Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
1 марта 2017, среда, 20:33
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Эксперты: "Честные фонды не собирают на дорогах, в метро и электричках"
ФАС завела дело в отношении Минздрава
Финские чудаки устроили экстрим-родео на лесозаготовительном комбайне
Росгвардия предлагает вдвое снизить стоимость оформления огнестрельного оружия
ЕГЭ по истории может стать обязательным в 2020 году
В первую неделю действия закона о гей-браках в Финляндии свадьбу сыграют 30 пар
В Иркутске 2 марта днём +2,+4°
Антон Садкин: В Приморье проводится операция «Зачистка»
Спорт в Приморье развивала ОПГ
На восстановление объектов культурного наследия в 2016 году потратили 196 млн рублей
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
01 марта 2017, 18:00

Топ новостей 1 марта

Дональд Трамп выступает перед Конгрессом 28 февраля 2017
Дональд Трамп выступает перед Конгрессом 28 февраля 2017
Кадр официального видео

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Кремль прокомментировал речь Трампа в конгрессе США, ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на украинских предприятиях, а Владимир Путин признал неэффективной борьбу с допингом в России.

Кремль прокомментировал речь Трампа перед конгрессом США

Кремль не удивился тому, что в речи Дональда Трампа перед конгрессом не прозвучали слова о России: «Он президент Соединенных Штатов Америки. Естественно, он занимается американскими делам. У нас президент Путин занимается российскими делами. Это абсолютно нормально».

Между тем Белый дом опроверг подготовку встречи Путина и Трампа в настоящее время, хотя ранее МИД РФ объявил об этом, а сегодня информацию подтвердила вАлентина Матвиенко.

ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на украинских предприятиях

Власти ДНР и ЛНР перевели находящиеся на территории республик украинские предприятия под внешнее управление. Теперь все налоги будут поступать в бюджет республик. В Кремле заявили, что виной тому стали действия Киева, который поставил регион «в условия полной блокады со стороны экстремистских элементов». Песков отметил, что «в какой-то степени можно понять те действия, которые предпринимаются руководством этих регионов». Свою причастность к событиям АП отрицает.

Путин признал систему контроля допинга в РФ неработающей

Владимир Путин в Красноярске заявил, что России стоит прислушаться к требованиям ВАДА, так как существовавшая антидопинговая система не сработала, «несмотря на промахи в работе независимой комиссии». Путин подчеркнул, что «в России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет государственной системы поддержки допинга, а напротив, будет только борьба с допингом». Он призвал СК найти и наказать виновных.

В Европарламенте и Совете ЕС согласовали отмену виз для Украины

Европарламент и Совет ЕС согласовали детали безвизового режима для граждан Украины. Обе структуры должны официально проголосовать за принятые договоренности, после чего украинцы, имеющие биометрические загранпаспорта, смогут въезжать в ЕС на срок до 90 дней в течение полугода для деловых или туристических целей. Голосование может пройти 2 марта.

Лидер ИГ аль-Багдади признал поражение в Ираке

Лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади объявил о поражении группировки в Ираке. Среди боевиков прощальную речь аль-Багдади, в которой он объявил о прекращении координации действий боевиков в регионе. Он призвал их отступать или прятаться, а боевиков неарабского происхождения вернуться в свои страны или стать смертниками. Теперь многие командиры ИГ перебираются в Сирию.

В окружении Фийона опровергли задержание его жены

СМИ сообщили о задержании жены кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона Пенелопы по делу о ее работе на мужа в 1998-2002 годах. Чету подозревают в фиктивном трудоустройстве. Позднее стало известно, что Пенелопа находится дома. Однако глава предвыборной кампании Фийона сегодня подал в отставку, но ее еще не приняли.

Сам Фийон заявил, что он не намерен отказываться от выборов из-за дела против его супруги.

Россияне предпочли присоединение Крыма освоению космоса

Главным предметом для гордости большинства опрошенных россиян стала победа страны в Великой Отечественной войне (83%). На втором месте — присоединение Крыма (43% респондентов), и только на третьем — роль страны в освоении космоса (41%). Как и во всех опросах с 1999 года россияне стыдятся того, что «богатая страна, а живем в вечной бедности и неустроенности» (54%), распада СССР (33%) и «грубости нравов, хамства, неуважения людей друг к другу» (24%).

В ВАК пришла новая просьба о пересмотре диссертации Мединского

Участник «Диссернета» Иван Бабицкий вновь обратился в Высшую аттестационную комиссию с требованием признать недействительным решение диссертационного совета МГУ, который отказался рассматривать научную работу Владимира Мединского. Он призвал сделать заседание открытым. Член диссовета профессор Сергей Мироненко назвал заседание по диссертации Мединского «настоящей комедией». Сам министр призвал «безработных оппозиционеров» заняться другими делами.

Кредиторы «Трансаэро» задумались о возрождении компании

Банки-кредиторы «Трансаэро» запросили у авиакомпании разработанный ею детальный бизнес-план создания в ноябре нового перевозчика под тем же брендом. Интерес проявили Сбербанк, Россельхозбанк, «Абсолют банк» и «Юникредит банк». Глава компании предлагает конвертировать ее задолженность в акции нового перевозчика.

