Во вторник Россия в седьмой раз наложила вето на резолюцию совета безопасности ООН, постановившую ввести санкции против сирийского правительства, которое обвиняют в использовании химического оружия в ходе шестилетнего сирийского конфликта, пишет Reuters. В этом Россию в шестой раз поддержал Китай. Резолюция была подготовлена Францией, Британией и США. Блокировка мотивировалась тем, что введение санкций может помешать вести мирные переговоры между участниками сирийской войны. Переговоры под эгидой ООН начались в Женеве на прошлой неделе.

Сирия, Алеппо, декабрь 2017 Fathi Nezam / Tasnim News

Reuters отмечает, что блокировка очередной резолюции стала первым эпизодом конфронтации между Россией и США в ООН, с тех пор как президентом США стал Дональд Трамп, который собирался наладить отношения с Москвой. Подготовка резолюции стала реакцией на результаты расследования ООН об использовании сирийским правительством химического оружия. Ее авторы мотивировали ее необходимость тем, что отсутствие встречных мер создает впечатление безнаказанности.

Сирийское правительство отрицает, что его армия применяла такие методы. Россия ставит под сомнение обоснованность выводов по итогам расследования. Китай оговорил, что считает использование химического оружия недопустимым, однако заявил, что расследование еще не завершено, то есть санкции преждевременны.

Алеппо после взятия города правительственными войсками Fathi Nezam / Tasnim News

«Между Западом и Москвой сохраняется враждебность», - пишет издание Asian Review, принадлежащее японскому медиахолдингу Nikkei, который также владеет британской газетой Financial Times. Санкции, предполагаемые резолюцией, поясняет автор, направлены на 11 деятелей и 10 организаций, которые считаются ответственными за использование химического оружия в Сирии. В отношении деятелей планировалось замораживание активов. В отношении организаций – ограничение по продаже техники, которая может быть использована при задействовании химического оружия.

Также AR отмечает, что помимо России и Китая, против резолюции проголосовал также один непостоянный член совета безопасности – Боливия. Еще три члена – Казахстан, Египет и Эфиопия – воздержались.

Постпред КНР в ООН выступает на заседании Совета безопасности по Сирии UN Photo/Rick Bajornas

CNN пишет, что новый американский посол в ООН Никки Хейли раскритиковала Россию и Китай за блокировку резолюции. По ее версии, блокировка была крайне безответственным жестом, в результате которого преступники в очередной раз остались безнаказанными, а мир стал менее безопасным, потому что ООН перестала выполнять свои функции.

Никки Хейли в Совбезе ООН UN Photo/Rick Bajornas

Ранее AlJazeera писала о том, что вмешательство «международного сообщества» в сирийский конфликт при всей низкой эффективности всё же сыграло положительную роль, потому что способствовало сворачиванию правительственной программы по созданию и применению химического оружия. Тем не менее, отметил автор, продолжают поступать сообщения о том, что оружие, тем не менее, иногда применяется против мирного населения. Особенно тревожны, по мнению автора, сообщения о том, что такое оружие используют неправительственные игроки в Сирии и на севере Ирака. Это повышает риск того, что оно же может использоваться при организации терактов.