Двенадцать особо опасных

Всемирная организация здравоохранения опубликовала список из двенадцати бактерий, которые представляют наибольшую угрозу для человечества, так как у них имеются штаммы, устойчивые к антибиотикам.

Сейчас многие специалисты в области здравоохранения полагают, что резистентные к антибиотикам болезнетворные бактерии в ближайшем будущем станут более опасными для здоровья людей, чем онкологические заболевания. Если антибиотики потеряют эффективность, то смертельно опасными станут любые хирургические вмешательства, включая кесарево сечение или трансплантацию органов. Куда большую опасность, чем теперь будет представлять и химиотерапия, так как она угнетает иммунную систему пациента, и только антибиотики в этот момент способны его защитить.

Ежегодно в мире около 700 тысяч человек умирает от инфекций, вызванных бактериями, которые устойчивы к антибиотикам. По расчетам, к 2050 году число умерших возрастет до 10 миллионов в год.

Список, составленный экспертами ВОЗ, содержит двенадцать устойчивых к антибиотикам «приоритетных патогенов». Он создан, чтобы активизировать исследования в области поиска новых антибиотиков. Как рассчитывает ВОЗ, список будет взят за основу государственными органами при стимулировании работ по созданию препаратов.

Внутри списка бактерии разделены на три группы: критического, высокого и среднего приоритета – в зависимости от срочности поиска новых препаратов от данных бактерий. «Устойчивость к антибиотикам растет, и у нас быстро кончаются варианты лечения. Если будем полагаться только на рыночные силы, новые антибиотики, в которых мы наиболее остро нуждаемся, не будут разработаны вовремя», – говорит Мари-Поль Кини (Marie-Paule Kieny), помощник генерального директора ВОЗ по системам здравоохранения и инновациям

Список особо опасных бактерий, устойчивых к антибиотикам

Критический уровень приоритетности

1. Acinetobacter baumannii, устойчива к карбапенемам

Данный вид бактерий все больше распространяется как внутрибольничная инфекция, поражая пациентов с ослабленной иммунной системой. Входит в группу ESKAPE (Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter spp.) – патогенов, устойчивых к антибиотикам широкого спектра действия, ответственных за большинство внутрибольничных инфекций. Заражает также пациентов, получивших травматические повреждения кожи, например, при взрывах, проникая с загрязнением в рану. Часто инфекция отмечалась у американских военнослужащих, получивших ранения в Ираке и Афганистане. С перевозкой их по госпиталям распространялась и бактерия. Может долго сохраняться на искусственных поверхностях и противостоять высыханию. Способна распространяться через вентиляцию.

Acinetobacter baumannii. Фото: CDC/Janice Carr

2. Pseudomonas aeruginosa, синегнойная палочка, устойчива к карбапенемам

Часто обнаруживается при абсцессах и гнойных ранах, вызывает энтериты и циститы. Входит в группу ESKAPE, вызывая внутрибольничные инфекции и поражая людей с ослабленным иммунитетам. Бактерии обладают чувством кворума, то есть способны влиять на поведения друг друга, выделяя в окружающую среду особые сигнальные молекулы, что повышает их способность сопротивляться антибиотикам. О чувстве кворума подробнее можно прочитать в отдельном очерке.

3. Enterobacteriaceae, устойчивы к карбапенемам

Многочисленное семейство бактерий, среди которых есть как “мирные” представители человеческой кишечной микрофлоры, так и болезнетворные. Способны вырабатывать особые ферменты бета-лактамазы расширенного спектра действия (БЛРС). Эти ферменты разрушают бета-лактамное кольцо антибиотиков типа пеницилина и цефалоспорина. В результате выделяющие их бактерии устойчивы к действию целого ряда бета-лактамных антибиотиков, включая цефалоспорины третьего поколения.

Высокий уровень приоритетности

4. Enterococcus faecium, устойчива к ванкомицину

Ванкомицин-резистентные энтерококки впервые зафиксированы в 1980-х годах. Распространяются в больницах, входит в группу ESKAPE. Также отмечены у кур на птицефабриках.

5. Staphylococcus aureus, золотистый стафилококк, устойчив к метициллину, умеренно чувствителен или устойчив к ванкомицину

Вызывает широкий спектр заболеваний, от легких кожных инфекций до пневмонии, менингита, остеомиелита и эндокардита. Входит в группу ESKAPE. Исследование показало, что пациенты, заразившиеся золотистым стафилококком, вынуждены проводить в стационаре в среднем втрое больше времени (14,3 дня против 4,5 дней), причем риск смертельного исхода в этом случае впятеро выше (11,2 % против 2,3 %), чем у пациентов без этой инфекции. Вырабатывает пециниллазу – фермент, расщепляющий молекулы пенициллина. Для борьбы с золотистым стафилококком применялся модифицированный пенициллин – метициллин, молекула которого не разрушается этим ферментом, но в последние десятилетия возникли метициллин-устойчивые штаммы (MRSA).

