Работа над перспективной вакциной от лихорадки денге в бразильском Институте Бутантан может прекратиться из-за увольнения правительством штата Сан-Паулу директора института Жоржи Калила (Jorge Kalil), который курировал клинические испытания вакцины. Калил возглавлял институт с 2011 года.

Директор института был уволен 21 февраля после обвинений в административных нарушениях, выдвинутых одним из его коллег. В заявлении для прессы секретариат здравоохранения штата Сан-Паулу, которому подчинен Институт Бутантан, сообщил, что Жоржи Калил был уволен из-за «серьезных административных проблем», обнаруженных в институте за время его пребывания на посту директора. Новым директором института назначен Димаш Тадэу Коваш (Dimas Tadeu Covas), профессор гематологии Университета Сан-Паулу.

Сообщая об увольнении, губернатор штата Жеральду Алкмин (Geraldo Alckmin) охарактеризовал Калила как великого ученого и предложил ему продолжить руководить программой по созданию вакцины, находясь не в штате Института Бутантан. Однако Жоржи Калил считает такой вариант работы невозможным. «Это не личный проект, от требует координации усилий всего института», – говорит он. Также Калил отрицает выдвинутые против него обвинения, называя свое увольнение следствием личных и политических мотивов. Он намерен сосредоточиться на работе в Медицинской школе и Институте сердца Университета Сан-Паулу, где он занимает должность старшего профессора иммунологии.

Сотрудники Института Бутантан и зарубежные ученые протестуют против увольнения. В Бутантане 23 февраля в качестве акции протеста была на полдня прекращена работа по выпуску вакцины против гриппа. Анна Дурбин (Anna Durbin) из Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе, которая возглавляла начальный этап клинических испытаний вакцины, отправила письмо губернатору штата, сообщив, какой прогресс был достигнут в создании вакцины от лихорадки денге, и указав, что теперь все результаты долгой работы под угрозой срыва. К губернатору обратился и Стивен Уайтхед (Stephen Whitehead), который возглавлял работы по созданию ослабленных вирусов для вакцины. Он считает, что лидерские качества Калила необходимы для продолжения программы и что его увольнение из Бутантана может иметь «катастрофические последствия для общественного здравоохранения штата Сан-Паулу и Бразилии». В открытом письме к Жеральду Алкмину, опубликованном 22 февраля, Общество по развитию науки и Бразилии и Академия наук Сан-Паулу утверждают, что «очевидные политические конфликты интересов участвующих в этом кризисе не должны прерывать проекты, которые так актуальны для Бразилии и всего мира».

Вакцина TV003 была создана в Институте аллергии и инфекционных заболеваний в США, ее первые испытания были завершены в 2012 году. Она предназначена для защиты от всех четырех серотипов вируса лихорадки денге. Затем был начат следующий этап испытаний в Бразилии, где лихорадка денге является эндемичным заболеванием. Его проводил Институт Бутантан – главный центр иммунобиологических и биофармацевтических исследований в стране и один из крупнейших в мире. Вакцина, произведенная в институте, сейчас проходит третий этап клинических испытаний в 14 медицинских учреждениях по всей Бразилии.

Личинки комара Aedes aegypti, переносчика лихорадки денге и вируса Зика. Фото: Dean Calma/IAEA

Лихорадка денге известна с 1779 года, ее вирусная природа и способ распространения были открыты в начале XX века. Болезнь переносится комарами из рода Aedes, главным образом A. aegypti. Симптомы обычно проявляются через 3 – 14 дней после заражения. Они включают высокую температуру, головную боль, рвоту, мышечные и суставные боли, а также характерную зудящую сыпь на коже. Выздоровление обычно занимает от двух до семи дней, но в некоторых случаях у больных возникает опасная для жизни геморрагическая форма лихорадки. Для нее характерны кровотечения, низкий уровень тромбоцитов в крови, рвота кровью и снижение артериального давления до опасного уровня. Вирус представлен четырьмя основными серотипами, заражение одним из них дает больному иммунитет только от данного типа вируса. Последующее заражение другим типом увеличивает риск серьезных осложнений.

Каждый год лихорадкой денге заболевает до 60 миллионов человек, от 10000 до 20000 больных умирают. Когда-то болезнь встречалась только в странах Юго-Восточной Азии, теперь же ее ареал охватывает юг Китая, Южную Америку, Карибский бассейн, Африку, Тихоокеанский регион. Она уступает только малярии по распространенности у людей, возвращающихся из поездок в тропические страны. С 1960 по 2010 год число случаев заболевания увеличилось в 30 раз.