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1 марта 2017, среда, 20:33
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01 марта 2017, 19:55
Дальний Восток Ингушетия Кировская область Красноярск Орловская область регионы
Евгения Холина

#Россия 1.03. Главное

Владимир Путин на совещании по подготовке к Универсиаде-2019
Владимир Путин на совещании по подготовке к Универсиаде-2019
Сайт президента РФ

Новость дня

Получателям бесплатных участков на Дальнем Востоке начали выдавать льготные кредиты для освоения и развития территории. Программа льготного кредитования для получателей «дальневосточного гектара», разработанная Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ) совместно с «Почта Банком» и «Внешторгбанком», стартовала с 1 марта.

В соответствии с ней индивидуальным заемщикам будут предоставляться кредиты на сумму до 600 тысяч рублей на срок от 3 до 60 месяцев, по коллективным заявкам – на сумму до 3 млн рублей на срок до 8 лет. Процентная ставка по таким кредитам не будет превышать 10,5% годовых. Ожидается, что общая сумма всех выданных льготных кредитов составит до 6 млрд рублей.

Антиновость дня

Удмуртия, Архангельская, Рязанская, Тамбовская, Тверская и Томская области названы самыми «мусорными» российскими регионами.

На сегодняшний день с Росприроднадзором согласованы территориальные схемы обращения с отходами всех субъектов РФ, однако в вышеназванных шести регионах они до сих пор не утверждены местными властями.

Новый механизм организации сбора и утилизации бытовых отходов в России планировалось запустить с 2016 года, однако многие регионы оказались не готовы к этому, так  что начало работы по новым правилам было отложено до 2018 года.

 

Непонятная новость дня

В Ингушетии создадут специальную комиссию по вопросам профилактики и ограничения распространения рассылок в соцсетях, негативно влияющих на детей и молодежь.

Комиссия, в состав которой войдут представители Минобразования и Совета безопасности республики, будет готовить предложения по ограждению школьников и студентов от «нежелательного интернет-контента».

 

Ассорти

В Красноярске президент России Владимир Путин предложил провести железную дорогу от красноярского аэропорта до города и пустить электрички. «Хорошая синергия возникает, если, кроме одного вида транспорта, можно пользоваться другим и для доставки пассажиров, и для выезда из зоны аэропорта», - сказал президент на совещании по подготовке Универсиады-2019.

На возражение главы Минтранса Максима Соколова, что такой проект вряд ли скоро окупится, президент  напомнил, что такие же сомнения возникали и в отношении строительства железнодорожных веток до аэропорта во Владивостоке и горным кластером в Сочи. Однако время показало, что эти опасения были безосновательны.

Проект нужно реализовать «с минимальными затратами и с наибольшим эффектом», подчеркнул Путин.

* * *

Орловская область впервые в новейшей истории региона выпустит гособлигации. Предельный объем выпуска государственных ценных бумаг Орловской области в 2017 году составит пять миллиардов рублей. Эмитентом от имени региона выступит местное правительство. Приобрести облигации смогут юридические и физические лица.

По срокам обращения облигации могут быть краткосрочными (менее одного года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до 30 лет включительно).

За счет выпуска ценных бумаг областные власти планируют погасить часть коммерческих кредитов, на обслуживание которых ежегодно тратятся сотни миллионов рублей из регионального бюджета.

* * *

В Кирове запущена в тестовом режиме услуга «Кот на час». Жителям города предоставляется возможность взять кота в аренду на время – например, если человек плохо себя чувствует или ему не с кем пообщаться. Также, по мнению организатора услуги, аренда кота поможет принять решение, заводить ли такого питомца дома.

Объявление об услуге было размещено в одной из кировских групп «ВКонтакте». В нем указано, что тот, кто воспользуется услугой, на час получит пушистого и ласкового кота, причем «мурлыканье гарантировано».

Сейчас в аренду сдаются три кота. Они специально подготовлены, доброжелательны и не боятся людей. Кошки для «аренды» не подойдут, уверен стартапер Василий, поскольку «именно коты снимают усталость, болевые синдромы, а при долговременной кототерапии – даже депрессию».

В день один кот может выехать максимум на три заявки. Услугой уже решили воспользоваться более десятка кировчан. Сейчас запись ведется на конец марта.

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