В России сменился «король госзаказа» — Forbes опубликовал свой очередной рейтинг. Лидер прошлогоднего рейтинга Аркадий Ротенберг, который в 2015 году получил подряды на 555 млрд рублей, в 2016 году занял только 7 место с 96,9 млрд.

Текущий рейтинг Forbes возглавили владельцы технологического инжинирингового холдинга «Петон» Игорь Мнушкин, Олег Поляков и Владимир Зайцев. В 2016 году компания с выручкой около 2 млрд получила от «Газпрома» подряды на 176 млрд.

Впрочем, как и раньше, заметную часть подрядов лидеры рейтинга получают вне конкурса.

Смена «короля госзаказа» показывает, что в этой сфере конкуренция идет жесткая, но, почему-то вести ее все-таки предпочитают в обход конкурсных процедур.