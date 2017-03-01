Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
1 марта 2017, среда, 16:29
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Рязанец получил 14 лет тюрьмы за изнасилование дочери
Прощание с комбатом Гиви в Донецке. Трансляция от здания "Донбасс-опера"
В Липецке прикрыли еще один гаражный магазин
Образовательные учреждения Нижнего Новгорода прошли пик карантина, - Ирина Тарасова
На ТКР не будет экстрасенсов и платных викторин — директор
Квитанция за электроэнергию в новой форме доступна в «Личном кабинете» «КолАтомЭнергоСбыт»
В России ведут штраф за парковку на газоне
Керченских абитуриентов приглашают поступить в ВУЗы прокуратуры
Школьники Мурманшинской школы примут участие в конкурсе «Hello, Robot!» -Murmansk»
Нижегородец через суд пытается взыскать с дорожных компаний более 400 тыс рублей
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
01 марта 2017, 13:59
Владимир Мединский защита диссертаций МГУ
Ольга Зайцева

Диссертация и репутация

Министр культуры РФ Владимир Мединский на открытии выставки РВИО "Война и мифы"
Министр культуры РФ Владимир Мединский на открытии выставки РВИО "Война и мифы"
Кирилл Зыков / АГН "Москва"

Признания недействительным решения диссертационного совета при МГУ не рассматривать научную работу министра добивается участник проекта «Диссернет» Иван Бабицкий. С соответствующим требованием он обратился в Высшую аттестационную комиссию.

О направленном Бабицким в адрес главы экспертного совета по истории ВАК Петра Уварова заявлении сообщила газета «Коммерсантъ». Она также получила от профессора истфака МГУ Сергея Мироненко подтверждения, что заседание диссовета истфака 7 февраля 2017 года, когда решался вопрос о диссертации министра, проходило с многочисленными нарушениями.

Как пояснил изданию Бабицкий, процедура прописана детально: известно, что диссовет должен создать комиссию, назначить дату заседания, за 15 дней пригласить на него заявителей и автора диссертации. Заседание при этом должно быть открытым. Ничего этого сделано не было, отметил Бабицкий. Между тем, подчеркнул он, по закону совет не имеет права отказаться от рассмотрения работы.

Напомним, филолог Иван Бабицкий является активным участником проекта «Диссернет» и  одним из авторов обращения о лишении министра ученой степени. При этом речь не шла о некорректных заимствованиях – авторы обращения подчеркивали, что считают диссертацию министра, посвященную российской истории, антинаучной.

Претензии к работе Мединского должен был рассматривать диссовет Уральского федерального университета еще в октябре 2016 года, но рассмотрение было отложено, так как министр не смог приехать в Екатеринбург (по официальной информации – из-за своего рабочего графика). Когда же срок рассмотрения истек, ВАК направила материалы в диссовет исторического факультета МГУ, куда министр уже пообещал прийти.

Тем не менее, эта встреча несколько раз переносилась, а 7 февраля декан истфака Иван Тучков объявил, что совет якобы ознакомился с материалами и не обнаружил «оснований для их дальнейшего рассмотрения ввиду отсутствия в них указаний на необоснованные заимствования и нарушения процедуры защиты».

 
Декан истфака МГУ Иван Тучков
hist.msu.ru

После публикации 1 марта тема диссертации министра культуры вновь приковала к себе внимание пользователей соцсетей. Николай Подосокорский, публицист и блогер, руководитель отдела продвижения в социальных медиа в Green SMM agency, на своей странице в Facebook привел наиболее примечательные, с его точки зрения, моменты этой истории:

«Член диссертационного совета исторического факультета МГУ, профессор Сергей Мироненко назвал «настоящей комедией» заседание совета 7 февраля, на котором было решено не рассматривать диссертацию министра культуры России Владимира Мединского. Мироненко отметил, что часть членов диссовета были возмущены вмешательством ректората в работу независимой организации. «Но общий настрой был такой –  давайте сделаем все, чтобы нам не пришлось обсуждать диссертацию министра. Некоторые члены совета прямо говорили: „Зачем нам копаться в этом дерьме, давайте поскорее проголосуем, и все закончится”», –  рассказал Мироненко.»

 «Гадысть», «"Давайте поскорее проголосуем, и все закончится"... Не закончится!», – так отреагировали читатели блога.

Как объяснял профессор Мироненко, во-первых, декан истфака Иван Тучков попросил покинуть помещение всех, кто не входил в состав диссовета (сам же при этом остался, хотя тоже в диссовет не входил). Во-вторых, заявил, что ВАК по ошибке вместо диссовета истфака направила диссертацию в диссовет факультета государственного управления МГУ, а ректорат якобы решил все же переслать часть документов на истфак для ознакомления. В этой «части» самой диссертации Мединского не было. Тем не менее, декан и глава совета «предложили проголосовать за подготовленный ими проект резолюции c отказом от "дальнейшего рассмотрения" материалов». В итоге, по словам Мироненко, 12 человек поддержали позицию декана, шестеро были против, один воздержался.

