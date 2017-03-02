Игорь Сечин принял участие в церемонии прощания с хоккеистом Владимиром Петровым

Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть», Председатель Наблюдательного совета ООО «ПХК «ЦСКА» Игорь Сечин принял участие в церемония прощания с великим хоккеистом Владимиром Петровым, который скончался 28 февраля на 70-м году жизни, сообщает пресс-центр «Роснефти».

Церемония прошла в Ледовом дворце ЦСКА. В ней приняли участие более пяти тысяч человек, в том числе президент хоккейного клуба Игорь Есмантович, руководители ЦСКА, Континентальной хоккейной лиги и Федерации хоккея России, игроки команды в полном составе, ветераны спорта, политические, экономические, общественные, спортивные деятели и другие любители хоккея.

Игорь Сечин выразил глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким Владимира Петрова. Глава «Роснефти» отметил, что Владимир Петров являл собой образец отношения к любимому делу, и его уход — невосполнимая потеря для российского спорта и всей страны.

Владимир Владимирович Петров — двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, 11-кратный чемпион СССР и пятикратный обладатель Кубка СССР в составе ЦСКА, участник суперсерии СССР — Канада, лучший бомбардир четырех чемпионатов мира, на одном из которых забросил 18 шайб, что для мировых первенств является рекордом на все времена. Тройка нападающих Борис Михайлов — Владимир Петров — Валерий Харламов долгие годы считалась ведущей в мировом хоккее.