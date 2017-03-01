Идеальная дата для выборов
Депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов и Владимир Сысоев внесли в Госдуму законопроект, который, в случае принятия, перенесет единый день голосования с сентября на апрель. О переносе выборов действительно говорят многие и давно — что, впрочем, не значит, что предложение ЛДПР будет принято.
В пояснительной записке к законопроекту, как пишет «Коммерсантъ», депутаты отмечают, что низкая явка на парламентских выборах обусловлена «периодом отпусков и полевых работ». Перенос выборов на вторую среду апреля депутаты объясняют тем, что «государство не должно ставить гражданина перед выбором: реализации какого права отдать предпочтение — права избирать или права на отдых».
Напомним, на думские выборы в 2016 году пришло на 13 млн избирателей меньше, чем на выборы 2011 года. Авторы законопроекта уверены, что основная причина низкой явки — перенос выборов в Госдуму с декабря на сентябрь.
Эксперты также считают, что выборы в первой половине сентября плохи тем, что большая часть избирательной кампании приходится на период отпусков, а значит кандидатам сложнее собирать подписи и рассказывать о себе избирателям.
Ранее о необходимости переноса выборов неоднократно говорила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Ей, правда, больше нравится октябрь. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов — второй по популярности партии в стране — заявил недавно, что коммунистов устроит «вторая половина октября или март».
Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов также предлагал для единого дня выборов третье воскресенье октября.
Впрочем, переносом даты голосования законотворческие инициативы депутатов не заканчиваются. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, по данным «Известий», намерен предложить главе Центризбиркома Элле Памфиловой отменить для парламентских партий норму о муниципальном фильтре на губернаторских выборах.
Муниципальный фильтр, напомним, проходят кандидаты на пост губернатора с 2012 года, тогда были восстановлены прямые выборы глав регионов. Каждый претендент должен заручиться подписями в свою поддержку от определенного числа муниципальных депутатов. Этот лимит в каждом субъекте установлен региональным законодательством, обычно речь идет о подписях 5–10% местных депутатов не менее чем из 75% муниципальных образований.
В большинстве регионов «контрольный пакет» в муниципалитетах принадлежит депутатам «Единой России», так что кандидатам от других партий приходится получать подписи единороссов, что редко можно сделать без одобрения, хотя бы негласного, действующего губернатора.
КПРФ — вторая по численности парламентская партия после «Единой России» и в большинстве регионов имеет необходимое количество муниципальных депутатов, но и у ее кандидатов могут возникнуть проблемы. В 2018 году состоятся важнейшие региональные выборы — на пять лет будет избираться мэр Москвы. Муниципальные выборы пройдут 10 сентября 2017 года, и смогут ли коммунисты обеспечить себе необходимое количество депутатов, пока неизвестно.
При этом в ЦИКе идет постепенная подготовка нового Избирательного кодекса России — он, вероятнее всего, появится к следующим выборам в Госдуму, которые, по плану, должны состояться в 2021 году. Об этом еще 21 февраля заявила Элла Памфилова.
Избирательный кодекс — закон, который объединит в себе все нормы, касающихся выборов и референдумов. Сегодня на федеральном уровне эти вопросы регулируют три отделеных закона.
Памфилова ранее уже жаловалась, что лазейки в законодательстве позволяют высокопоставленным лицам в ходе выборов допускать нарушения. Из-за размытых формулировок в законах члены ЦИК не могли «схватить за руку» нарушителей, подчеркивала она.