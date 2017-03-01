Игроки красноярского «Енисея» обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой спасти российский хоккей с мячом. Это видеообращение было записано после того, как архангельская команда «Водник» 26 февраля на своем льду проиграла иркутскому «Байкалу-Энергия» в заключительном матче второго этапа чемпионата России.

Матч привлек общее внимание не тем, что встреча завершилась поражением хозяев со счетом 9:11. Куда больше публику поразило, что все мячи в этом матче были забиты в свои ворота, то есть обе команды планомерно старались проиграть друг другу. В итоге результат матча был аннулирован, а в СМИ появились многочисленные публикации, посвященные событию.

В связи с происшедшим высказывались различные версии того, какие побудительные причины двигали «Водником», первым начавшим серию автоголов: от нежелания играть в дальнейшем с более сильным «Енисеем» до стремления обратить внимание на ситуацию в этом виде спорта вообще. Интересно, что представителям «Енисея», если судить по их видеообращению, последний вариант показался самым правдоподобным.

Правда, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что адресовать президенту просьбу в данном случае некорректно, так как ситуация говорит сама за себя. «Это никак не вопрос президента. Ситуация с матчем настолько красноречиво говорит сама за себя, что вряд ли корректно апеллировать к президенту», – приводит информационное агентство РИА Новости слова Пескова.

Сложно сказать, насколько высокой была цель «Водника», однако ситуация в хоккее с мячом в России в самом деле очень сложная. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» журналист Никита Белоголовцев.

«Честно говоря, сложно сказать, была ли у игроков «Водника» высокая цель привлечь внимание к ситуации с хоккеем с мячом или они просто не очень хотели играть с «Енисеем», с которым они играли бы, если б матч этот выиграли.

На самом деле, я бы разделил всю эту историю на две части. Часть первая – это вопрос о том, кто тут должен помочь. Дмитрий Песков абсолютно прав: действительно, это не дело президента – решать проблемы хоккея с мячом. Да и с какой бы стати это оказалось его делом?

Это глупая привычка: чуть что – писать петиции, требовать разобраться и так далее. То есть, понятно, конечно, что событие с заголовком «Кто-то обратился к президенту с такой-то просьбой» будет услышано, попадет в новости и так далее. Но понятно и то, что никакого отношения к президенту это все-таки не имеет.

Это с одной стороны. А с другой – довольно очевидно, что в хоккее с мячом сейчас все не очень хорошо. Если уж совсем откровенно, то даже после микроскопического погружения в мир спорта понятно, что в этом виде спорта все очень и очень плохо, плачевно, разваливается и так далее. И это все происходит потому, что существует чудовищное несоответствие денег, которые тратятся, и внимания (в широком смысле слова), которое спорту уделяется.

Когда на матчи чемпионата суммарно ходят меньше 100 тысяч человек за уикэнд, это явное невнимание. Сколько народу было на игре «Водника» и «Байкал-Энергии» в Архангельске, полторы тысячи человек? А ведь Архангельск – большой город, и тамошний «Водник» – команда, которая была многократным чемпионом России, символом и так далее. Но даже там люди на хоккей с мячом не ходят. Это мало кому нужно, там мало что происходит – и отсюда все и рождается.

Матч по хоккею с мячом между "Водником" и "Байкал-Энергией" 26 февраля 2017 Роман Абрамовский / vodnik.info

Когда деньги, тем более, государственные, а не частные, тратятся вдали от чужих глаз, всегда происходят такие истории. Когда у группы людей есть возможность распоряжаться пускай невеликими, но деньгами, по своему усмотрению, одним командам «помогать», другие «притормаживать», это всегда приводит к скандалам, иногда чуть более громким, иногда – чуть менее.

Например, в том же хоккее с мячом есть фамилия Ломановых. Один – это игрок, возможно, лучший в мире; второй – его отец, тренер «Енисея». За очень, на самом деле, корректно высказанное, но просто не самое приятное замечание в адрес руководства Сергей Ломанов-старший дисквалифицирован на два года, а Сергей Ломанов-младший не поехал на чемпионат мира в составе сборной России – по абсолютно выдуманным причинам. Кстати, сборная в очередной раз не смогла обыграть шведов.

Тренер "Енисея" Сергей Иванович Ломанов hc-enisey.ru

В общем, есть же прекрасное выражение «Сон разума рождает чудовищ». А в российском хоккее с мячом не только «сон разума», но еще и решения, которые принимаются за закрытыми дверями и подковерно. И понятно, что рано или поздно происходит скандал. Вообще, чем более вид спорта скрыт от широкой общественности, тем более уродливые и неприятные формы принимает то, что в нем происходит.

Вот есть у нас футбол и хоккей – они более или менее на виду. Причем в хоккее до определенных пор вообще действовала довольно уникальная для России система, когда просто все договорились: друзья, судим по-честному, играем по-честному, деньги тратим относительно по-честному. Этим, кстати, невероятно гордились хоккейные болельщики. Словом, в тех видах спорта, которые на виду, почище. А в тех, которые меньше на виду (например, та же легкая атлетика), начинается ад. А уж в видах спорта, за которыми вообще никто не следил…

Думаю, процентов 80 населения России вообще не знают, что такое хоккей с мячом. И если им сказать его синонимы – бенди или русский хоккей – все равно не поймут. Наверно, 99 процентов людей на вопрос «Что такое «русский хоккей»?» скажут, что это хоккей, в который играют российские команды. Ну, а раз никто внимания не обращает, значит, можно творить все, что хочется», – сказал Никита Белоголовцев.

Хоккей с мячом ХК "Енисей"

Он еще раз подчеркнул: независимо от того, что имел в виду «Водник», положение дел в бенди целом достаточно плачевно.

«Конечно, не может быть не плачевной ситуация, раз произошло такое событие. Такие события не происходят на ровном месте. Такие события возможны, когда придумана идиотская схема чемпионата; они возможны, когда есть абсолютная безнаказанность; возможны, когда есть вопиющее неуважение к своим болельщикам, к игре, ко всему происходящему. Вот в таких случаях возможны подобные события», – пояснил он свою мысль.

Говоря о том, кто должен улучшать ситуацию и можно ли ожидать улучшений в обозримом будущем, эксперт предположил, что пока ждать перемен нет оснований.

«Учитывая, что большая часть претензий адресована руководству Федерации, то, в общем-то, делать все должна она. Воздействовать на руководство Федерации может министр спорта, который многое сделал для того, чтобы у него такие полномочия появились. Так что, по логике, конечно, вмешаться должен министр спорта. Но по факту… по факту эти события, которые будут воспроизводиться в нынешней системе взаимоотношений.

Пока у клубов и у Лиг нет вообще никакой потребности в зрителе, в реальном внимании к себе, это все будет происходить – в тех или иных формах, в том или ином виде. Пока это соревнования, условно говоря, трех губернаторов и двух бизнесменов и пока команды, как любят говорить коллеги из спортивной прессы, играют для VIP-лож, это все в том или ином виде будет повторяться. Ну, может, окажется не настолько вопиющим, но все равно будет», – считает Никита Белоголовцев.

Переигровка матча между «Водником» и иркутстким «Байкалом-Энергией» назначена на 3 марта.