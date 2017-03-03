Пресса увлеченно обсуждает бывшего председателя Европарламента Мартина Шульца, кандидата от социал-демократов на пост следующего канцлера Германии. Интерес вызван тем, что его партия впервые за долгое время обогнала в рейтингах партию «Христианско-демократический союз» (ХДС), возглавляемую нынешним канцлером Германии Ангелой Меркель, переизбрание которой до недавнего времени считалось наиболее вероятным сценарием.

Washington Post пишет о Шульце как о предвыборном потрясении. Выборы в Германии состоятся 24 сентября, и появление нового популярного лидера всего за семь месяцев до этого события представляется большой неожиданностью. Шульц оказался вероятным конкурентом претендующей на переизбрание Меркель, притом что Меркель – видный политик с большим опытом и воспринимается как последний оплот либерализма, а Шульц не имеет даже высшего образования.

Социал-демократы назначили его кандидатом на пост канцлера в конце января, и теперь его партия совершила в рейтингах головокружительный скачок, опередив ХДС сразу в трех опросах впервые за десять лет. Один из рейтингов показал, что Шульц имеет шанс победить на выборах, получив 50% голосов, тогда как Меркель предсказывают победу с 34% голосов.

Ангела Меркель

Для социал-демократов такой поворот событий выглядит обнадеживающим, потому что у них наконец появился кандидат, сопоставимый по популярности с кандидатом от ХДС. Победит ли Шульц Меркель, конечно, неизвестно, оговаривает автор, однако уже ясно, что в этом году на выборах в Германии будет настоящая конкуренция, и избиратели этому рады. Это, в частности, проявляется в том, что популярность ультраправой партии «Альтернатива для Германии» заметно снизилась.

Financial Times также пишет об эмоциональном подъеме в рядах левоцентристов, у которых теперь появилась надежда победить на сентябрьских выборах. При этом оживление, связанное с кандидатурой Шульца, охватило не только социал-демократов и их традиционный электорат, но и более широкий круг избирателей. Новообретенная популярность немецких социал-демократов, комментирует автор, представляет собой резкий контраст с настроениями во Франции, Испании и Британии, где левые партии переживают упадок, а правые евроскептики, наоборот, получают всё больше поддержки.

Демонстрация против исламизации Германии

Популярность Шульца в некотором роде неожиданна, отмечает автор. Он принадлежит к тому же умеренному крылу партии, что и председатель партии Зигмар Габриэль (нынешний министр иностранных дел Германии), рейтинг которого всё время был низким, а шансы на победу – слабыми. По мнению некоторых наблюдателей, на которых ссылается FT, преимущество Шульца в том, что он считается своего рода политическим аутсайдером. Он никогда не был в составе правительства Меркель или членом бундестага. Поэтому он не ассоциируется с компромиссами и уступками, на которые были вынуждены идти другие представители его партии, более тесно связанные с истеблишментом.

Еще один фактор неожиданности, отмечает FT, - это то, что немецкие избиратели склонны предпочитать лидеров с академическими регалиями, а у Шульца нет даже высшего образования. В этом смысле его избрание лидером партии говорит о том, что он пользуется сильной поддержкой рабочего класса.