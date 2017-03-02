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02 марта 2017, 11:18
выборы Франция
Анна Сакоян

Франсуа Фийон и политическое убийство

Франсуа Фийон
Франсуа Фийон

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон должен будет дать суду показания в связи с расследованием якобы совершенных им нарушений. Допрос назначен на 15 марта, то есть за два дня до окончания срока, когда кандидаты должны подтвердить свое участие в выборах, которые состоятся в два раунда 23 апреля и 7 мая. Фийон настаивает на своей невиновности и заявил о намерении продолжать предвыборную кампанию.

Financial Times пишет, что новости привели к спекуляциям о том, что Фийон собирается снять свою кандидатуру. Когда было объявлено, что Фийон теперь находится официально под следствием, он собрал пресс-конференцию в своем штабе, что послужило поводом к домыслам. На самом деле он использовал пресс-конференцию, чтобы подвергнуть критике инициативу расследования, а также подчеркнуть, что он не собирается выходить из гонки.

Автор напоминает, что Фийон был фаворитом вплоть до того момента, когда издание Le Canard Enchaîné в январе опубликовало материал о том, что за время работы под его началом его жена и дети заработали в общей сложности 880 тысяч евро, не выполняя при этом никакой фактической работы. После этого позиции Фийона в рейтингах резко опустились: он оказался на третьем месте. Тем не менее, его позиция не была достаточно низкой для того, чтобы его списывать со счетов – по-прежнему велика была вероятность, что если он выйдет во второй раунд вместе с кандидатом от ультраправых Марин Ле Пен, он победит ее со значительным отрывом.

 
Жена Франсуа Фийона / ntv.ru

BBC пишет, что Фийон уже не первую неделю отбивается от обвинений в том, что его жена получала жалование за работу, которой она не выполняла. 15 марта он должен будет давать показания в суде. Через два дня после этого выйдет срок, в пределах которого кандидаты должны подтвердить свое участие в президентских выборах. Фийон называет развернувшуюся против него кампанию «политическим убийством» и призвал своих сторонников сопротивляться.

Bloomberg пишет, что однопартийцы Фийона реагируют на эти события по-разному. Бывший конкурент Фийона на республиканских праймериз Брюно Ле Мэр отказался дальше участвовать в предвыборной его кампании. Свое решение он мотивировал тем, что Фийон обещал снять свою кандидатуру, если против него будут выдвинуты официальные обвинения, но нарушил обещание. Нарушение состоит в том, что он был вызван в суд, чтобы дать показания по следствию, а такие события обычно считаются первым признаком официального обвинения, что признает и сам Фийон.

 
Марин Ле Пен и ее отец, Жан-Мари Ле Пен

Новый поворот событий, отмечает Bloomberg, дает основания ожидать, что в первом раунде выборов победителями окажутся центрист Эммануэль Макрон и ультраправая Марин Ле Пен, а Фийон будет вытеснен из гонки. Но специфика в том, что если мейнстримный правый кандидат выйдет из игры, голоса избирателей перераспределятся, и часть из них могут уйти на поддержку ультраправого кандидата. При этом рыночные прогнозы показывают, что противостояние между Ле Пен и Макроном представляется рынкам как наиболее умиротворяющий сценарий.

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