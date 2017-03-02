Молдавия отозвала из Москвы своего посла Дмитрия (Думитру) Брагиша. Это решение стало неожиданностью для Москвы; по версии СМИ, оно было принято камином Молдовы в связи с противостоянием президента и правительства страны.

Такое объяснение, в частности, привели источники газеты «Коммерсантъ» в Кишиневе. Они подчеркнули, что президент Игорь Додон объявил приоритетом сближение с Россией, тогда как правительство страны нацелено на сближение с Европой.

Кроме того, по их данным, Додон отказался назначать послами в ряд стран кандидатов, предложенных правительством. Именно поэтому из Москвы отозвали посла, который сумел найти с президентом Молдовы общий язык.

Противостояние пророссийских и прозападных политиков в Молдавии действительно продолжается, и, скорее всего, даже после выборов в парламент и формирования нового правительства окончательный выбор в этом отношении сделан не будет. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» политолог Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий, главный редактор «Политком.ру».

«В Молдавии действительно происходит противостояние президента и правительства, которое опирается на парламентское большинство.

Президентские выборы в стране прошли недавно; на них победил лидер партии социалистов Игорь Додон (его партия в парламенте находится в оппозиции). Эти выборы показали, что в Молдове возникла серьезная поляризация – между сторонниками сближения с Россией и сторонниками сближения с Западом. На выборах на сей раз победили сторонники сближения с Россией и, соответственно, сейчас между ними и их противниками идет борьба.

Президент хочет расширить свои полномочия, а парламентское большинство подумывает, не перейти ли к выборам по мажоритарным округам (сейчас там пропорциональная избирательная система, и парламентарии решают, не отказаться ли от нее). Дело в том, что в мажоритарной системе избирают депутатов-одномандатников, и с ними можно договориться, сформировать большинство, тогда как по пропорциональной системе могут победить две или три партии, ориентированные на сближение в той или иной степени с Россией, – что станет концом для теперешней правительственной коалиции.

Президент Молдавии Игорь Додон

Борьба идет очень серьезная: президент, допустим, выступает против открытия миссии связи НАТО в стране, а премьер-министр, наоборот, хочет ускорить этот процесс. И так далее.

Надо сказать, что Молдавия – страна, в которой полномочия президента достаточно ограниченны, но у президента есть обязанность по представлению правительства назначать послов. И очередной эпизод противостояния связан именно с дипломатами: премьер-министр предложил президенту ряд кандидатур на должности глав дипломатических представительств, а президент несколько кандидатур отклонил. В том числе, например, кандидатуру посла в Великобританию.

Что делает в этой ситуации премьер-министр? Ищет, как ему ответить. И в конце концов принимает решение об отзыве посла в России.

Здесь есть проблема: с одной стороны, послом Дмитру Брагиш был назначен нынешней парламентской коалицией, еще до президентских выборов. С другой стороны, он, как я понимаю, выстроил отношения с новым президентом, довольно активно участвовал в подготовке визита Додона в Россию. Да и вообще Дмитру Брагиш – не профессиональный дипломат, а политик, хозяйственник, когда-то, много лет назад, сам был премьер-министром. И, как я понимаю, правительство заподозрило Брагиша в том, что он играет на стороне президента. Поэтому его и отозвали.

То есть, он играет на стороне президента и, плюс к этому, с точки зрения правительства является слишком ориентированным на Россию.

Этот конфликт может развиваться: как я уже сказал, нового посла будет назначать президент по представлению правительства, и если кандидатом будет человек, не устраивающий главу государства, он может кандидатуру завернуть.

Вообще думаю, что до следующих парламентских выборов конкуренция между президентом и правительством будет продолжаться, и при этом будут использоваться самые разные аргументы – геополитические, эмоциональные, экономические. Правительство будет говорить о том, что ему удалось стабилизировать ситуацию в экономике, президент – о том, что страна потеряла или серьезно уменьшила присутствие на ключевом для нее российском рынке. Словом, противостояние до тех пор не завершится.

