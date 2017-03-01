«Суд признал факт лжи РБК, но отказался от наказания»

В среду 9-й арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции о взыскании с медиахолдинга РБК и его журналистов 390 тысяч рублей по иску «Роснефти» о защите деловой репутации. Вместе с тем суд обязал телеканал и сайт медиахолдинга опровергнуть информацию, которая, как постановил суд, порочит репутацию «Роснефти» и главы компании Игоря Сечина.

Если РБК «пока удовлетворен» решением суда, но дождется документального оформленного решения, о чем RNS сообщил юрист медиахолдинга Тимофей Щербаков, то пресс-секретарь «Роснефти» уже заявил, что компания будет обжаловать это решение, которое, по его словам, является удивительным и неправовым.

«Установив, что сведения были порочащими, и освободить распространителя этих порочащих и не соответствующих действительности сведений от ответственности — это значит практически поощрять такого рода действия, — отметил Леонтьев в интервью радиостанции «Говорит Москва». — Решение удивительное. Оно свидетельствует о том, что вся эта процедура полностью противоречит элементарным принципам рыночной экономики и ответственности субъектов, которые в ней работают».

Напомним, что речь идет о статье «Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от BP». В материале утверждалось, что глава компании якобы попросил правительство защитить «Роснефть» от возможного увеличения доли BP в капитале российской компании, которое могло произойти после приватизации части акций, принадлежащих государству. В своем обращении в суд компания настаивала на выплате компенсации почти в 3,2 миллиарда рублей. В свою очередь РБК отмечал, что порочащий характер материала не доказан, а репутационный вред отсутствует. При этом автор материала Тимофей Дзядко, в котором он ссылался на два источника в правительстве и источник в компании, доказательств существования таких источников так и не представил. Таким образом, в отсутствие какой бы то ни было достоверной информации смысл статьи и последующих многочисленных телесюжетов РБК на эту тему сводился к тому, что менеджмент «Роснефти» вопреки интересам государства и инвесторов пытается повлиять на процесс и результаты приватизации, ограничивает права акционеров и негативно влияет на инвестиционный климат в России.

«Они придумали требование Сечина к правительству защитить компанию от её же акционера — это основное содержание статьи, — заявил Леонтьев. — Это прямая сознательная провокация с целью нанесения коммерческого ущерба. Суд признаёт факт лжи, но отказывается от любого наказания в отношении ответчиков. Если суд принимает во внимание такие аргументы как защита свободы слова, защита лжи — это очень странная позиция».

С какой целью могла быть инициирована такая «сознательная провокация»? С одной стороны, распространяя заведомо ложные сведения, журналисты РБК фактически стравливали давних партнеров — «Роснефть» и BP. С другой стороны, и это ключевой момент, могла иметь место попытка не только сыграть на понижение акций крупнейшей нефтяной компании в преддверии приватизации ее госпакета, но и вовсе сорвать важнейшую для бюджета страны приватизационную сделку. Поэтому неудивительно, что после того, как такая дезинформация была растиражирована ведущими российскими и зарубежными деловыми изданиями, компания посчитала необходимым защитить свои интересы в суде, потребовав возмещение ущерба, нанесенного ей данной «сознательной провокацией», размеры которого исходят из оценок масштаба самой компании и рыночной стоимости пакета, реализованного в ходе приватизации пакета акций, а вместе с тем — создать прецедент адекватной ответственности за попытки наносить ущерб крупнейшим эмитентам через публикации в СМИ.

По словам Михаила Леонтьева, в предыдущем, «издевательским по содержанию» решении суда, на его взгляд, была «хотя бы формальная правовая логика», хотя ущерб для компании, оцененный судом первой инстанции, он считает недостаточным. «Мы с самого начала говорили, что хотим создать прецедент ответственности игроков в первую очередь в информационном поле за ущерб, который они наносят компаниям, участвуя в грязных информационных играх, — заявил представитель «Роснефти» радиостанции «Эхо Москвы». — И вместо этого суд устанавливает прецедент полной абсолютной безответственности…».