Новость дня

В ряде регионов России до 10% жителей не говорят на русском языке.

Об этом со ссылкой на проведенные соцопросы сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании оргкомитета 3-го Международного Ливадийского форума.

«Это недопустимо», — заявила спикер, подчеркнув, что граждане должны знать государственный язык своей страны.

Антиновость дня

В Чувашии следователи начали проверку инцидента с паралимпийцем, которому в местном аэропорту не оказали помощи при выходе из пассажирского самолета. В итоге инвалиду-колясочнику пришлось спускаться по трапу на руках. Видеоролик об этом был выложен в социальных сетях.

Паралимпиец, который является инвалидом I группы, прибыл в Чувашию для участия в соревнованиях по легкой атлетике. Но оказалось, что в аэропорту Чебоксар отсутствует специальный трап для пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства инцидента. Руководству аэропорта будет указано на необходимость установки специальных трапов, кроме того, следователи дадут правовую оценку действиям работников аэропорта и находившегося рядом с самолетом сотрудника полиции, после чего будет принято процессуальное решение.

Непонятная новость дня

В Екатеринбурге школьники устроили селфи-сессию в Храме-на-Крови. Два гимназиста-десятиклассника проникли в храм, переоделись в рясы, найденные в одном из помещений, заменили на алтаре крест на гаечный ключ и начали делать селфи у места расстрела императорской семьи.

Подростки доставлены в полицию. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних начали проверку, по итогам которой будут приняты соответствующее процессуальные решения в отношении гимназистов, их законных представителей и учебного заведения, в котором они учатся.

Ассорти

В Тюмени открылся первый в городе молодежный театральный центр. На его открытии губернатор Тюменской области Владимир Якушев пообещал инвестировать в этот проект «даже не десятки, а сотни миллионов рублей».

Размещение в здании бывшего кинотеатра «Космос» театрального центра стало возможно после того, как городские власти через суд изъяли его у коммерческого арендатора. Сейчас здание ждет двухэтапная реконструкция. Существующее на данный момент строение будет перестроено по модернистскому проекту.

Всего в центре разместится 21 молодежный театр, существующий на сегодня в Тюмени.

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Первое судебное заседание по делу хабаровских живодерок назначено на 13 марта. Оно пройдет в закрытом режиме.

Перед судом предстанут трое жителей Хабаровска. Две несовершеннолетние фигурантки дела обвиняются в жестоком обращении с животными, разбое, оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти либо вражды. Они полностью признали свою вину и раскаялись. Кроме того, на скамье подсудимых окажется их приятель-ровесник.

По версии следствия, девушки летом 2016 года в Хабаровске издевались над животными и убивали их, публикуя фотографии в соцсетях. Их жертвами стали не менее 15 птиц, кошек и собак. Одна из девушек также неоднократно публиковала в соцсети изображения и тексты, оскорбляющие религиозные чувства верующих. Совместно со своим ровесником она также сняла и опубликовала в интернете видео со сценами унижения молодого человека по признаку принадлежности к социальной группе. Кроме того, по данным следствия, девушки с оружием напали на жителя Хабаровска и ограбили его.

Обвинение намерено просить для фигурантов наказание в виде реального лишения свободы.

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В архангельской деревне Кимжа, ставшей первой арктической деревней, вошедшей в состав Федерации самых красивых деревень Земли, за последние десять лет количество туристов выросло в двадцать раз.

В этом году - после вступления в ассоциацию самых красивых деревень России - в деревне ожидают туристический бум. «Весь март у нас уже расписан - очень много заявок поступило, в основном из Москвы. Гости уже даже на лето места бронируют: ожидаем туристический бум. Появилась острая необходимость новые гостевые дома открывать», - рассказала РГ «большуха» Евдокия Репицкая, которая возглавляет туристский культурно-музейный центр «Кимжа».

Разваливавшуюся деревню возродили сами жители. Добиваясь реставрации местной церкви, дошли даже до коллегии Министерства культуры России, получили грантовую поддержку губернатора. В итоге работы возобновились. Ожидается, что реставрацию храма закончат этим летом, а скоро в Кимжу привезут шесть колоколов, отлитых уральскими мастерами. С 2010 года в Кимже реставрируют мельницу-столбовку — самую северную ветряную мельницу.