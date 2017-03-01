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01 марта 2017, 13:00
Владимир Потанин ГМК «Норильский никель» рейтинг Forbes

Зарубежное имущество российских олигархов. Владимир Потанин

Владимир Потанин
Владимир Потанин
Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Редакция «Полит.ру» собрала информацию о том, каким имуществом за пределами России владеют самые известные российские олигархи.

Владимир Потанин – один из богатейших россиян, предприниматель, политический деятель, несколько лет находившийся в топах списков самых богатых граждан России. Владелец и президент одной из крупнейших в России управляющей компании «Интеррос», генеральный директор ГМК «Норильский Никель», председатель попечительского совета Государственного Эрмитажа. Гражданства других стран не имеет.

В рейтинге 200 богатейших россиян за 2016 год, составленном редакцией русскоязычной версии американского журнала Forbes, Владимир Потанин находится на втором месте с состоянием в 12,1 млрд долларов. В 2015 году он возглавлял этот список (тогда его состояние оценивалось в 15,4 мдрд долларов). В 2014, 2013, 2012 и 2011 годах входил в первую десятку самых российских богачей, занимая соответственно восьмое, седьмое и два года подряд четвертое место в списке с состоянием в 12,6 млрд долларов, 14,3 млрд долларов, 14,5 млрд долларов и 17,8 млрд долларов.

 
Норильский никель, металлургическое производство

Владимир Потанин окончил МГИМО, работал в Министерстве внешней торговли СССР, а в 1990 году перешел на работу в Международный банк экономического сотрудничества и создал компанию «Интеррос», предлагавший консультационные услуги участникам внешнеторговой деятельности. Однако основой его состояния, по данным СМИ, является пакет акций (30,3% акций) горно-металлургического комбината «Норильский никель» — крупнейшего производителя никеля и палладия в мире. За контроль над этим активом с 2008 по 2012 год Потанин вел борьбу с другим акционером ГМК Олегом Дерипаской. В 2012 году бизнесмена при посредничестве Романа Абрамовича подписали мировое соглашение.

Акции «Норникеля» достались Потанину не сразу: в 1992-1993 годах он занимал пост вице-президента, затем президента созданного с Михаилом Прохоровым банка «Международная финансовая компания» (МФК). В 1993 году стал президентом АКБ «ОНЭКСИМ Банк», одновременно оставаясь председателем совета директоров банка МФК.

В 1995 году Потанин выступил инициатором идеи залоговых аукционов. Как отметил журнал «Коммерсантъ Власть», по итогам одного из этих аукционов «ОНЭКСИМ Банк» получил 51 % акций «Норильского никеля». Кроме того, летом 1996 года подконтрольные Потанину структуры приобрели пакет акций компании «Связьинвест» (в состав совета директоров АО Потанин вошел в январе 1998 года). А с 14 августа 1996 года по 17 марта 1997 года Потанин являлся вице-премьером правительства России. На этом посту он курировал экономический блок вопросов и координировал деятельность Минэкономики, комитетов по антимонопольной политике и управлению госимуществом, Федеральной комиссии по ценным бумагам и энергетической комиссии.

Осенью 1997 года Потанин создал холдинг ЗАО «Проф-медиа» для управления подконтрольными «ОНЭКСИМ Банку» СМИ. Среди них в разное время были такие популярнейшие брэнды, как «Известия», «Комсомольская правда», «Афиша» и «Большой город». А в 1998 году Потанин стал президентом и председателем совета директоров холдинговой компании «Интеррос», созданной на основе ФПГ «Интеррос», «Норильский никель» и «СИДАНКО».

 
Обложка журнала "Большой город"

В начале 2000-х годов он начал строительство и освоение горнолыжных трасс в районе Красной Поляны. В начале 2007 года решил разделить ранее совместный бизнес с Прохоровым. Раздел продолжался долго и совершался в судах.

В 2013 году Потанин присоединился к движению Giving Pledge («Клятва дарения»), основанному Биллом Гейтсом и Уорреном Баффеттом и объединяющему бизнесменов, решивших потратить большую часть состояния на благотворительность. В конце того же года Потанин развелся с женой, а в 2014 году женился на другой. Разбирательства по разделу имущества в судах продолжаются до сих пор, причем Наталия Потанина, бывшая супруга, претендует и на зарубежные активы мужа. Как сообщила газета «Ведомости», Наталия Потанина попросила кипрский суд арестовать его зарубежные (зарегистрированные на Кипре) активы.

