соответствующие стороны и исправили ошибку», - сказал председатель американского подразделения PwC Тим Райан.
Эксперты спрогнозировали отставку еще трех губернаторов до конца года
До конца года могут смениться главы Приморья, Самарской области и Санкт-Петербурга, а в ближайшие полтора года — еще 18-20 губернаторов. Об этом говорится в докладе политконсультанта Валентина Бианки («Бианки и партнеры»). Наиболее вероятными до конца года на фоне всего изложенного Бианки считает следующие отставки: Владимир Миклушевский, Приморье (конфликты с региональными элитами, коррупция в окружении, сложные отношения с полпредом); Николай Меркушкин, Самарская область (конфликтность, скандально проведенные выборы, возраст, протест населения); Георгий Полтавченко, Санкт-Петербург (регулярные митинги, элитные конфликты, относительно невысокий рейтинг, «низкоэлекторальная» победа на личных выборах и т. д.).
SpaceX отправит двух туристов в полет вокруг Луны
Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск объявил, что компания в 2018 году планирует отправить в космический полет двух человек. Они полетят на корабле Dragon и совершат облет Луны. Это будут не профессиональные астронавты НАСА, а частные лица, оплатившие свое участие в полете. По словам Илона Маска, намерения обоих космических туристов весьма серьезны и они уже оплатили значительный депозит. «Они вступают в это с открытыми глазами, зная, что некоторый риск есть, – говорит Маск. – Мы делаем все, что можем, чтобы минимизировать этот риск, но он не нулевой».
Facebook заблокировал страницу депутата Милонова
Депутат Госдумы РФ из Петербурга Виталий Милонов сообщил о том, что администрация соцсети Facebook заблокировал его аккаунт. По словам Милонова, его аккаунт был заблокирован вечером 27 февраля. Причиной стал комментарий под фотографиями с акции в память о Борисе Немцове в Петербурге. В записи Милонов назвал украинцев «хохлами». Сам депутат уверяет, что это была ирония, однако администрация соцсети шутку не оценила.