6. Helicobacter pylori, устойчива к кларитромицину

Бактерия обитает в заднем отделе желудка человека и в большинстве случаев не вызывает никаких патологий, но в некоторых случаях влияет на стенки желудка, что приводит к возникновению гастрита и язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

7. Campylobacter spp., устойчивы к фторхинолонам

Основным резервуаром бактерий этого рода служит домашняя птица, у которой заражение проходит, как правило, бессимптомно. Люди заражаются при употреблении в пищу продуктов питания или воды, загрязненных бактериями, или при уходе за птицами. Вид Campylobacter jejuni сейчас признан одной из главных причин пищевых инфекций в развитых странах. Для кампилобактериоза характерны воспаление, кровавый понос, судороги, лихорадка и боли. Симптомы обычно длятся от пяти до семи дней. Бактерия чувствительна к соляной кислоте в желудке человека, что несколько снижает вероятность инфекции, но означает повышенную опасность для больных с гастритом или язвой, принимающих препараты, которые снижают кислотность в желудке. В некоторых случаях бактерия может быть основной причиной синдрома Гийена-Барре.

8. Salmonellae, устойчивы к фторхинолонам

Род бактерий, ответственных за ряд тяжелых пищевых инфекций (сальмонеллезов). Поступают в организм с пищей, заселяя тонкий кишечник. Salmonella enterica серотип typhi вызывает брюшной тиф. В 2015 году был обнаружен устойчивый к антибиотикам штамм этой бактерии H58, который, по данным ученых, возник в Южной Азии и за последние 30 лет получил широкое распространение. Ныне он встречается в Юго-Восточной и Западной Азии, Восточной и Южной Африке и на островах Фиджи. Бактерия устойчива даже к новым антибиотикам, таким как ипрофлоксацин и азитромицин. Исследователи отмечают, что штамм H58 вытесняет другие штаммы брюшного тифа. В 2014 году в мире было зафиксировано приблизительно 22 миллиона случаев заболевания брюшным тифом и около 222 000 больных умерло. Брюшной тиф преимущественно распространен в Индии, странах Юго-Восточной Азии и Африки. Без лечения болезнь в 25 % случаев заканчивается смертью. При использовании антибиотиков смертность составляет 1 – 4 %. Всемирная организация здравоохранения рекомендует два типа вакцин против брюшного тифа, однако сейчас более распространено лечение при помощи антибиотиков.

Бактерии Salmonella Typhimurium (отмечены красным). Фото: Rocky Mountain Laboratories, NIAID, NIH

9. Neisseria gonorrhoeae, гонококк, устойчив к цефалоспоринам и фторхинолонам

Возбудитель гонореи. Штаммы, устойчивые к пенициллину и его производным (ампициллину, доксициклину и другим), появились еще в 1970-х годах. Сейчас для лечения гонореи применяют сочетание двух антибиотиков: азитромицина и цефтриаксона. Совместное их использование исключает выработку у гонококка устойчивость к препаратам. В марте 2015 года в английском городе Лидс были отмечены случаи «супергонореи», возбудитель которой был устойчив к азитромицину. Как отметили в начале 2015 года работники Британской ассоциации сексуального здоровья и ВИЧ (British Association for Sexual Health and HIV, BASHH), некоторые врачи назначали больным только таблетки азитромицина, пренебрегая цефтриаксоном. По мнению специалистов, это и стало причиной возникновения устойчивого к антибиотику штамма. Сейчас руководители здравоохранения Великобритании вновь предупреждают врачей о необходимости строго соблюдать методику лечения.

Средний уровень приоритетности

10. Streptococcus pneumoniae, пневмококк, известен также как диплококк Вейксельбаума и диплококк Френкеля, не чувствителен к пенициллину

Один из основных возбудителей менингита, среднего отита, синусита, внебольничной пневмонии у детей и взрослых, также может вызвать эндокардит, септический артрит, первичный перитонит, флегмоны и другие инфекционные заболевания. Устойчивый к пенициллину штамм особенно распространен в Азии, Северной и Южной Америке. ВОЗ рекомендует использовать вакцинацию против пневмококковой инфекции.

11. Haemophilus influenzae, гемофильная палочка, палочка Пфайффера, устойчива к ампициллину

Латинское название объясняется тем, что до 1930-х годов бактерию ошибочно считали ответственной за заболевание гриппом (инфлюэнцей). Возбудитель гемофильной инфекции у детей, а также у взрослых с ослабленным иммунитетом. Болезнь проявляется в нескольких формах: гнойный менингит, острая пневмония, септицемия, воспаление подкожной клетчатки (целлюлит), эпиглоттит (воспаление надгортанника), гнойный артрит. Также возможны другие варианты: перикардит, синуситы, отит, заболевания дыхательных путей. Распространяется от человека к человеку воздушно-капельным путем. Во многих странах, в том числе и в России, предусмотрена обязательная вакцинация от гемофильной инфекции.

12. Shigella spp., устойчивы к фторхинолонам

Род бактерий, вызывающих шигеллезы (бактериальную дизентерию). Распространяются в основном через пищу и воду. При инфекции повышается температура, возникают озноб, жара, головная боль, падает артериальное давление. Боли в животе сначала постоянны и распространены по всей его площади, а затем приобретают схваткообразный характер и локализуются в нижней части живота.