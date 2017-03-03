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03 марта 2017, 11:53
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Хмурый в лапах Bellingcat

Пресс-конференция по результатам расследования малазийского Боинга.
Пресс-конференция по результатам расследования малазийского Боинга.

Группа Bellingcat заявила, что личность офицера разведки самопровозглашенной Донецкой народной республики Хмурого, который считается организатором перемещений «Бука» в Донбассе в день гибели малазийского «Боинга», идентифицирована однозначно. Ранее о том, что Хмурый — это российский офицер в отставке Сергей Дубинский, говорило множество косвенных свидетельств.

Bellingcat — международная группа, состоящая из журналистов и экспертов в различных областях, была основана 15 июля 2014 года британцем Элиотом Хиггинсом с целью объединения гражданских журналистов-расследователей. Главны проект Bellingcat, благодаря которому группа и стала известна, — расследование крушения малайзийского «Боинга» 777, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Однако группа также отслеживает действия российских войск в Сирии. В своих докладах Bellingcat практически полностью опирается на открытые источники: данные из социальных сетей, а также опубликованные спутниковые снимки.

Напомним, 15 февраля группа Bellingcat опубликовала доклад «Кто такой Хмурый: отставной генерал-майор, связанный с падением MH17». В этом докладе при помощи различных записей в социальных сетях, а также опубликованных СБУ радиоперехватов, утверждалось, что человек с позывным Хмурй, который контролировал перемещения «Бука» в день трагедии, отставной российский офицер Сергей Дубинский, который до того проходил службу в войсковых частях №61019, №11659 (22-я отдельная бригада спецназа ГРУ) и №51019 (отдельный радиоузел особого назначения).

 
Карта журналистского расследования

Теперь Bellingcat опубликовал второй доклад на эту тему, «Роль Сергея Дубинского в крушении MH17». В документе утверждается, что после публикации первого доклада появились «однозначные подтверждения» личности Хмурого. Главное доказательство, по мнению авторов документа — слова актера Ивана Охлобыстина, опубликованные в колонке для сайта RT 16 февраля.

«Сергей Дубинский с позывным Хмурый — уважаемый русский военный, честно посвятивший всю свою жизнь служению Отечеству, даже когда Отечество в период общественного разлада середины 90-х, бывало, поручало ему бессмысленные и губительные задания. Он уже вышел в отставку, но ему очередной раз не повезло: на родной Украине произошел госпереворот — и, как солдат, он не смог не встать на защиту конституции и присоединился к ополчению Славянска, под флагом Стрелкова», — написал тогда Охлобыстин.

Кроме того, были обнаружены посты пользователя «Нехороший» на форумах Glav.su. В одном из постов, отмечено в исследовании, пользователь подтвердил дату рождения, совпадающую с датой рождения Дубинского, а также подтвердил подлинность своего голоса на записи, опубликованной СБУ. «Чтобы подтвердить личность Дубинского, один из пользователей спросил его, на каком автомобиле тот ездил в Славянске в 2014 году. Дубинский ответил 12 июля 2015 года, что ездил на черном Peugeot 3008. Машина этой модели попала на видео колонны с "Буком 332" в Макеевке 17 июля 2014 года. Это не значит, что Дубинский находился в этой машине, однако по всей вероятности она использовалась разведкой ДНР», — говорится в докладе.

 
Военнослужащие рядом с самоходной установкой

Напомним, после публикации первой части доклада журналисты BBC смогли связаться с человеком, который предположительной является Сергеем Дубинским. Собеседник категорически отверг свою причастность к крушению «Боинга», а также заявил, что расследование о перевозке «Бука» является «попыткой натянуть сову на глобус» и «смесью отобранных фактов и лжи».

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