Топ новостей 1 марта

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Кремль прокомментировал речь Трампа в конгрессе США, ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на украинских предприятиях, а Владимир Путин признал неэффективной борьбу с допингом в России.

Кремль не удивился тому, что в речи Дональда Трампа перед конгрессом не прозвучали слова о России: «Он президент Соединенных Штатов Америки. Естественно, он занимается американскими делам. У нас президент Путин занимается российскими делами. Это абсолютно нормально».

Судя по речи в Конгрессе, Трамп решил примириться с демократами, разведсообществом и прессой. Скрипя зубами. — Алексей Венедиктов (@aavst) 1 марта 2017 г.

В своем послании Трамп ясно дал понять: главная забота Америки - сама Америка. Казалось бы, банальность, но Обама об этом напрочь забыл. — Леонид Слуцкий (@l_slutsky) 1 марта 2017 г.

Между тем Белый дом опроверг подготовку встречи Путина и Трампа в настоящее время, хотя ранее МИД РФ объявил об этом, а сегодня информацию подтвердила вАлентина Матвиенко.

Мальцев: Кремль готовит встречу Путина и Трампа. Когда и где не знают, но готовятся. Решили не ждать, а готовиться. — Путина в отставку (@Rev51117) 28 февраля 2017 г.

Власти ДНР и ЛНР перевели находящиеся на территории республик украинские предприятия под внешнее управление. Теперь все налоги будут поступать в бюджет республик. В Кремле заявили, что виной тому стали действия Киева, который поставил регион «в условия полной блокады со стороны экстремистских элементов». Песков отметил, что «в какой-то степени можно понять те действия, которые предпринимаются руководством этих регионов». Свою причастность к событиям АП отрицает.

Владимир Путин в Красноярске заявил, что России стоит прислушаться к требованиям ВАДА, так как существовавшая антидопинговая система не сработала, «несмотря на промахи в работе независимой комиссии». Путин подчеркнул, что «в России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет государственной системы поддержки допинга, а напротив, будет только борьба с допингом». Он призвал СК найти и наказать виновных.

Признав что WADA права и антидопинговая программа в РФ провалена, Путин кинул всяких Мутко, Пушковых,Лавровых, Третьяков и Родниных — Неравнодушный (@Vladimir_Eremin) 1 марта 2017 г.

Европарламент и Совет ЕС согласовали детали безвизового режима для граждан Украины. Обе структуры должны официально проголосовать за принятые договоренности, после чего украинцы, имеющие биометрические загранпаспорта, смогут въезжать в ЕС на срок до 90 дней в течение полугода для деловых или туристических целей. Голосование может пройти 2 марта.

Как вычислить москаля:

- не скачет

- в Европу нужна визаhttps://t.co/F9T5lQI8eQ — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 1 марта 2017 г.

Лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади объявил о поражении группировки в Ираке. Среди боевиков прощальную речь аль-Багдади, в которой он объявил о прекращении координации действий боевиков в регионе. Он призвал их отступать или прятаться, а боевиков неарабского происхождения вернуться в свои страны или стать смертниками. Теперь многие командиры ИГ перебираются в Сирию.

Минимум трижды уничтоженный высокоточными фантазиями обамовской администрации лидер ИГ А.Багдади очень грустит о временах Барака Хусейновича — Филипп Масловский (@soulstray) 1 марта 2017 г.

Я устал, я ухожу (с) Аль Багдади — Donald Al Duckz (@alduckz) 1 марта 2017 г.

СМИ сообщили о задержании жены кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона Пенелопы по делу о ее работе на мужа в 1998-2002 годах. Чету подозревают в фиктивном трудоустройстве. Позднее стало известно, что Пенелопа находится дома. Однако глава предвыборной кампании Фийона сегодня подал в отставку, но ее еще не приняли.

Сам Фийон заявил, что он не намерен отказываться от выборов из-за дела против его супруги.

У последней надежды Кремля Фийона, обещавшего снять санкции, день не задался pic.twitter.com/ra68hj6EMb — Виталий С. (@vits2014) 1 марта 2017 г.

Главным предметом для гордости большинства опрошенных россиян стала победа страны в Великой Отечественной войне (83%). На втором месте — присоединение Крыма (43% респондентов), и только на третьем — роль страны в освоении космоса (41%). Как и во всех опросах с 1999 года россияне стыдятся того, что «богатая страна, а живем в вечной бедности и неустроенности» (54%), распада СССР (33%) и «грубости нравов, хамства, неуважения людей друг к другу» (24%).

Возврат Крыма обошел освоение космоса среди поводов для гордости россиян

Так как космос просрали,то остается гордиться только воровством — karl_marx (@karlFucks) 1 марта 2017 г. АГН "Москва"

Участник «Диссернета» Иван Бабицкий вновь обратился в Высшую аттестационную комиссию с требованием признать недействительным решение диссертационного совета МГУ, который отказался рассматривать научную работу Владимира Мединского. Он призвал сделать заседание открытым. Член диссовета профессор Сергей Мироненко назвал заседание по диссертации Мединского «настоящей комедией». Сам министр призвал «безработных оппозиционеров» заняться другими делами.

Профессор МГУ назвал «комедией» заседание совета, на котором было решено не рассматривать диссертацию Мединскогоhttps://t.co/pRIo2SgGM7 pic.twitter.com/LpPymU8lxD — Лентач (@the_lentach) 1 марта 2017 г.

Банки-кредиторы «Трансаэро» запросили у авиакомпании разработанный ею детальный бизнес-план создания в ноябре нового перевозчика под тем же брендом. Интерес проявили Сбербанк, Россельхозбанк, «Абсолют банк» и «Юникредит банк». Глава компании предлагает конвертировать ее задолженность в акции нового перевозчика.

Виталий Милонов обратился к Константину Эрнсту с предложением отказаться от участия россиян в «Евровидении-2017» и не транслировать конкурс на Первом канале. По его мнению, Киев проводит «вопиющую антироссийскую и русофобскую политику» с элементами «настоящей вакханалии» в украинском сегменте интернета и подъемом «неонацизма». Милонов назвал нынешний конкурс «Рейховидением». Его требование поддержал и Иосиф Кобзон.