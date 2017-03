«Коммерсантъ» в статье «Юрий Чайка дал дорогу молодому» пишет, что заместителем генпрокурора станет 40-летний руководитель регионального надзорного ведомства.

«Туры укрепились рублем»: российские граждане спешат бронировать путевки в Турцию и Грецию.

«Соединенные штаты "Роскосмоса"»: госкорпорация хочет по-новому управлять промышленностью.

РБК в статье «Презентация стимулов» пишет, что бизнес-омбудсмен направил президенту экономический план на 7,5 трлн рублей.

Как меняют управление на украинских предприятиях в ДНР и ЛНР, можно прочитать в статье «Донбасский передел».

О том, что может повлиять на курс евро в марте, написано в статье «Евро стимулируют из США и России».

«Известия»: «Центробанк сдал в прокуратуру подозрительных ростовщиков». В прошлом году регулятор выявил тысячу таких компаний.

«В России появится "список боли"»: по распоряжению Ольги Голодец к 2018 году будет создан регистр людей, нуждающихся в наркотических анальгетиках и паллиативной помощи.

«Занятость достигнет максимума»: Рынок труда восстанавливается в регионах быстрее, чем в Москве.

«Газета.ru»: «Ошибка с ударом под Эль-Бабом». Минобороны России опровергло заявления США об «ошибочном ударе» в Сирии.

«Чиновники показали рост»: Росстат раскрыл средние зарплаты российских чиновников в 2016 году.

«Посла Молдавии в России убрали по-тихому»: в российском МИДе не ожидали отзыва посла Молдавии в Москве.

The Econimist: «Защитник Америки. Дональд Трамп говорит в более президентской манере, но всё равно остается популистом» (America’s champion: Donald Trump sounds more presidential, yet stays a populist). Обращаясь к конгрессу США, американский президент Дональд Трамп ориентировался на свою излюбленную аудиторию.

«The Economist объясняет: почему невозможно достичь поставленного Британией показателя по миграционному приросту» (The Economist explains: The impossibility of Britain’s net-migration target). Правительство Британии будет стремиться к тому, чтобы годовой миграционный прирост населения был ниже 100 тысяч. Автор сомневается, что эта цель достижима.

Bloomberg: «Фийон сказал, что останется во французской предвыборной гонке, даже если его обвинят» (Fillon Says He’ll Stay in French Election Race, Even If Charged). Республиканский кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон заявил в среду, что не собирается снимать свою кандидатуру, даже если его официально обвинят в нарушениях, связанных с распределением бюджетных средств.

«Что говорит Уолл-стрит о речи Трампа» (What Wall St Is Saying About Trump’s Speech). Материал представляет собой сводку впечатлений представителей Уолл-стрит о выступлении американского президента Дональда Трампа в конгрессе.

The Wall Street Journal: «Кандидат-фаворит в президенты Франции Фийон столкнулся с предварительным обвинением» (French Presidential Hopeful Fillon Faces Preliminary Charges). Консервативный кандидат в президенты Франции стал центром внимания для прессы и юридической системы.

«Законопроект по Brexit'у столкнулся с вызовом в верхней палате» (Brexit Bill Faces Challenge in Upper House). Британское правительство может впервые столкнуться с противостоянием своему плану по отсоединению Британии от ЕС. Прежде оно рассчитывало начать процедуру отсоединения до конца марта, однако теперь появился риск отсрочки.