Топ новостей 2 марта

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Россия официально лишилась права принять чемпионат мира по биатлону, в КНДР назвали свою версию причины смерти брата Ким Чен Ына, в США пошли слухи о контактах генпрокурора с российским послом.

Решение исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) о лишении России права проведения чемпионата мира по биатлону в 2021 году официально вступило в силу. На данный момент неизвестно, какая страна примет ЧМ-2021 вместо России.

Ким Чен Ын

Сводный брат лидера Северной Кореи Ким Чен Нам, скорее всего, умер от сердечного приступа, утверждают в КНДР. Об этом заявил представитель делегации КНДР в Малайзии Ри Тонг Ил.

Генпрокурор США Джефф Сешнс опроверг информацию о его встречах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком для обсуждения президентских выборов. По его словам, он «никогда не встречался с российскими официальными лицами для обсуждения вопросов предвыборной кампании».

Генпрокурор США лгал под присягой конгрессу, что не имел связей с Россией. Имел. https://t.co/6khu7AyUdx — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 2 марта 2017 г.

Списки премии "Оскар" перед объявлением.

Аудиторы PricewaterhouseCoopers, по ошибке перепутавшие конверты во время церемонии вручения «Оскара», больше никогда не будут работать на премии и сотрудничать с киноакадемией.

Наручники на арестованном.

Зампредседателя Верховного суда России Владимир Давыдов выступил на научно-практической конференции, где затронул тему малого числа оправдательных приговоров в стране. По его словам, это обусловлен тем, что лишь один подозреваемый из десяти не признает свою вину.

Предприниматель Аркадий Ротенберг лишился звания «Короля госзаказа». В опубликованном Forbes ежегодном рейтинге «Короли госзаказа» он оказался только на седьмом месте. Возглавили список акционеры холдинга «Петон», заключившего в 2016 году госконтракты на 176 млрд рублей.

В.Путин и лошадь

Президент России Владимир Путин в настоящее время находится в сибирской тайге, сообщает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков пояснил: «Президент будет в Москве завтра с утра. По завершении рабочей программы в Красноярске он принял решение один день провести в Сибири, в Красноярском крае, собственно, в тайге, он сейчас находится в тайге. Он прошлую ночь там переночевал, эту ночь тоже переночует в тайге, и завтра рано утром он уже вернется в Москву, где у него будет рабочий график обычный рутинный».

Чтобы заработать на походные условия, в которых Путин отдыхает в тайге, обычному россияну нужно трудиться около 247 лет. — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 2 марта 2017 г.

Футболист петербургского клуба «Зенит» Александр Кокорин был задержан сотрудниками ДПС в Москве за выезд на встречную полосу. Инцидент произошел на Страстном бульваре минувшей ночью. Кокорин, как отмечается, находился за рулем своего Bentley. Спортсмен заявил, что не согласен с решением инспектора.

Устройство подачи топлива на заправке

В Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) прошло заседание рабочей группы по противодействию незаконному обороту нефтепродуктов. На совещании было заявлено, что различные нарушения в 2016 году были обнаружены на 18% российских заправок, а на каждой восьмой из них (12%) торговали топливом с нарушениями физико-химических свойств — фальсификатом.

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский выступил с предложением ввести единовременную выплату за рождение первого ребенка. По словам парламентария, инициатива будет обсуждаться на круглом столе в Совфеде в начале марта.