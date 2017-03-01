Признания недействительным решения диссертационного совета при МГУ не рассматривать научную работу министра добивается участник проекта «Диссернет» Иван Бабицкий. С соответствующим требованием он обратился в Высшую аттестационную комиссию.

О направленном Бабицким в адрес главы экспертного совета по истории ВАК Петра Уварова заявлении сообщила газета «Коммерсантъ». Она также получила от профессора истфака МГУ Сергея Мироненко подтверждения, что заседание диссовета истфака 7 февраля 2017 года, когда решался вопрос о диссертации министра, проходило с многочисленными нарушениями.

Как пояснил изданию Бабицкий, процедура прописана детально: известно, что диссовет должен создать комиссию, назначить дату заседания, за 15 дней пригласить на него заявителей и автора диссертации. Заседание при этом должно быть открытым. Ничего этого сделано не было, отметил Бабицкий. Между тем, подчеркнул он, по закону совет не имеет права отказаться от рассмотрения работы.

Напомним, филолог Иван Бабицкий является активным участником проекта «Диссернет» и одним из авторов обращения о лишении министра ученой степени. При этом речь не шла о некорректных заимствованиях – авторы обращения подчеркивали, что считают диссертацию министра, посвященную российской истории, антинаучной.

Претензии к работе Мединского должен был рассматривать диссовет Уральского федерального университета еще в октябре 2016 года, но рассмотрение было отложено, так как министр не смог приехать в Екатеринбург (по официальной информации – из-за своего рабочего графика). Когда же срок рассмотрения истек, ВАК направила материалы в диссовет исторического факультета МГУ, куда министр уже пообещал прийти.

Тем не менее, эта встреча несколько раз переносилась, а 7 февраля декан истфака Иван Тучков объявил, что совет якобы ознакомился с материалами и не обнаружил «оснований для их дальнейшего рассмотрения ввиду отсутствия в них указаний на необоснованные заимствования и нарушения процедуры защиты».

Декан истфака МГУ Иван Тучков hist.msu.ru

После публикации 1 марта тема диссертации министра культуры вновь приковала к себе внимание пользователей соцсетей. Николай Подосокорский, публицист и блогер, руководитель отдела продвижения в социальных медиа в Green SMM agency, на своей странице в Facebook привел наиболее примечательные, с его точки зрения, моменты этой истории:

«Член диссертационного совета исторического факультета МГУ, профессор Сергей Мироненко назвал «настоящей комедией» заседание совета 7 февраля, на котором было решено не рассматривать диссертацию министра культуры России Владимира Мединского. Мироненко отметил, что часть членов диссовета были возмущены вмешательством ректората в работу независимой организации. «Но общий настрой был такой – давайте сделаем все, чтобы нам не пришлось обсуждать диссертацию министра. Некоторые члены совета прямо говорили: „Зачем нам копаться в этом дерьме, давайте поскорее проголосуем, и все закончится”», – рассказал Мироненко.»

«Гадысть», «"Давайте поскорее проголосуем, и все закончится"... Не закончится!», – так отреагировали читатели блога.

Как объяснял профессор Мироненко, во-первых, декан истфака Иван Тучков попросил покинуть помещение всех, кто не входил в состав диссовета (сам же при этом остался, хотя тоже в диссовет не входил). Во-вторых, заявил, что ВАК по ошибке вместо диссовета истфака направила диссертацию в диссовет факультета государственного управления МГУ, а ректорат якобы решил все же переслать часть документов на истфак для ознакомления. В этой «части» самой диссертации Мединского не было. Тем не менее, декан и глава совета «предложили проголосовать за подготовленный ими проект резолюции c отказом от "дальнейшего рассмотрения" материалов». В итоге, по словам Мироненко, 12 человек поддержали позицию декана, шестеро были против, один воздержался.

Он уточнил, что по правилам экспертный совет должен опять направить диссертацию на истфак, однако не выразил уверенности, что ВАК признает ошибку. Именно этого – повторного направления материалов в диссовет истфака МГУ или в иной соответствующий диссовет и пытается теперь добиться Бабицкий.

