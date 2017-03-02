Комитет гражданских инициатив Алексея Кудрина опубликовал очередной рейтинг политического благополучия регионов. Теперь в число самых неблагополучных вошли Крым и Севастополь — хотя еще недавно казалось, что там все относительно стабильно.

Авторы доклада — профессор ВШЭ Николай Петров и доцент ВШЭ Алексей Титков, а также политолог Александр Кынев. В исследовании регионы оценивались по уровню политической конкуренции (по числу партий помимо «Единой России», активно выступавших на выборах), по количеству публичных протестов и по уровню социально-экономических рисков.

Главная «сенсация» рейтинга — попадание Крыма и Севастополя в число регионов с самой неблагополучной политической ситуацией за 2016 год. Это произошло из-за нескольких причин. Во-первых, в 2016 году они впервые участвовали в федеральных выборах, так что удалось сравнить местный политический климат со всей страной. Также авторы доклада обратили внимание на неблагополучную социально-экономическую ситуацию, плохой политический дизайн и большое количество публичных протестов. Фактически эксперты впервые протестировали эти регионы с учетом всех факторов риска.

Севастополь, люди на набережной.

Кроме Крыма и Севастополя неблагополучными эксперты назвали Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ненецкий и Чукотский округа, а также Еврейскую автономию и Санкт-Петербург. Самыми благополучными среди регионов признаны Адыгея, Башкортостан и Дагестан.

В целом же политическая ситуация в регионах, по данным экспертов, за 2016 год ухудшилась. К примеру, снизилась политическая конкуренция: среднее эффективное число партий на выборах в Госдуму и в законодательные собрания регионов за год упало с 3,16 до 3,06. Уровень защиты парламентских прав оппозиции (речь идет о доле представителей политических партий, помимо «Единой России», на постах спикера, вице-спикеров и председателей комитетов региональных парламентов) упал с 14,1 до 11,3%. Оценка местного самоуправления снизилась в среднем с 3,18 до 3,09 баллов по пятибалльной шкале.

В регионах стало больше протестных акций по сравнению с 2015 годом. Авторы доклада указывают, что это может быть связано с думской кампанией, которая часто провоцировала протестные выступления. Большая часть прошлогодних протестов связана с темой выборов, на втором месте — выступления против проблем с транспортом и акции, спровоцированные нарушениями трудовых прав. Повестка протестов за год сильно изменилась: в 2015 году они были в основном связаны с решениями городских властей, экологией и социальными гарантиями.

Также, по сравнению уже с 2015 годом, сильно выросло количество протестов, связанных с «гуманитарными темами» — свободой и цензурой в интернете, насилием в семье, жестоким обращением с животными.

Общее ухудшение политической ситуации в регионах эксперты связывают с неудачными решениями местных властей. В докладе дается негативная оценка и действиям федерального центра: «действия в отношении регионов можно описать как нацеленные скорее на краткосрочную перспективу и реактивные по своей природе».

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Среди этих действий — громкие аресты губернаторов (речь идет об уголовных делах в отношении губернатора Кировской области Никиты Белых и главы Коми Вячеслава Гайзера). Среди других проблем, считают в КГИ, ликвидация Крымского федерального округа и замена полпредов в Северо-Западном, Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах. Все это, по мнению экспертов, не могло не повлиять на стабильность политической системы в регионах.