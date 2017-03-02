Объединенная ракетно-космическая корпорация будет интегрирована в состав «Роскосмоса» в рамках утвержденной структурной реформы. При этом штат ОРКК будет сокращен с 180 до 15 человек. Такую реформу структуры госкорпорации уже одобрил наблюдательный совет «Роскосмоса» под руководством вице-премьера Дмитрия Рогозина.

Несколько топ-менеджеров предприятий космической промышленности и высокопоставленный сотрудник аппарата правительства сообщили «Коммерсанту», что соответствующее решение было принято на заседании наблюдательного совета 22 февраля. По плану новой реформы, штат ОРКК будет сокращен с допустимых 180 до 15 человек (без учета Научно-исследовательского института космического приборостроения).

Часть работников ОРКК, если позволит специализация, перейдут на работу на предприятия отрасли, а часть — в специально формируемый в корпорации промышленный блок, его будет курировать заместитель главы «Роскосмоса» Юрий Власов.

После реформы ОРКК, по информации «Коммерсанта», фактически сохранит только одну функцию — держателя акций отраслевых предприятий (а их более 60). Именно этот вариант реформы, по информации издания, руководство «Роскосмоса» рассматривало еще в конце 2016 года, а гендиректор госкорпорации Игорь Комаров даже направил это предложение на согласование президенту Владимиру Путину.

В.Путин на космодроме Роскосмоса / kremlin.ru

В финансово-экономическом блоке правительства считали, что ОРКК целесообразно упразднить, а акции предприятий напрямую передать «Роскосмосу». «Однако с учетом необходимости проведения всех корпоративных процедур этот процесс затянулся бы на два-три года, тратить на это время никто не хотел. В итоге этот вариант был отложен», — отметил собеседник «Коммерсанта».

«Главной задачей было интегрировать ее [ОРКК] в "Роскосмос"», — заявил «Коммерсанту» глава «Роскосмоса» Игорь Комаров. «Предложенная структура решает эту задачу: мы оптимизировали и упростили процессы управления. Да, это объединенная структура, во многом она компромиссна. Но мы поработаем и через год вернемся к этому вопросу, решим его на следующем этапе», — отметил он.

Объединенная ракетно-космическая корпорация была создана в 2014 году — тогда организация новой структуры подавалась как первый этап реформы космической отрасли, которая, в конечном итоге, подразумевала разделение полномочий на заказчика (им было еще не упраздненное Федеральное космическое агентство) и подрядчика (как раз ОРКК). Однако уже спустя год эту модель признали неэффективной. Гендиректор ОРКК Юрий Власов тогда заявил, что «наличие двух мощных центров в лице космического агентства и корпорации зачастую приводило к конкуренции», «а принятие решений затягивалось до непростительных сроков, когда терялся уже сам смысл необходимости этих решений».

Ракетоноситель готовиться к вывозу на старт /roscosmos.ru

В итоге была создана единая госкорпорации «Роскосмос», которая совместила в себе все управленческие функции. Впоследствии ОРКК вошла в состав госкорпорации, а Власов, сохранив свою прежнюю должность, стал еще и заместителем Игоря Комарова по ракетно-космической промышленности.

Причем непосредственно к деятельности ОРКК вопросов не было: в правительстве и Администрации президента почитали, что благодаря ее созданию удалось оценить реальное состояние предприятий и их финансовые возможности, провести технологический и кадровый аудит. Фактически наработки ОРКК позволили достаточно быстро и безболезненно создать госкорпорацию «Роскосмос», теперь же перед ОРКК будут другие задачи.