Он уточнил, что по правилам экспертный совет должен опять направить диссертацию на истфак, однако не выразил уверенности, что ВАК признает ошибку. Именно этого – повторного направления материалов в диссовет истфака МГУ или в иной соответствующий  диссовет и пытается теперь добиться Бабицкий.

Глава экспертного совета ВАК по истории Павел Уваров сообщил журналистам, что пока не получил обращения. Руководитель ВАК Владимир Филиппов не смог прокомментировать ситуацию. Зато ее эмоционально комментировала Ирина Казначеева, пресс-секретарь Владимира Мединского. Она сказала, что у Бабицкого, которого она охарактеризовала как «безработного филолога», достаточно «свободного времени, чтобы тратить его на участие в митингах и составление кляуз» и сделала вывод, что Бабицкому нравится «попадание в топ “Яндекса”», что ему обеспечивает, по ее убеждению, любое упоминание его фамилии «рядом с фамилией министра культуры».

Пользователи соцсетей не разделяют ее взгляды.

«Надо всем безработным филологам чем-то общественно-полезным заниматься, как Иван))))», – пошутила в связи с этим наблюдением Юлия Пчела, сотрудник компании Nival. «Ноль науки. Сто процентов аппаратных игр и политики. Ну, и вся эта стыдная канитель, которая у нас сейчас почему-то почитается за норму», – высказала мнение Алена Кирьякова, работник чайной студии «Кофеин» в Екатеринбурге. «Тот случай, когда боишься стать безработным секретарем министра», – так оценил высказывание Сергей Лепассон из Москвы.

Недовольство позицией МГУ также высказывается недвусмысленно.

«Я знаю, что мою ленту читают разные интересные люди и иногда выдержки из нее сообщают Виктору Антоновичу Садовничему. Пожалуйста, передайте ему, что он о**ел (фестиваль "Ласточкино гнездо", Мединский и дисс. совет истфака, из более старого – дисс. совет по теологии). Хотя, нет, не надо так, лучше в более академических терминах – что его деятельность наносит все больший ущерб как репутации, так и жизнеспособности вверенного ему университета. Еще немного, и собирать будет нечего», – написал Михаил Гельфанд, доктор биологических наук, кандидат физико-математических наук, профессор факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ, член Европейской Академии, заместитель директора Института проблем передачи информации РАН. Одобрение этим его словам выразили более 750 пользователей.

Кстати, еще в середине февраля организация работников МГУ, членов профсоюза «Университетская Солидарность» выступили с заявлением по поводу отказа анализировать по существу докторскую диссертацию Мединского. По их мнению, «решение, принятое большинством голосов членов совета, не соответствует интересам российской науки и бросает тень на репутацию МГУ имени М.В. Ломоносова и его коллектива».

«Задача диссертационного совета ведущего университета страны заключалась не в обнаружении некорректных заимствований или нарушений процедуры защиты, а в проверке того, насколько диссертация отвечает высоким научным требованиям, предъявляемым ВАК к трудам на соискание докторской степени. Эти требования одинаковы для всех ученых вне зависимости от их статуса и занимаемой должности. Снятие диссертации Мединского с рассмотрения в МГУ наводит на мысль о нежелании подходить к сочинению высокопоставленного чиновника с теми же критериями, которые применяются к оценке работ обычных исследователей», – отметили они в заявлении, также широко распространившемся в соцсетях.

Это заявление было поддержано многими пользователями. «Ну хоть кто-то (первичная профсоюзная организация) вступился за честь МГУ, науки, общества в конце концов...», «А вот есть ещё честь и достоинство (не у всех, конечно, но так всегда было)», «Важно, что хотя бы кто-то из университетских спасал репутацию университетской науки и российских учёных. Не МГУ, конечно. С ним все ясно», «Все-таки МГУ – не только истфак. Если кто из истфаковцев решил, что пронесло, поскольку не заседал в прОклятом диссовете Д 501.001.72, то он не прав. Не пронесло. Молчать в тряпку в такой ситуации опасно для репутации», – такого сорта отклики преобладают. Так что, фактически, обращение Бабицкого дает еще один шанс в борьбе за эту репутацию.

Правда, неясно, удастся ли научному сообществу им воспользоваться. Как предупредил Андрей Ростовцев, физик, сотрудник Института проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН и сооснователь «Диссернета», похоже, на центральном телевидении начинается кампания по дискредитации проекта.

«По слухам в марте сразу на нескольких центральных телеканалах выйдут разоблачительные фильмы про Диссернет. Слухи, в частности, вчера звонком по телефону подтвердил канал НТВ. Условному Мединскому неймется. Телевидение планирует познакомить зрителей с обладателями фальшивых дипломов и диссертаций, их покровителями и с тем, что они думают про сообщество Диссернет. Поэтому очень важно, когда появляются такие содержательные интервью с самими участниками проекта, что называется, "из первых рук". Читайте сами и делитесь этим с друзьями», – написал он. 

