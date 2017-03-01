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01 марта 2017, 10:30
Дональд Трамп США
Мария Блохина

Впервые перед Конгрессом

Дональд Трамп
Дональд Трамп
Michael Vadon

Во вторник, 28 февраля, президент США Дональд Трамп впервые выступил перед Конгрессом. Скажем сразу, что никаких скандальных или резких высказываний слушатели не дождались, речь президента оказалась намного мягче, чем ожидалось, и все проблемные вопросы были сформулированы аккуратно. По традиции речь президента была посвящена его планам и тому, как он собирается выполнять свои предвыборные обещания.

Позади уже месяц и одна неделя президентства, и пока результаты не очень радужные: политикой нового главы Белого дома удовлетворены лишь 44% граждан, а это очень низкий показатель, даже у Барака Обамы в свое время показатели были выше. Первая встреча с Конгрессом стала возможностью для Трампа улучшить свои позиции и заручиться поддержкой парламента. К тому же одной из целей этой речи было попытаться преодолеть принципиальные разногласия между партиями.

Накануне обращения президент дал интервью консервативной газете Breitbart News и обозначил ключевые тезисы, которые собирался озвучить. Среди перечисленного был отказ от реформы здравоохранения (больше известной как Obamacare), налоги, экономика, вооруженные силы и расходы на них. Большинство этих тезисов не новость: именно на них президент делал акцент в своей избирательной кампании.

При этом Дональд Трамп не оставил без внимания то, в каком состоянии были дела, когда он вступил в должность: «Мы затронем множество разных тем, и я должен подчеркнуть, что в наследство получил беспорядок. Это настоящий беспорядок, когда мы говорим о Ближнем Востоке или о реформе Obamacare — где расходы вышли из-под контроля — или о других проблемах. Ситуация сильно отличается от того, как люди ее себе представляют, и они понимают это. Мы собираемся все исправить, и это самое важное», — сказал Дональд Трамп.

 
Участники шествия в защиту реформы здравоохранения (Obamacare). Вашингтон, 25 февраля 2017 
Ted Eytan

Его выступление перед конгрессом началось в 9 часов вечера вторника (в 5 утра среды по московскому времени). В Капитолий Трамп прибыл в хорошем настроении. Начал он с того, что последние трагические события объединяют народ США: «Недавние нападения на еврейские центры, случаи вандализма на еврейских кладбищах и стрельба в Канзас-Сити на прошлой неделе напоминают нам, что мы можем быть страной, разделенной по вопросам политики, но мы остаемся едиными в отрицании ненависти и зла во всех их формах», — сказал Трамп. Он также добавил уже привычные пафосные словами о том, что именно сейчас начинается новая глава американского величия. «То, что мы видим сегодня, является восстановлением американского духа», — заявил Дональд Трамп.

Как и ожидалось, в первой программной речи Трампа не было ничего нового, он лишь в очередной раз повторил все то, что обещал в своей избирательной кампании, а затем утверждал в течение первых недель своего президентства. Так, он призвал конгресс аннулировать реформу здравоохранения Obamacare, объяснив необходимость этого тем, что заставлять граждан приобретать медстраховку оказалось неудачным решением и нужно искать альтернативу, как сделать страхование доступным. «Obamacare разваливается — и нам нужно действовать решительно, чтобы защитить американцев»,— заявил американский президент.

Многие ждали, что именно скажет президент в своей речи, когда речь пойдет о системе налогов в стране. Все-таки нельзя забывать, что в первую очередь он всегда был успешным бизнесменом, и только потом политиком, и голосуя за Трампа, американцы нередко обосновывали свое решение тем, что ждут от него подхода к управлению страной подобного тому, как он управляется с бизнесом. В своей речи он наметил планы серьезных изменений: «Мы должны перезапустить двигатель американской экономики. Моя команда экономистов прорабатывает введение исторического налога на прибыль, такого, чтобы наши компании смогли конкурировать и процветать», — заявил Дональд Трамп, добавив, что среднему классу будет предоставлено серьезное послабление по налогам.

Отдельно он остановился на теме финансирования армии. Трамп уже неоднократно упоминал необходимость увеличения расходов на армию и оборонный комплекс. Выступая перед Конгрессом, он заявил, что пришло время прекратить урезание военного бюджета и что уже подготовлен бюджет, который восстановит положение вооруженных сил страны. Президент уверен, что США необходима мощная система национальной безопасности, современное оружие и армия. Ранее эту его позицию комментировал пресс-секретарь Белого дома Шон Спейс. По его словам, причина увеличения финансирования в том, что американское вооружение на сегодняшний день находится в плохом состоянии, и средства, которые будут выделены из бюджета, пойдут на совершенствование самолетов, оборудования и вооружения. При этом увеличение военных расходов будет носить постоянный характер, а не разовый.

Это необходимо в том числе для борьбы с одной из главных угроз — радикальным исламским терроризмом. Власти предпринимают немало действий, чтобы защитить своих граждан, а также готовы искать «новых друзей» и создать новые партнерства там, где  интересы стран совпадают, заявил президент. Дональд Трамп не обошел вниманием и НАТО, подчеркнув, что поддерживает этот союз, который прошел две войны, победил фашизм и коммунизм, но тем не менее он ждет от его участников исполнения своих финансовых обязательств. Он также отметил, что результат есть, и деньги постепенно поступают.

Говоря о проблеме беженцев, которая затронула США в меньшей мере, чем Европу, но тем не менее довольная актуальна, Трамп озвучил единственное, по его мнению, возможное решение. Это обеспечение возможности беженцев вернуться на родину: «Нам следует учиться на ошибках прошлого – мы уже видели войны и разрушения, которые бушевали по всему миру <…> Единственное долгосрочное решение для этих гуманитарных бедствий — это создание условий, при которых беженцы смогут безопасно вернуться домой и начать долгий процесс восстановления»,— сказал американский президент.

Трамп также подчеркнул, что триллионы долларов были потрачены на ситуацию на Ближнем Востоке, но при этом инфраструктура США в плохом состоянии. Поэтому он считает необходимым выделить один триллион долларов на улучшение инфраструктуры, которая в этом нуждается. «Для запуска перестройки страны я буду просить конгресс одобрить законодательные меры, которые предусматривают $1 триллион инвестиций в инфраструктуру США. Это будут как государственные, так и частные средства, что позволит создать миллионы рабочих мест», — заявил президент, еще раз подтверждая главный принцип своей программы — покупать американское и нанимать американцев.

В целом, как отметили авторитетные американские СМИ, эта речь оказалась мягче, чем та, с которой он обратился к народу после инаугурации. Тогда многие эксперты отмечали, что она была слишком мрачной для такого события и содержала много критики в адрес прошлого президента и его политики. В этот раз Трамп активно демонстрировал свою заботу об американских гражданах, их благополучии и комфорте, неоднократно подчеркивая, что будет добиваться увеличения количества рабочих мест в стране и вливания средств во внутренние проекты. 

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