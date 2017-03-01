Депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов и Владимир Сысоев внесли в Госдуму законопроект, который, в случае принятия, перенесет единый день голосования с сентября на апрель. О переносе выборов действительно говорят многие и давно — что, впрочем, не значит, что предложение ЛДПР будет принято.

В пояснительной записке к законопроекту, как пишет «Коммерсантъ», депутаты отмечают, что низкая явка на парламентских выборах обусловлена «периодом отпусков и полевых работ». Перенос выборов на вторую среду апреля депутаты объясняют тем, что «государство не должно ставить гражданина перед выбором: реализации какого права отдать предпочтение — права избирать или права на отдых».

Круглый стол фракции ЛДПР в Госдуме ldpr.ru

Напомним, на думские выборы в 2016 году пришло на 13 млн избирателей меньше, чем на выборы 2011 года. Авторы законопроекта уверены, что основная причина низкой явки — перенос выборов в Госдуму с декабря на сентябрь.

Эксперты также считают, что выборы в первой половине сентября плохи тем, что большая часть избирательной кампании приходится на период отпусков, а значит кандидатам сложнее собирать подписи и рассказывать о себе избирателям.

Ранее о необходимости переноса выборов неоднократно говорила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Ей, правда, больше нравится октябрь. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов — второй по популярности партии в стране — заявил недавно, что коммунистов устроит «вторая половина октября или март».

Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов также предлагал для единого дня выборов третье воскресенье октября.

Встреча Сергея Миронова с Эллой Памфиловой spravedlivo.ru

Впрочем, переносом даты голосования законотворческие инициативы депутатов не заканчиваются. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, по данным «Известий», намерен предложить главе Центризбиркома Элле Памфиловой отменить для парламентских партий норму о муниципальном фильтре на губернаторских выборах.

Муниципальный фильтр, напомним, проходят кандидаты на пост губернатора с 2012 года, тогда были восстановлены прямые выборы глав регионов. Каждый претендент должен заручиться подписями в свою поддержку от определенного числа муниципальных депутатов. Этот лимит в каждом субъекте установлен региональным законодательством, обычно речь идет о подписях 5–10% местных депутатов не менее чем из 75% муниципальных образований.

В большинстве регионов «контрольный пакет» в муниципалитетах принадлежит депутатам «Единой России», так что кандидатам от других партий приходится получать подписи единороссов, что редко можно сделать без одобрения, хотя бы негласного, действующего губернатора.

КПРФ — вторая по численности парламентская партия после «Единой России» и в большинстве регионов имеет необходимое количество муниципальных депутатов, но и у ее кандидатов могут возникнуть проблемы. В 2018 году состоятся важнейшие региональные выборы — на пять лет будет избираться мэр Москвы. Муниципальные выборы пройдут 10 сентября 2017 года, и смогут ли коммунисты обеспечить себе необходимое количество депутатов, пока неизвестно.

При этом в ЦИКе идет постепенная подготовка нового Избирательного кодекса России — он, вероятнее всего, появится к следующим выборам в Госдуму, которые, по плану, должны состояться в 2021 году. Об этом еще 21 февраля заявила Элла Памфилова.

Избирательный кодекс — закон, который объединит в себе все нормы, касающихся выборов и референдумов. Сегодня на федеральном уровне эти вопросы регулируют три отделеных закона.

Памфилова ранее уже жаловалась, что лазейки в законодательстве позволяют высокопоставленным лицам в ходе выборов допускать нарушения. Из-за размытых формулировок в законах члены ЦИК не могли «схватить за руку» нарушителей, подчеркивала она.