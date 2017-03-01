Блокада самопровозглашенных ДНР и ЛНР может спровоцировать политический кризис на Украине, утверждает газета «Коммерсантъ». Этот вывод издание сделало, попытавшись исследовать ситуацию в связи с истечением срока ультиматума, который выдвинули Киеву руководители ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

Как уточняют СМИ, главы ДНР и ЛНР пообещали, что если железнодорожная блокада Донбасса не прекратится 1 марта, они введут внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих на территории республик, и перестанут поставлять уголь Киеву.

Главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий dnr-news.com

Блокада самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик действительно может спровоцировать определенные сложности, однако пока нельзя сказать, насколько велики они будут. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» Георгий Чижов, вице-президент Фонда «Центр политических технологий». По его оценке, при различных сценариях развития событий возможны как политический кризис, так и экономические проблемы.

«Та блокада, которая сейчас происходит, действительно может спровоцировать определенный кризис, но это только один из сценариев развития событий. Дело в том, что, во-первых, украинскому руководству предстоит решить, что делать с блокадой.

Пытаться ли ее прекратить? Это можно сделать только силовым путем, и в этом случае угроза кризиса наибольшая – потому что и сейчас блокирующих поддерживает значительная часть населения страны. Поддерживают не потому, что в состоянии просчитать последствия, а просто из моральных соображений считают, что не следует торговать с неподконтрольными Киеву территориями. А в случае же силового разгона, как обычно, число сторонников тех, кто осуществляет блокаду, может многократно вырасти.

Плакаты участников блокады Донбасса "Штаб блокади торгівлі з окупантами"

Отсюда уже рукой подать до политического кризиса. Насколько серьезным он будет, другой вопрос.

Если же блокада сохранится и блокирующие останутся на тех местах, где сейчас стоят, то тут уже возможен кризис другого плана – экономический. Либо правительству удастся быстро изменить схему поставок топлива – а я считаю, что все предпосылки для этого есть: ДНР и ЛНР сейчас продают уголь не по каким-то низким внутренним ценам, а по ценам самым что ни на есть мировым. Поэтому мне кажется, что теоретически возможность изменить схему поставок угля существует, а где-то можно будет заменить уголь на другие виды топлива.

Если же этого не произойдет, то, конечно, возможны некоторые сбои в энергетической системе страны, веерные отключения, о которых говорили… Главное же, что уже, похоже, устанавливается весна; отопительный сезон еще не закончен, но через какое-то время его можно будет безболезненно закрывать. Поэтому потребность в энергии, конечно, резко снизится, но, тем не менее, она еще будет нужна.

Наконец, последнее, о чем не принято говорить, – это то, что нынешняя блокада затрагивает интересы украинских олигархов. В первую очередь, безусловно, – интересы Рината Ахметова, значительная часть предприятий которого работают на территории непризнанных республик.

Митинг в промышленном центре Енакиево в ДНР dnr-news.com

Это и есть те самые украинские предприятия, на которых рабочие получают зарплату в гривнах, о чем сейчас так много разговоров. И когда руководители ЛНР и ДНР говорят о том, что введут внешнее управление на предприятиях, подконтрольных Украине, то речь именно о них и им подобных. Подконтрольными Киеву там остались только предприятия, принадлежащие тем олигархам, которые сумели найти общий язык в руководством ЛНД и ДНР, все остальное было отобрано еще в 2014 году.

И вот интересы Рината Ахметова и еще некоторых бизнесменов поменьше могут пострадать очень серьезно. Думаю, что вокруг них-то сейчас и происходят кулуарные дискуссии. Наверняка тот же Ахметов попытается доказать Киеву, что банкротство отдельных его предприятий может привести к обрушению всей системы его компаний. А это действительно может нанести заметный удар по экономике и социальной сфере Украины, поскольку бизнес-империя Ахметова очень велика, там работают много людей, они производят много продукции, платят много налогов. И нельзя исключать, что Киев начнет бороться с блокадой именно для того, чтобы спасти бизнес-империю Ахметова.

Причем вслух об этом будет сказать очень трудно, потому что все и так заподозрят, что у руководителей государства есть какой-то личный интерес. Хотя интерес может быть и не личным, поскольку компании эти действительно системообразующие.

Что касается внешнего управления ими со стороны ЛНР и ДНР, то, думаю, это, скорее, просто угроза. Это попытка шантажировать даже не столько Киев, сколько того же Ахметова – чтобы он активнее вел переговоры с киевскими властями. Я не уверен, что уже сегодня Захарченко и Плотницкий готовы брать под управление его предприятия.

Александр Захарченко на Юзовском металлургическом заводе 1 марта 2017 dnr-news.com

Тем более, что не совсем понятно, что именно это управление даст. Менеджмент явно не улучшится, а поставлять продукцию в Россию достаточно затруднительно: собственно, уголь России вроде бы и не нужен, своего достаточно; более сложная продукция металлургических предприятий там может тоже не быть востребована, а вот экспорт этой продукции будет затруднен. Сейчас-то она поставляется за границу как вполне себе украинская продукция.

Так что, конечно, по большому счету они не заинтересованы во введении такого управления. Это, скорее всего, будет означать деградацию предприятий вплоть до полной остановки. Ну, по крайней мере, для значительной части из них. А вот Ахметов опять оказывается в сложном положении.

Он уже оказывался в таком положении в 2014 году, когда работа его предприятий была серьезно нарушена из-за боевых действий. Потом он как-то наладил схемы поставки сырья и вывоза готовой продукции, потом договорился с украинским правительством о высоких тарифах на свой уголь. И когда, казалось бы, все наладилось, возникла такая проблема.

Собственно, одна из версий вообще возникновения этой блокады связана с тем, что у ее инициаторов есть некий коммерческий заказ, что они действуют в интересах кого-то из конкурентов Рината Ахметова. Но это всего лишь версия», – сказал Георгий Чижов.

Комментируя заявление Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, о том, что происходящее с подконтрольными Украине предприятиями в ДНР и ЛНР нельзя назвать «отжимом», так как людям в условиях блокады «надо как-то выживать», эксперт выразил согласие с тем, что такой термин не применим.

«Да, вроде бы ведь никто ничего не «отжимает». И если кому-то кажется, что это инструмент «отжима», то интересно было бы выслушать аргументацию. Может быть, мы чего-то не знаем…

Но надо сказать, что как раз эти заклинания со стороны Москвы на Украине многих убеждают в правильности действий по блокированию. Поскольку там уже давно существует теория, что если повысить для Кремля стоимость фактического контроля над частью украинской территории, то, возможно, Кремль пойдет на некоторые уступки, смягчит свою позицию. И вот как раз реакция из Москвы показывает, что, видимо, для России стоимость поддержки непризнанных ЛНР и ДНР в случае блокады будет возрастать.

Чем это кончится? В принципе, мы наблюдали ситуацию с энергоблокадой Крыма – мы помним, тогда активисты подорвали опоры линий электропередач. Тоже было ощущение, что для власти это стало полной неожиданностью. Но, в конце концов, под давлением снизу электроснабжение Крыма было постепенно прекращено; постепенно и Россия наладила какие-то поставки. В общем, тогда «блокадники» сумели настоять на своем. Хотя, конечно, сейчас затронуты более глубинные интересы», – заключил Георгий Чижов.