Санкции, которые в 2014 году ввели в отношении ряда российских бизнесменов и чиновников США и Евросоюз, не сказались на работе «Норникеля», поставляющего продукцию за рубеж. Как заявил Потанин в интервью агентству Bloomberg, ГМК продолжил продавать металл в Европу и США по долгосрочным контрактам, а опасения, что санкции Запада повлияют на бизнес компании, оказались завышенными. Объем продаж был значительным: по итогам 2013 года около 52% выручки «Норникеля» пришлось на продажи в Европу и еще 9% – на продажи в Северную Америку, отметили «Ведомости».

Более того, весной 2014 года «Норникель» привлек 750 миллионов долларов, взяв кредиты у Юникредит банка и Райффайзенбанка.

Зарубежные активы

После раздела бизнеса с Прохоровым все иностранные активы группы «Интеррос» остались у Потанина. К ним, в первую очередь, относятся входящие в «Норильский никель» заводы в Европе (Финляндии), Африке и Австралии, на которых находится около 10% производства. Эти предприятия были приобретены практически одновременно, весной-летом 2007 года. А вот от самого давнего приобретения, сделанного еще в 2003 году, Потанин отказался: в декабре 2010 года «Норильский никель» продал контрольный пакет крупнейшего в Северной Америке производителя платиноидов американской Stillwater Mining

 
Вход в шахту горнодобывающей компании Stillwater Mining

Потанину также принадлежит 35% акций американской компании Power Plug, которая занимается водородной энергетикой, писал в 2011 году журнал Forbes. В то же время некоторые СМИ утверждают, что Потанин продал этот актив в 2009 году за 40 млн долларов.

В 2008 году, утверждало издание «Деловой Петербург», Потанин, которого издание называло крупнейшим акционером «Полюс золота», начал выводить свои «золотые» активы за границу, чтобы избежать штрафов за то, что, обладая более чем 30% «Полюс золота», он не предлагал миноритарным акционерам выкупить их акции. Издание высказывало предположение, что в этом случае в интересах Потанина действовала компания Applecourt Holdings limited, которая решила купить у него 7,396% «Полюс золота». Аналогичный шаг, по данным «ДП», предприняла компания Montebella Holdings limited, купившая у подконтрольных Потанину структур 7,396% ГМК «Норникель». В итоге Потанин не числился владельцем 30% или более акций ни «Норникеля», ни «Полюс золота», объясняло издание.

В конце декабря 2013 года в связи с курсом на деофшоризацию экономики страны положение многих российских бизнесменов осложнилось. Потанин в интервью РБК daily тогда заявил, что оффшоры как способ ухода от налогов надо «выжигать каленым железом». Однако тогда же отметил, что оффшоры являются эффективным инвестиционным механизмом. Точного списка имущества бизнесмена, зарегистрированного в оффшорах, не было ни тогда, не после, однако отмечалось, что требования его бывшей жены могут привести к раскрытию информации об истинных оффшорных юрисдикциях Потанина и в итоге обернуться против него.

Во избежание этого, по версии «Петербургской газеты», Потанин стал избавляться от непрофильных активов и решил срочно продать сеть кинотеатров «Синема парк» Сулейману Керимову.

В сентябре 2015 года суд отказал бывшей супруге Потанина в разделе акций «Норникеля» и «Интерроса», сообщило информационное агентство ТАСС.

В настоящее время, по данным агентства, Потанин является владельцем компании «Интеррос», которой принадлежат активы в горной металлургии (30,3% акций «Норникеля»), девелопменте (88% группы «Профэстейт»), спортивной и туристической индустрии (100% в горнолыжном курорте «Роза хутор»), фармацевтики (90% «НПО Петровакс фарм»), транспорта и логистики (51% «Интерпорт»), а также вот от активов в области интернет-медиа (50% «Афиша-Рамблер-Sup») он избавился, продав их Александру Мамуту.

Продолжение проекта следует

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