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Валентина Матвиенко в Японии
Матвиенко подтвердила подготовку встречи Путина и Трампа
Дмитрий Песков
Песков обвинил Киев в контроле ДНР и ЛНР над украинскими предприятиями
Предвыборная кампания Франсуа Фийона. Бельфор, 19 октябрь 2016
Фийон отказался выйти из президентской гонки во Франции из-за суда
Флаг Украины
Россия в 2,5 раза увеличила инвестиции в украинские компании
Спрятанная в посылке икра
Москвич попытался получить полтонны икры через «Почту России»
16:15 Россия в 2,5 раза увеличила инвестиции в украинские компании
15:51 Депутаты Ярославля избрали нового мэра
15:33 Сын Патрушева возглавил совет директоров СП «Газпрома» и «Лукойла»
15:14 Москвич попытался получить полтонны икры через «Почту России»
15:02 Фийон отказался выйти из президентской гонки во Франции из-за суда

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Анна Семенович
Анна Григорьевна Семенович
1 марта 1980 года родилась Анна Семенович, певица и телеведущая, бывшая солистка группы «Блестящие».
14:56 Матвиенко поддержала сохранение «статьи Дадина»
14:33 Матвиенко подтвердила подготовку встречи Путина и Трампа
14:22 Лидер ИГ аль-Багдади признал поражение в Ираке
14:03 В прокуратуре объяснили просьбу к ВС освободить Дадина
13:55 Из процесса по делу об убийстве Немцова исключена присяжная
13:46 В окружении Фийона опровергли задержание его жены
13:45 Адвокаты Световой оспорят законность проведенных у нее обысков
13:33 «Ростелеком» возглавил топ-менеджер ВТБ
13:17 Пирог стал депутатом Госдумы
13:15 Позвонки гигантских динозавров соединялись зигзагом
13:14 Задержана жена кандидата в президенты Франции Фийона
12:58 Мединский призвал оппозицию работать вместо проверок его диссертации
12:54 Кремль прокомментировал речь Трампа перед конгрессом США
12:39 Песков обвинил Киев в контроле ДНР и ЛНР над украинскими предприятиями
12:20 Комитет постпредов ЕС может 2 марта одобрить отмену виз с Украиной
12:14 CNN узнал о новой отсрочке подписания иммиграционного указа Трампом
11:58 Выселяемый РПЦ институт оказался не связан с ФАНО
11:55 Созданы полноразмерные макеты нового стратегического бомбардировщика РФ
11:41 Кобзон призвал к бойкоту «Евровидения» для пресечения русофобии
11:34 Сергей Воробьев освобожден от должности заместителя генпрокурора РФ
11:33 Россияне предпочли присоединение Крыма освоению космоса
11:19 Президентский список Общественной палаты обновится более чем наполовину
11:01 «Известия» сообщили о нежелании Зюганова идти на президентские выборы
10:54 Кредиторы «Трансаэро» задумались о возрождении компании
10:53 Ученые имитировали ядерную атаку на побережье США
10:38 Европарламент рассмотрит лишение Марин Ле Пен неприкосновенности
10:36 ФСБ откроет дело против основателя «Биржи информации»
10:23 В ВАК пришла новая просьба о пересмотре диссертации Мединского
10:19 Милонов призвал Первый канал к бойкоту «Евровидения»
09:57 В Европарламенте и Совете ЕС согласовали отмену виз для Украины
09:52 Путин признал систему контроля допинга в РФ неработающей
09:42 Будущий директор американской разведки назвал Россию одной из проблем для США
09:34 Белый дом опроверг подготовку встречи Трампа и Путина
09:17 Трамп заявил о поиске «новых друзей» для США
09:11 ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на украинских предприятиях
28.02 23:28 Миллионы лет назад в Новой Зеландии жили гигантские пингвины
28.02 20:56 Минкульт обязал онлайн-кинотеатры получать прокатные удостоверения
28.02 20:36 В Хамовниках загорелся дом начала XIX века
28.02 20:22 ЦСКА продал название нового столичного стадиона Внешэкономбанку
28.02 19:49 Путин назвал условие вывода российской военной базы из Киргизии
28.02 19:21 СМИ узнали о шести кандидатах на пост главы «Почты России»
28.02 19:16 Сын Петрова назвал новую причину смерти хоккеиста
28.02 18:55 МИД РФ опроверг просьбу о задержании подозреваемых в убийстве брата Ким Чен Ына
28.02 18:49 Саакашвили зарегистрировал на Украине партию «Рух новых сил»
28.02 18:26 Google предложила ФАС пойти на мировое соглашение
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.