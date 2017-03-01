Верховный суд и Министерство юстиции не могут сосчитать заключенных. В отчете ВС говорится, что в России сокращается «население» следственных изоляторов, что позволило даже закрыть несколько СИЗО. В Минюсте утверждают, что число находящихся под стражей подозреваемых и обвиняемых растет и предлагают строить новые изоляторы.

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев во вторник, 28 февраля, на совещании глав региональных судов заявил, что за последние шесть лет число обвиняемых, которые содержатся в изоляторах, сократилось на 22 тысячи человек, до 109 тысяч. То есть почти на 17%. Также Лебедев «похвастался» сокращением на 223 тысяч человек числа осужденных, которые находятся в колониях.

Все это позволило ликвидировать 36 колоний, 35 воспитательных колоний и восемь следственных изоляторов, заявил председатель Верховного суда.

Только в 2016 году количество судебных решений об аресте снизилось на 13%. «Анализ судебной практики показывает, что суды не всегда мотивируют решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавил, как передает РБК, Лебедев. Снизить число заключенных позволит также декриминализация нетяжких преступлений, убежден председатель Верховного суда. По его словам, в ВС обсуждают возможность выделить некоторые преступления небольшой тяжести, например, причинение легкого вреда здоровью или клевета, в отдельную категорию так называемых уголовных проступков.

Колючая проволока

Сейчас в системе ФСИН 970 учреждений, в том числе 720 исправительных, восемь тюрем, 25 воспитательных колоний и 217 следственных изоляторов. В общей сложности в них содержатся более 626 тысяч человек.

Министерство юстиции ранее приводило совершенно другие данные. В понедельник в ведомстве сообщили, что в федеральную целевую программу (ФЦП) «Развитие уголовно-исполнительной системы» на 2017–2025 годы, концепцию которой в декабря 2016 года утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев, планируется заложить строительство 11 изоляторов и 45 общежитий в колониях, а также 22 медучреждений для заключенных. На реализацию программы потребуется от 54,9 до 167 млрд рублей.

Причем необходимость строить новые места лишения свободы Минюст связал с тем, что число арестованных за последние три года увеличилось с 114,8 до 123,2 тысяч человек, а количество мест в СИЗО не изменилось.

При этом из статистики ФСИН видно, что «население» тюрем и СИЗО все-таки сокращается: с 2006 по 2011 гг. «Численность спецконтингента», именно так заключенные именуются в документах, упала за это время с 162 до 113,2 тысяч, а затем стабилизировалась, в 2016 году в СИЗО и тюрьмах содержалось 109 тысяч человек.

Что интересно, все приведенные цифры могут соответствовать действительности. Вполне может быть, что число арестованных растет при сокращении населения СИЗО — если обвиняемые проходят через суд быстрее, то они меньше находятся в следственных изоляторах.

Ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения Кирилл Титаев в разговоре с РБК предположил, что проблема может быть также в том, за какой период разные ведомства считают статистику. «По количеству арестованных было резкое падение 4-5 лет назад. Могут возникать естественные расхождения, если одно ведомство считает за три года и наблюдает рост, а другое — за шесть, и у него падение», — отметил он. По словам Титаева, статистика показывает, что с 2011 года количество первичных арестов колеблется в диапазоне 145-155 тысяч, оставаясь относительно стабильным. При этом количество решений о продлении срока содержания под стражей растет. Так, с 2011 по 2015 год число таких решений выросло на 50 тысяч. То есть сейчас арестованные в среднем находятся в СИЗО дольше, чем это было 5-6 лет назад.

Заключенные в колонии.

Так что не удивительно, что каждое решение суда в пользу арестованных становится почти сенсацией. Как раз во вторник, 28 февраля, Верховный суд обязал президиум Курганского областного суда пересмотреть дело воспитательницы Евгении Чудновец, которая получила срок за репост в соцсетях ролика о развращении ребенка. «Верховный суд счел доводы замгенпрокурора России заслуживающими внимания и внес кассационное представление на рассмотрение в президиуме Курганского областного суда», — сообщили в пресс-службе ВС. Ранее замгенпрокурора Леонид Коржинек просил отменить приговор и прекратить уголовное дело воспитательницы за отсутствием состава преступления.