МВД готовит новые правила работы сотрудников ДПС — если регламент будет принят, то он заработает уже 1 апреля 2017 года. Впервые инспекторы получат четкие инструкции на случай, если водитель пытается дать взятку. Также над дорогами вскоре, возможно, будут летать беспилотники ГИБДД.

Регламент — это инструкция для сотрудников ДПС, в которой прописаны возможные ситуации на дороге и правила взаимодействия с участниками движения. Старый регламент был введен в действие в 2009 году и теперь в МВД считают, что его следует заменить новой версией.

Часть изменений, как пишет «Коммерсантъ», чисто техническая и связана с вступившими в силу поправками в федеральное законодательство. Так, будет исключена норма о снятии номеров (отменена КоАП РФ еще 2014 году) и добавлена возможность предъявить для проверки распечатку электронной версии полиса ОСАГО (е-ОСАГО действует с 2016 года).

Есть и более интересные нововведения: теперь, если регламент будет принят, при составлении протокола водитель сможет оценить представленные ГИБДД доказательства, «поставить их под сомнение», «привести контраргументы», которые должны быть «тщательно и всесторонне» проверены. Сейчас инспекторы ГИБДД порой отказываются принимать объяснения от водителей, заставляя их переписывать, так как они якобы «не по форме».

Также в проекте регламента указано, что при определении размера штрафа инспектор должен будет учитывать «биографические данные» водителей — возраст, место жительства, семейное и имущественное положение. Также сейчас водители обязаны передавать документы инспектору без обложки, ценных бумаг и денег, а в новой версии регламента говорится, что инспектор должен вернуть документы, если с ним передаются «какие-либо предметы» или «удерживающие устройства». Эксперт по безопасности дорожного движения Катерина Соловьева пояснила «Коммерсанту», что речь идет о так называемом «железном аргументе» автомобилиста: когда инспектору документы передаются на цепочках или шнурах, чтобы тот не мог забрать их к себе в патрульную машину.

Также в новом регламенте впервые появляется отдельный пункт про коррупцию: в документе указано, что если водитель «склоняет сотрудника к злоупотреблению служебным положением, получению взятки и иному незаконному использованию своего положения в целях получения выгоды в виде денег, ценностей», инспектор обязан подать уведомление в МВД по специальной форме.

Также уточняются правила надзора за дорожным движением. Теперь для этого могут биспользоваться не только вертолеты, аэростаты, дирижабли и мотодельтапланы, но и беспилотные летательные аппараты. Поводом для остановки транспортного средства теперь будет не только нарушение ПДД, но и «обеспечение беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения».

Также меняются правила общения инспекторов со «спецсубъектами». Сейчас в случае нарушения ПДД прокурором или судьей сотрудник составляет рапорт и передает его руководителю своего подразделения. Если такой водитель пьян, инспектор «принимает меры» для остановки машины. В новой редакции «особый порядок» не касается судей.

Идея исключения судей из списка «спецсубъектов» нравится далеко не всем. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков считает, что в регламент необходимо не только вернуть судей, но и пополнить список «спецсубъектов» следователями, а также обязать инспекторов отстранять таких водителей от управления и направлять на медосвидетельствование в случае, если он посчитал их нетрезвыми. Депутат отметил, что внес соответствующий законопроект на рассмотрение Думы еще в 2016 году.