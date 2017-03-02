На предстоящих в сентябре губернаторских выборах «Единая Россия» вновь поможет своим конкурентам пройти муниципальный фильтр. Законодательство, правда, устроено так, что слишком много кандидатов все равно выдвинуть не получится.

По данным «Коммерсанта», такая установка была дана на закрытом семинаре «Единой России», который прошел для представителей региональных отделений. Единороссы получили рекомендации помогать конкурентам-представителям парламентской оппозиции, если у них возникают сложности со сбором подписей.

Даже в Коммунистической партии признают, что в некоторых регионах без помощи ЕР не смогут выдвинуть своих кандидатов. В связи с этим руководят партии на недавней встрече с новой ЦИКа Эллой Памфиловой попросило посодействовать отмене этой нормы — хотя у Центризбиркома даже нет права заключительной инициативы.

Элла Памфилова, председатель ЦИК РФ

Напомним, в сентябре выборы губернаторов подойдут по крайней мере в 14 регионах — их число может увеличиться, если еще кто-то покинет свой пост.

Все кандидаты должны будут пройти муниципальный фильтр — то есть собрать определенное количество подписей муниципальных депутатов. В федеральном законодательстве определена вилка, от 5 до 10% от общего количества муниципальных депутатов в регионе. Также в каждом регионе устанавливается, какую долю муниципалитетов должны представлять депутаты, отдающие свои подписи, как правило примерно ¾. Это означает, что во многих регионах даже теоретически не может быть более 10 кандидатов, но на практике такого точного распределения голосов муниципальных депутатов достичь почти невозможно, так что вряд ли даже с поддержкой ЕР число кандидатов будет сильно превышать число парламентских партий.

Но если оппозиционных кандидатов не будет вовсе, то выборы состояться не смогут, по закону у граждан должны именно выбирать, хотя бы из двух кандидатов. А если число конкурентов будет минимальным, то на участки не удастся привлечь избирателей, и хотя формально победитель совершенно законно будет занимать следующие пять лет кресло главы региона, на деле в его легитимности могут быть сомнения.

Так что помощь «Единой России» своим конкурентам уже стала традицией. Иногда голоса «единороссов» получают даже не представители парламентских партий — так в 2013 году в столице мэрия помогла собрать подписи Алексею Навальному, который формально был выдвинут РПР-ПАРНАС.

По всей видимости, будут помогать оппозиционным партиям и теперь. Собеседник «Коммерсанта» в «Единой России» сказал, что такая обязанность вызывает недовольство единороссов в регионах, но в целом для партии это сильная позиция.

Депутаты от Единой России на совещании

«Фильтр был призван стимулировать партии идти в муниципалитеты, но они все равно туда не идут. Иногда мы выдвигаем 100% кандидатов на муниципальные выборы, а они и половины не выдвигают. Возможно, схему стоит дорабатывать», — заявил глава одного из межрегиональных координационных советов «Единой России» Илья Осипов. «Нас упрекают из-за этой нормы, но таково законодательство. Если мы видим, что оппонент не может набрать муниципальные подписи, мы готовы вывести его на старт», — добавил глава еще одного МКС Михаил Исаев.

Причем в КПРФ хотя и признают, что самостоятельно не смогут преодолеть муниципальный фильтр во многих регионах (например, в Новгородской и Томской областях, а также в Севастополе необходимо заручиться поддержкой каждого десятого депутата), но все-таки готовят выдвижение кандидатов. В Карелии, Калининградской, Кировской и Ярославской областях на выборы могут пойти депутаты региональных парламентов Евгений Ульянов, Игорь Ревин, Сергей Мамаев, Михаил Парамонов. В остальных регионах, по данным «Коммерсанта», Компартия с кандидатами определится позже.