Глава экспертного совета ВАК по истории Павел Уваров сообщил журналистам, что пока не получил обращения. Руководитель ВАК Владимир Филиппов не смог прокомментировать ситуацию. Зато ее эмоционально комментировала Ирина Казначеева, пресс-секретарь Владимира Мединского. Она сказала, что у Бабицкого, которого она охарактеризовала как «безработного филолога», достаточно «свободного времени, чтобы тратить его на участие в митингах и составление кляуз» и сделала вывод, что Бабицкому нравится «попадание в топ “Яндекса”», что ему обеспечивает, по ее убеждению, любое упоминание его фамилии «рядом с фамилией министра культуры».

Пользователи соцсетей не разделяют ее взгляды.

«Надо всем безработным филологам чем-то общественно-полезным заниматься, как Иван))))», – пошутила в связи с этим наблюдением Юлия Пчела, сотрудник компании Nival. «Ноль науки. Сто процентов аппаратных игр и политики. Ну, и вся эта стыдная канитель, которая у нас сейчас почему-то почитается за норму», – высказала мнение Алена Кирьякова, работник чайной студии «Кофеин» в Екатеринбурге. «Тот случай, когда боишься стать безработным секретарем министра», – так оценил высказывание Сергей Лепассон из Москвы.

Недовольство позицией МГУ также высказывается недвусмысленно.

«Я знаю, что мою ленту читают разные интересные люди и иногда выдержки из нее сообщают Виктору Антоновичу Садовничему. Пожалуйста, передайте ему, что он о**ел (фестиваль "Ласточкино гнездо", Мединский и дисс. совет истфака, из более старого – дисс. совет по теологии). Хотя, нет, не надо так, лучше в более академических терминах – что его деятельность наносит все больший ущерб как репутации, так и жизнеспособности вверенного ему университета. Еще немного, и собирать будет нечего», – написал Михаил Гельфанд, доктор биологических наук, кандидат физико-математических наук, профессор факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ, член Европейской Академии, заместитель директора Института проблем передачи информации РАН. Одобрение этим его словам выразили более 750 пользователей.

Кстати, еще в середине февраля организация работников МГУ, членов профсоюза «Университетская Солидарность» выступили с заявлением по поводу отказа анализировать по существу докторскую диссертацию Мединского. По их мнению, «решение, принятое большинством голосов членов совета, не соответствует интересам российской науки и бросает тень на репутацию МГУ имени М.В. Ломоносова и его коллектива».

«Задача диссертационного совета ведущего университета страны заключалась не в обнаружении некорректных заимствований или нарушений процедуры защиты, а в проверке того, насколько диссертация отвечает высоким научным требованиям, предъявляемым ВАК к трудам на соискание докторской степени. Эти требования одинаковы для всех ученых вне зависимости от их статуса и занимаемой должности. Снятие диссертации Мединского с рассмотрения в МГУ наводит на мысль о нежелании подходить к сочинению высокопоставленного чиновника с теми же критериями, которые применяются к оценке работ обычных исследователей», – отметили они в заявлении, также широко распространившемся в соцсетях.

Это заявление было поддержано многими пользователями. «Ну хоть кто-то (первичная профсоюзная организация) вступился за честь МГУ, науки, общества в конце концов...», «А вот есть ещё честь и достоинство (не у всех, конечно, но так всегда было)», «Важно, что хотя бы кто-то из университетских спасал репутацию университетской науки и российских учёных. Не МГУ, конечно. С ним все ясно», «Все-таки МГУ – не только истфак. Если кто из истфаковцев решил, что пронесло, поскольку не заседал в прОклятом диссовете Д 501.001.72, то он не прав. Не пронесло. Молчать в тряпку в такой ситуации опасно для репутации», – такого сорта отклики преобладают. Так что, фактически, обращение Бабицкого дает еще один шанс в борьбе за эту репутацию.

Правда, неясно, удастся ли научному сообществу им воспользоваться. Как предупредил Андрей Ростовцев, физик, сотрудник Института проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН и сооснователь «Диссернета», похоже, на центральном телевидении начинается кампания по дискредитации проекта.

«По слухам в марте сразу на нескольких центральных телеканалах выйдут разоблачительные фильмы про Диссернет. Слухи, в частности, вчера звонком по телефону подтвердил канал НТВ. Условному Мединскому неймется. Телевидение планирует познакомить зрителей с обладателями фальшивых дипломов и диссертаций, их покровителями и с тем, что они думают про сообщество Диссернет. Поэтому очень важно, когда появляются такие содержательные интервью с самими участниками проекта, что называется, "из первых рук". Читайте сами и делитесь этим с друзьями», – написал он.