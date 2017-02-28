Топ новостей 28 февраля

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в МИДе рассказали о начале подготовки встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом, приговор осужденной за репост воспитательнице Евгении Чудновец отправлен на пересмотр, Николая Караченцова поместили в реанимацию института имени Склифосовского.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД России Сергей Лавров МИД РФ начал процесс подготовки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, хотя конкретная дата встречи пока неизвестна. Этот вопрос обсуждался во время первой двусторонней встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Бонне на полях министерского заседания G20.

Скульптура Правосудия на здании суда / Валерий Мельников / КоммерсантЪ

Верховный суд РФ обязал президиум Курганского областного суда пересмотреть дело воспитательницы Евгении Чудновец, осужденной за репост видеозаписи с издевательствами над ребенком. Заместитель генерального прокурора РФ Леонид Коржинек направил в Верховный суд предложение отменить приговор Чудновец, которая осуждена к полугоду лишения свободы по части 2 статьи 42.1 УК РФ (распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних) за репост видеозаписи, доказывающей издевательства сотрудников детского сада над детьми.

Актер Николай Караченцов, попавший вечером 27 февраля в ДТП, находится в нейрохирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского, куда он был переведен из щелковской больницы. Караченцов был госпитализирован после ДТП в Щелковском районе Подмосковья. Авария произошла 27 февраля в 19.30 в поселке Загорянский. Toyota Highlander, в которой ехал Караченцов с женой и еще двумя пассажирами, столкнулась с «Газелью», водитель которой не заметил иномарку и врезался ей в бок.

Хоккеист Владимир Петров

Знаменитый хоккеист Владимир Петров скончался на 70-м году жизни. Петров – двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, одиннадцатикратный чемпион СССР. В составе ЦСКА и советской хоккейной сборной выступал в одной тройке с Валерием Харламовым и Борисом Михайловым.

Аэропорт Владивостока

Российские власти ответили отказом на просьбу Южной Кореи задержать четверых граждан КНДР, подозреваемых в причастности к убийству брата лидера Северной Кореи Ким Чен Нама. Указанные лица, наблюдавшие за убийством Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура, вылетели из Малайзии рейсами через Джакарту, Дубай, Москву и Владивосток. Власти Южной Кореи пытались не допустить их возвращение в КНДР и с этой целью обращались к российской стороне с просьбой задержать подозреваемых. Однако у Москвы не было формальных оснований провести задержание, тем более у подозреваемых были дипломатические паспорта, поэтому последовал отказ.

Полиция России

Руководитель управления «Ф» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дмитрий Катков отправлен в отставку из-за незадекларированной квартиры за рубежом, сообщает источник в ФСБ.

Актер Уоррен Битти на церемонии вручения "Оскара"

Виновником ошибочного награждения картины «Ла-Ла Ленд» премией «Оскар» в номинации «Лучший фильм» является представитель аудиторской компании PriceWaterhouseCoopers (PwC), занимающейся подсчетом голосов при определении победителей. Компания уже принесла свои извинения за ошибку и пообещала выяснить обстоятельства инцидента. «Как оказалось, мы допустили ошибку, связанную с человеческим фактором. Случилось все так: наш партнер с левой стороны сцены Брайан Куллинан передал неправильный конверт Уоррену Битти. И как только мы осознали это, мы уведомили соответствующие стороны и исправили ошибку», - сказал председатель американского подразделения PwC Тим Райан.

Георгий Полтавченко в метро. Фото: gov.spb.ru

До конца года могут смениться главы Приморья, Самарской области и Санкт-Петербурга, а в ближайшие полтора года — еще 18-20 губернаторов. Об этом говорится в докладе политконсультанта Валентина Бианки («Бианки и партнеры»). Наиболее вероятными до конца года на фоне всего изложенного Бианки считает следующие отставки: Владимир Миклушевский, Приморье (конфликты с региональными элитами, коррупция в окружении, сложные отношения с полпредом); Николай Меркушкин, Самарская область (конфликтность, скандально проведенные выборы, возраст, протест населения); Георгий Полтавченко, Санкт-Петербург (регулярные митинги, элитные конфликты, относительно невысокий рейтинг, «низкоэлекторальная» победа на личных выборах и т. д.).

Аппарат компании SpaceX

Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск объявил, что компания в 2018 году планирует отправить в космический полет двух человек. Они полетят на корабле Dragon и совершат облет Луны. Это будут не профессиональные астронавты НАСА, а частные лица, оплатившие свое участие в полете. По словам Илона Маска, намерения обоих космических туристов весьма серьезны и они уже оплатили значительный депозит. «Они вступают в это с открытыми глазами, зная, что некоторый риск есть, – говорит Маск. – Мы делаем все, что можем, чтобы минимизировать этот риск, но он не нулевой».

Депутат Госдумы РФ из Петербурга Виталий Милонов сообщил о том, что администрация соцсети Facebook заблокировал его аккаунт. По словам Милонова, его аккаунт был заблокирован вечером 27 февраля. Причиной стал комментарий под фотографиями с акции в память о Борисе Немцове в Петербурге. В записи Милонов назвал украинцев «хохлами». Сам депутат уверяет, что это была ирония, однако администрация соцсети шутку не оценила.