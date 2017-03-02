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02 марта 2017, 18:36
Дональд Трамп Россия США
Анна Сакоян

Трамп и российский вопрос

Генпрокурор Джефф Сешнс и Дональд Трамп
Генпрокурор Джефф Сешнс и Дональд Трамп

Газета Washington Post написала, что американский генпрокурор Джефф Сешнс дважды встречался с российским послом в США Сергеем Кисляком в прошлом году, еще в бытность свою сенатором-республиканцем от штата Алабамы и также одним из советников по внешней политике в кампании тогда еще кандидата Дональда Трампа. Эти сведения WP получила от источников в министерстве юстиции США. Сообщение WP вызвало у СМИ большой интерес. Незадолго до этой истории ушел в отставку советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн, потому что выяснилось, что он обсуждал с Кисляком антироссийские санкции еще до вступления Трампа в должность.

«Российский вопрос, - комментирует BBC, - все не оставляет в покое президента Трампа». Комитет по разведке в палате представителей конгресса укрепился в намерении провести углубленное расследование российских действий во время предвыборной гонки в США. Сейчас этим занимаются ФБР и комитет по разведке в сенате. ЦРУ уже пришел к заключению, что российское правительство целенаправленно способствовало избранию Трампа и для этого дискредитировало его оппонентку Хиллари Клинтон. Однако наиболее интересным автору представляется вопрос о том, знала ли обо всей этой деятельности кампания Трампа. Трампа еще на этапе предвыборной гонки начали преследовать вопросы о связях его советников с Москвой. Интерес к этой теме только усилился после инаугурации.

 
Кандидат в президенты США  Хиллари Клинтон / flickr.com

Wall Street Journal пишет, что по итогам сообщений о контактах Сешнса начались призывы к отстранению его от любых расследований, связанных с администрацией Трампа, и даже к его отставке на том основании, что он при вступлении в должность ложно заявил об отсутствии контактов. На самом деле при вступлении в должность Сешнс сказал только, что он не вступал в контакт с российскими должностными лицами в качестве участника кампании и никогда не обсуждал с ними выборы 2016 г.

Спикер Сешнса, которая собственно предоставила информацию о встречах Сешнса с Кисляком,  отметила, что генпрокурор не знал о том, что в отношении его контактов ведется расследование и пояснила, что отвечая под присягой на вопрос о контактах с российской стороной он имел в виду свои контакты в качестве представителя кампании Трампа, а не в качестве сенатора. Она подчеркнула, что в качестве сенатора и члена комитета по делам вооруженных сил Сешнс в прошлом году встречался не менее 25 раз с послами самых разных государств, в том числе Британии, Кореи, Японии, Польши, Индии, Китая, Канады, Австралии, Германии и России, и это ни от кого не секрет.

 
Генпрокурор Джефф Сешнс

WSJ отмечает, что неизвестно, продолжается ли еще расследование контактов Сешнса и, если оно уже завершено, то каково заключение. Вся эта история – часть следственной истории, развернувшейся под предводительством ФБР, которое стремится выявить иностранное вмешательство в американскую политику. Характерно, подчеркивают авторы, что даже в отсутствие каких-либо свидетельств, подтверждающих недобросовестность генпрокурора, поднялся шум с требованиями отстранения и отставки.

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