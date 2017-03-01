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01 марта 2017, 11:50
администрация президента Сергей Кириенко телевидение
Илья Карпюк

Эксперты для Администрации

Фото: АГН "Москва"
Фото: АГН "Москва"

Сергей Кириенко осваивается на посту первого заместителя руководителя Администрации президента. Подобрав команду подчиненных он теперь, судя по всему, нуждается в неформальной поддержке своей работы.

Так, в помощь администрации президента планируется создать очередной фонд, который будет аффилирован с Кремлем. Фонд будет на аутсорсе выполнять для администрации задачи по мониторингу и аналитике. Фонд не заменит существующие службы АП, а будет помогать им, рассказали Znak.com рассказали два источника, близких к администрации президента.

 
Сергей Кириенко
kremlin.ru

Исполнительным директором новой структуры может стать Анна Федулкина, сейчас работающая исполнительным директором консалтинговой компании «Полилог». Одной из задач фонда станет кураторство электоральных компаний 2017-2018 годов — это не только президентские выборы, но и региональные губернаторские и парламентские кампании.

Отметим, что при предшественнике Кириенко при АП был другой фонд, Институт социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ), его глава Дмитрий Бадовский сейчас стал советником Володина на посту спикера Госдумы на общественных началах.

Работой нового фонда, как пишет Znak.com, будет управлять совет директоров, в который войдут люди, близкие к Александру Харичеву — тот работал с Сергеем Кириенко в Росатоме и недавно был назначен замглавы управления внутренней политики АП.

Впрочем о том, что внешние исследования необходимы для АП было очевидно и ранее. В том же издании Znak.com приводятся результаты исследования телеэфира в 2016 году. Аналитика подготовлена для АП и, в том числе, для первого замглавы АП Сергея Кириенко. Исследование проводила некая коммерческая компания с целью описания «картины реальности, которую создает телевидение». Исследовались главные новостные программы, ток-шоу, авторские и публицистические программы.

Ежедневные новостные выпуски, особенно на «Первом канале» и «России-1», по мнению авторов исследования, относительно сбалансированы, в отличие от аналитических авторских программ и особенно ток-шоу. Ток-шоу, согласно данным исследования, сильно перекошены в сторону внешнеполитической повестки, крайне эмоционально окрашены и в основном посвящены теме противостояния России с США, Западом, Украиной и так далее с упором на военную угрозу.

 
Телепрограмма Дмитрия Киселева "Вести недели"

Яркими представителями общественно-политического вещания, наиболее полно выражающими его современную стилистику, эксперты в исследовании считают Дмитрия Киселева («Вести недели») и Владимира Соловьева («Воскресный вечер», «Поединок»). Причем Киселев, как отмечается в исследовании, больше использует приемы классической пропаганды, в то время как Соловьев склонен к театральной драматургиии по «модели драмы в площадном театре», в которой одни персонажи его шоу олицетворяют «добро» и патриотизм, а другие — «зло» (это, как правило, иностранцы или «карикатурные персонажи 90-х»).

Образ президента Путина ток-шоу и авторские программы героизируют, а вот образ премьер-министра Дмитрия Медведева фольклоризируется. Что касается темы модернизации, то она трактуется телеканалами однобоко — с точки зрения технологии, отмечается в исследовании.

«Федеральное телевидение создает единую картину общественно-политической реальности, центральной идеей которой является отстаивание национального суверенитета России перед враждебным внешнеполитическим окружением, государственный патернализм и патриотические ценности, оправдание экономических и социальных проблем внешней угрозой. Олицетворением государства и доминирующим ньюсмейкером выступает президент Владимир Путин», — пишут авторы. Внутриполитическая повестка, интересы общественных организаций и отдельных граждан, по мнению авторов, игнорруются.

 
Владимир Путин в штаб-квартире МИА "Россия сегодня"
kremlin.ru

Ни к чему хорошему, как считают авторы исследования, это не приведет: «Эти программы являются основным каналом муссирования негативных и тревожных дискурсов, в особенности тех, которые выстраивают черно-белую картину полярного мира и ведут к эскалации эмоциональной напряженности», — говорится в исследовании.

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