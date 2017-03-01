Во вторник, 28 февраля, президент США Дональд Трамп впервые выступил перед Конгрессом. Скажем сразу, что никаких скандальных или резких высказываний слушатели не дождались, речь президента оказалась намного мягче, чем ожидалось, и все проблемные вопросы были сформулированы аккуратно. По традиции речь президента была посвящена его планам и тому, как он собирается выполнять свои предвыборные обещания.

Позади уже месяц и одна неделя президентства, и пока результаты не очень радужные: политикой нового главы Белого дома удовлетворены лишь 44% граждан, а это очень низкий показатель, даже у Барака Обамы в свое время показатели были выше. Первая встреча с Конгрессом стала возможностью для Трампа улучшить свои позиции и заручиться поддержкой парламента. К тому же одной из целей этой речи было попытаться преодолеть принципиальные разногласия между партиями.

Накануне обращения президент дал интервью консервативной газете Breitbart News и обозначил ключевые тезисы, которые собирался озвучить. Среди перечисленного был отказ от реформы здравоохранения (больше известной как Obamacare), налоги, экономика, вооруженные силы и расходы на них. Большинство этих тезисов не новость: именно на них президент делал акцент в своей избирательной кампании.

При этом Дональд Трамп не оставил без внимания то, в каком состоянии были дела, когда он вступил в должность: «Мы затронем множество разных тем, и я должен подчеркнуть, что в наследство получил беспорядок. Это настоящий беспорядок, когда мы говорим о Ближнем Востоке или о реформе Obamacare — где расходы вышли из-под контроля — или о других проблемах. Ситуация сильно отличается от того, как люди ее себе представляют, и они понимают это. Мы собираемся все исправить, и это самое важное», — сказал Дональд Трамп.

Участники шествия в защиту реформы здравоохранения (Obamacare). Вашингтон, 25 февраля 2017 Ted Eytan

Его выступление перед конгрессом началось в 9 часов вечера вторника (в 5 утра среды по московскому времени). В Капитолий Трамп прибыл в хорошем настроении. Начал он с того, что последние трагические события объединяют народ США: «Недавние нападения на еврейские центры, случаи вандализма на еврейских кладбищах и стрельба в Канзас-Сити на прошлой неделе напоминают нам, что мы можем быть страной, разделенной по вопросам политики, но мы остаемся едиными в отрицании ненависти и зла во всех их формах», — сказал Трамп. Он также добавил уже привычные пафосные словами о том, что именно сейчас начинается новая глава американского величия. «То, что мы видим сегодня, является восстановлением американского духа», — заявил Дональд Трамп.

Как и ожидалось, в первой программной речи Трампа не было ничего нового, он лишь в очередной раз повторил все то, что обещал в своей избирательной кампании, а затем утверждал в течение первых недель своего президентства. Так, он призвал конгресс аннулировать реформу здравоохранения Obamacare, объяснив необходимость этого тем, что заставлять граждан приобретать медстраховку оказалось неудачным решением и нужно искать альтернативу, как сделать страхование доступным. «Obamacare разваливается — и нам нужно действовать решительно, чтобы защитить американцев»,— заявил американский президент.

Многие ждали, что именно скажет президент в своей речи, когда речь пойдет о системе налогов в стране. Все-таки нельзя забывать, что в первую очередь он всегда был успешным бизнесменом, и только потом политиком, и голосуя за Трампа, американцы нередко обосновывали свое решение тем, что ждут от него подхода к управлению страной подобного тому, как он управляется с бизнесом. В своей речи он наметил планы серьезных изменений: «Мы должны перезапустить двигатель американской экономики. Моя команда экономистов прорабатывает введение исторического налога на прибыль, такого, чтобы наши компании смогли конкурировать и процветать», — заявил Дональд Трамп, добавив, что среднему классу будет предоставлено серьезное послабление по налогам.

Отдельно он остановился на теме финансирования армии. Трамп уже неоднократно упоминал необходимость увеличения расходов на армию и оборонный комплекс. Выступая перед Конгрессом, он заявил, что пришло время прекратить урезание военного бюджета и что уже подготовлен бюджет, который восстановит положение вооруженных сил страны. Президент уверен, что США необходима мощная система национальной безопасности, современное оружие и армия. Ранее эту его позицию комментировал пресс-секретарь Белого дома Шон Спейс. По его словам, причина увеличения финансирования в том, что американское вооружение на сегодняшний день находится в плохом состоянии, и средства, которые будут выделены из бюджета, пойдут на совершенствование самолетов, оборудования и вооружения. При этом увеличение военных расходов будет носить постоянный характер, а не разовый.

Это необходимо в том числе для борьбы с одной из главных угроз — радикальным исламским терроризмом. Власти предпринимают немало действий, чтобы защитить своих граждан, а также готовы искать «новых друзей» и создать новые партнерства там, где интересы стран совпадают, заявил президент. Дональд Трамп не обошел вниманием и НАТО, подчеркнув, что поддерживает этот союз, который прошел две войны, победил фашизм и коммунизм, но тем не менее он ждет от его участников исполнения своих финансовых обязательств. Он также отметил, что результат есть, и деньги постепенно поступают.

Говоря о проблеме беженцев, которая затронула США в меньшей мере, чем Европу, но тем не менее довольная актуальна, Трамп озвучил единственное, по его мнению, возможное решение. Это обеспечение возможности беженцев вернуться на родину: «Нам следует учиться на ошибках прошлого – мы уже видели войны и разрушения, которые бушевали по всему миру <…> Единственное долгосрочное решение для этих гуманитарных бедствий — это создание условий, при которых беженцы смогут безопасно вернуться домой и начать долгий процесс восстановления»,— сказал американский президент.

Трамп также подчеркнул, что триллионы долларов были потрачены на ситуацию на Ближнем Востоке, но при этом инфраструктура США в плохом состоянии. Поэтому он считает необходимым выделить один триллион долларов на улучшение инфраструктуры, которая в этом нуждается. «Для запуска перестройки страны я буду просить конгресс одобрить законодательные меры, которые предусматривают $1 триллион инвестиций в инфраструктуру США. Это будут как государственные, так и частные средства, что позволит создать миллионы рабочих мест», — заявил президент, еще раз подтверждая главный принцип своей программы — покупать американское и нанимать американцев.

В целом, как отметили авторитетные американские СМИ, эта речь оказалась мягче, чем та, с которой он обратился к народу после инаугурации. Тогда многие эксперты отмечали, что она была слишком мрачной для такого события и содержала много критики в адрес прошлого президента и его политики. В этот раз Трамп активно демонстрировал свою заботу об американских гражданах, их благополучии и комфорте, неоднократно подчеркивая, что будет добиваться увеличения количества рабочих мест в стране и вливания средств во внутренние проекты.