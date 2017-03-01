Мосгорсуд отклонил апелляцию президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера и, таким образом, признал, что тот должен Альфа-банку чуть менее $100 млн. Долг образовался в 2013 году, когда Гинер с партнерами начал строительство ТРЦ «Лужайка» взамен закрытого властями рынка на территории стадиона «Лужники». Но почти сразу платить по кредиту перестали, тогда в «Альфа-банке» и вспомнили про Евгения Гинера, который вступал поручителем.

«Уверен, случай с кредитом Гинера небезнадежный, он человек порядочный, уважаемый», — сказал как-то «Ведомостям» один из топ-менеджеров Альфа-банка. Но интересно как раз то, что проблемы случились у предпринимателя, весь бизнес которого строится на тесном контакте с высшими чиновниками и крупными бизнесменами.