Есть ли шанс, что Додон сумеет как-то «продавить» свою российскую позицию? Сейчас – нет, а дальше все зависит от парламентских выборов. Фактически, все уже к ним готовятся, потому что на этих выборах определится, кто именно будет формировать правительство.

Дело в том, что Конституция Молдавии, как я уже сказал, предоставляет президенту достаточно ограниченные полномочия. Основные же полномочия по определению внутреннего и внешнеполитического курса находятся в руках правительства. Поэтому я думаю, что эти парламентские выборы будут ключевыми.

Тут важны два фактора. Первый: если парламентские выборы будут проходить по пропорциональной системе, то шанс создать правительство, существенно более благожелательное по отношению к России, серьезно увеличивается. Ведь есть партия социалистов, есть партия Рената Усатого, известного молдавского политика и предпринимателя. Усатого не допустили к президентским выборам из-за возрастного ценза, но не могут запретить его политической партии участвовать в избирательной кампании.

Так что если в Молдове сохранится пропорциональная избирательная система, шансы у сил, близких к России или ориентированных на нее, достаточно велики. Если же будет введена мажоритарная система, то кто знает! Все будет зависеть от самых разных факторов, включая фактор материального стимулирования депутатов. То есть там могут быть независимые депутаты, которые потом будет торговаться, с кем в какую коалицию войти. Тут уже ситуация становится труднопредсказуемой.

Выборы в Молдавии

И второй важный фактор. Сейчас, конечно, Додон подчеркивает свою ориентацию на сближение с Россией, подчеркивает какими-то знаковыми шагами, громкими заявлениями, он апеллирует к своим избирателям. То есть, по сути, в Молдавии продолжается такая длинная-длинная избирательная кампания. Так что я думаю, что противостояние будет усиливаться, и обе стороны, по логике избирательной кампании, должны занимать принципиальные противоположные позиции. Если кто-то уступит – правительство поддастся или президент начнет критиковать Россию, – то они сильно разочаруют своих сторонников.

А что будет, когда выборы пройдут, это большой и тоже интересный вопрос. Если вспомнить самое начало 2000-х годов, коммунистический реванш с Молдове и победу партии коммунистов во главе с Ворониным, то Воронин тогда провозглашал, что непросто занимает пророссийскую позицию, но и что страна вступит в состав Союзного государства с Россией и Белоруссией. То есть будет такое Союзное государство из России, Белоруссии и Молдовы. Ну, коммунисты были у власти достаточно длительное время, но, как мы видим, ни в какой союз с Россией и Белоруссией. Она балансировала между Россией и Западом.

Притягательность отношений с Западом даже для коммунистов оказалось существенно выше, чем притягательность отношений с Россией. А уж что будет после парламентских выборов на этот раз… ну, если тенденция, которую мы наблюдаем, сохранится и к власти придет правительство, благожелательное по отношению к России, это еще не означает, что оно обязательно начнет максимально сближаться с Россией. Более того, такое сближение противоречило бы определенным традициям молдавской политики, отношений молдавских политиков с Россией. Так что не исключено, что это правительство, даже если оно будет сформировано таким, тоже будет маневрировать, тоже будет стараться улучшить отношения с Россией, не ухудшив их с Западом.

То есть, до парламентских выборов здесь большая неопределенность, но и после формирования нового правительства, каким бы оно ни было, я бы не сказал, что будет сделан некий окончательный выбор. Если это будет пророссийское правительство, скорее всего, в том или ином виде оно будет оглядываться на Запад. А если это будет прозападное правительство, как сейчас, оно должно будет считаться с фактором президента, который только что избран и уходить никуда не собирается», – сказал Алексей Макаркин.

По последним данным, президент Молдавии Игорь Додон намерен в ближайшее время обсудить с премьером Павлом Филипом отзыв Брагиша и назначение нового представителя страны в России. Об этом глава государства заявил информационному агентству РИА Новости.