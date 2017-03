Как Алмазбек Атамбаев беседует с Владимиром Путиным, своим народом и журналистам,и «Коммерсантъ» описывает в статье «Разговор от третьего лица».

«От Зои Световой вышли с обыском»: президентский Совет по правам человека изучит его обстоятельства.

«ЦБ рискнул процентом»: Банк России снижает ставку потребительских кредитов, но из-за этого заемщиков станет меньше.

«Губернаторов упрекнули за оптимизм»: регионы приучают к ужесточению межбюджетной дисциплины.

РБК об основных итогах форума в Сочи написал в статье «В Сочи рецессия закончилась».

О том, какие полномочия Минфин предложил забрать у Минэкономразвития, говорится в статье «Закупки поменяют кабинеты».

«Мобильная эпидемия»: в 2016 году Россия стала лидером по числу банковских троянов на смартфонах пользователей.

«Известия»: «Налоговый маневр отложен на месяц». Минфин взял дополнительное время на обсуждение льгот для выработанных месторождений Западной Сибири.

«Врио губернаторов могут остаться без представителей в СФ»: в системе формирования Совета Федерации нашли пробел.

«Москве и Петербургу угрожают устойчивые к антибиотикам микробы»: бактерии также поразили 13 крупных городов России.

«Газета.ru»: «Амазонки Сердюкова поют и пляшут». Как складывается жизнь у фигуранток дела «Оборонсервиса».

«Я не верю в титушек. Это наезд власти»: организаторы блокады Донбасса заявили о штурме своих позиций.

«Москва поддаст киргизам газа»: «Газпром» вложит в газификацию Киргизии больше, чем в Россию.

The Economist: «Американские затраты на оборону. План военного бюджета, предложенный Дональдом Трампом, менее впечатляющий, чем он утверждает» (American defence spending: Donald Trump’s military budget plan is less impressive than he claims). Автор считает, что на воплощение амбициозных планов американского президента не хватит бюджета.

«Человек, который остановит Ле Пен: Эммануэль Макрон приближается к президентству во Франции» (The man who would stop Le Pen: Emmanuel Macron is edging closer to France’s presidency). Обаятельному аутсайдеру теперь нужно продемонстрировать содержательность.

Bloomberg: «Дэвис: отсутствие сделки с ЕС по Brexit'у — это возможный сценарий» (Davis: No Brexit Deal With EU Is a Possible Scenario). Министр по отделению Британии от ЕС Дэвид Дэвис предупредил, что нужно быть готовыми к тому, что переговоры между британскими и европейскими лидерами не приведут к компромиссу за два отведенных на отсоединение года.

«На лондонском рынке недвижимости установился новый стандарт» (The New Normal Comes to London’s Property Market). Интерактивная инфографика, демонстрирующая изменения, произошедшие на рынке недвижимости в столице Британии.

The Wall Street Journal: «Трамп предложил урезать бюджет госдепа на 37%» (Trump Proposes 37% Cut to State Department Budget). Администрация американского президента Дональда Трампа предлагает сократить расходы на госдепартамент, ради того чтобы больше денег вложить в оборону.

«В обращении к конгрессу Трамп старается задать импульс» (In Speech to Congress, Trump Looks to Jump-Start Momentum). Цель обращения к конгрессу американского президента Дональда Трампа в том, чтобы задать импульс для воплощения инициатив Белого дома.