 
Фото: АГН "Москва"

Милонов призвал Первый канал к бойкоту «Евровидения»

Виталий Милонов обратился к Константину Эрнсту с предложением отказаться от участия россиян в «Евровидении-2017» и не транслировать конкурс на Первом канале. По его мнению, Киев проводит «вопиющую антироссийскую и русофобскую политику» с элементами «настоящей вакханалии» в украинском сегменте интернета и подъемом «неонацизма». Милонов назвал нынешний конкурс «Рейховидением». Его требование поддержал и Иосиф Кобзон.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Валентина Матвиенко в Японии
Матвиенко подтвердила подготовку встречи Путина и Трампа
Дмитрий Песков
Песков обвинил Киев в контроле ДНР и ЛНР над украинскими предприятиями
Предвыборная кампания Франсуа Фийона. Бельфор, 19 октябрь 2016
Фийон отказался выйти из президентской гонки во Франции из-за суда
Флаг Молдавии
Молдавия отзовет посла из России
Пальмира. Сирия
Сирийские войска начали бои в исторической части Пальмиры
20:19 Муфтий Москвы выступил против «шариатского патруля» в столице
20:00 Завод Украины попросил уголь у РФ из-за блокады Донбасса
19:55 Британский парламент подготовит закон о защите соотечественников от Brexit
19:32 В Совфеде рассказали о претенденте на пост заместителя Чайки
19:16 Сепаратисты заявили о бессрочном контроле над украинскими предприятиями

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Анна Семенович
Анна Григорьевна Семенович
1 марта 1980 года родилась Анна Семенович, певица и телеведущая, бывшая солистка группы «Блестящие».
19:15 Молдавия отзовет посла из России
19:00 Сирийские войска начали бои в исторической части Пальмиры
18:47 МИД России назвал фейком статью о фейковых новостях
18:38 Первый президент Украины рассказал о ее потерях в войне с РФ
18:15 Участник группы «Стопхам» объявил о создании «шариатского патруля» в Москве
18:11 Индекс Dow Jones побил очередной рекорд
17:52 «Эхо Москвы» устранило претензии Роскомнадзора по иностранному капиталу
17:42 ООН обвинила ВВС Сирии в атаке на гумконвой
17:37 Суд отказался вернуть прокурорам материалы по делу «Норд-Оста»
17:34 X5 Retail Group предложила поставщикам снизить цены на 10%
17:22 В РПЦ отказались пересадить патриарха на «Ладу Калину»
16:58 Суд отклонил жалобу Брейвика на нарушение его прав
16:35 В РПЦ связали бюрократию в церкви с Октябрьской революцией
16:15 Россия в 2,5 раза увеличила инвестиции в украинские компании
15:51 Депутаты Ярославля избрали нового мэра
15:33 Сын Патрушева возглавил совет директоров СП «Газпрома» и «Лукойла»
15:14 Москвич попытался получить полтонны икры через «Почту России»
15:02 Фийон отказался выйти из президентской гонки во Франции из-за суда
14:56 Матвиенко поддержала сохранение «статьи Дадина»
14:33 Матвиенко подтвердила подготовку встречи Путина и Трампа
14:22 Лидер ИГ аль-Багдади признал поражение в Ираке
14:03 В прокуратуре объяснили просьбу к ВС освободить Дадина
13:55 Из процесса по делу об убийстве Немцова исключена присяжная
13:46 В окружении Фийона опровергли задержание его жены
13:45 Адвокаты Световой оспорят законность проведенных у нее обысков
13:33 «Ростелеком» возглавил топ-менеджер ВТБ
13:17 Пирог стал депутатом Госдумы
13:15 Позвонки гигантских динозавров соединялись зигзагом
13:14 Задержана жена кандидата в президенты Франции Фийона
12:58 Мединский призвал оппозицию работать вместо проверок его диссертации
12:54 Кремль прокомментировал речь Трампа перед конгрессом США
12:39 Песков обвинил Киев в контроле ДНР и ЛНР над украинскими предприятиями
12:20 Комитет постпредов ЕС может 2 марта одобрить отмену виз с Украиной
12:14 CNN узнал о новой отсрочке подписания иммиграционного указа Трампом
11:58 Выселяемый РПЦ институт оказался не связан с ФАНО
11:55 Созданы полноразмерные макеты нового стратегического бомбардировщика РФ
11:41 Кобзон призвал к бойкоту «Евровидения» для пресечения русофобии
11:34 Сергей Воробьев освобожден от должности заместителя генпрокурора РФ
11:33 Россияне предпочли присоединение Крыма освоению космоса
11:19 Президентский список Общественной палаты обновится более чем наполовину
11:01 «Известия» сообщили о нежелании Зюганова идти на президентские выборы
10:54 Кредиторы «Трансаэро» задумались о возрождении компании
10:53 Ученые имитировали ядерную атаку на побережье США
10:38 Европарламент рассмотрит лишение Марин Ле Пен неприкосновенности
10:36 ФСБ откроет дело против основателя «Биржи информации»
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.