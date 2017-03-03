Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
4 марта 2017, суббота, 00:45
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Вопрос прокурору. Как лишиться гражданства РФ
Пройдут соревнования по кроссфиту
Саратовский педагог названа "Спортивным гением"
У "Семена" пройдут литературные чтения
Больше половины опрошенных покупают продукты из Белоруссии
В прошлом году строительство ледоколов вышло на новый уровень
На благотворительном концерте выступит 5-летний лауреат международных конкурсов
Саратовцев научат создавать авторские экскурсии
За взятку автоинспекторам задержан 46-летний гражданин
Власти района пообещали очистить фасады домов от граффити и объявлений
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
03 марта 2017, 20:01
Ангела Меркель выборы Германия
Анна Сакоян

Предвыборная Германия: перспектива конкуренции

Мартин Шульц - депутат Европарламента
Мартин Шульц - депутат Европарламента

Пресса увлеченно обсуждает бывшего председателя Европарламента Мартина Шульца, кандидата от социал-демократов на пост следующего канцлера Германии. Интерес вызван тем, что его партия впервые за долгое время обогнала в рейтингах партию «Христианско-демократический союз» (ХДС), возглавляемую нынешним канцлером Германии Ангелой Меркель, переизбрание которой до недавнего времени считалось наиболее вероятным сценарием.

Washington Post пишет о Шульце как о предвыборном потрясении. Выборы в Германии состоятся 24 сентября, и появление нового популярного лидера всего за семь месяцев до этого события представляется большой неожиданностью. Шульц оказался вероятным конкурентом претендующей на переизбрание Меркель, притом что Меркель – видный политик с большим опытом и воспринимается как последний оплот либерализма, а Шульц не имеет даже высшего образования.

Социал-демократы назначили его кандидатом на пост канцлера в конце января, и теперь его партия совершила в рейтингах головокружительный скачок, опередив ХДС сразу в трех опросах впервые за десять лет. Один из рейтингов показал, что Шульц имеет шанс победить на выборах, получив 50% голосов, тогда как Меркель предсказывают победу с 34% голосов.

 
Ангела Меркель

Для социал-демократов такой поворот событий выглядит обнадеживающим, потому что у них наконец появился кандидат, сопоставимый по популярности с кандидатом от ХДС. Победит ли Шульц Меркель, конечно, неизвестно, оговаривает автор, однако уже ясно, что в этом году на выборах в Германии будет настоящая конкуренция, и избиратели этому рады. Это, в частности, проявляется в том, что популярность ультраправой партии «Альтернатива для Германии» заметно снизилась.

Financial Times также пишет об эмоциональном подъеме в рядах левоцентристов, у которых теперь появилась надежда победить на сентябрьских выборах. При этом оживление, связанное с кандидатурой Шульца, охватило не только социал-демократов и их традиционный электорат, но и более широкий круг избирателей. Новообретенная популярность немецких социал-демократов, комментирует автор, представляет собой резкий контраст с настроениями во Франции, Испании и Британии, где левые партии переживают упадок, а правые евроскептики, наоборот, получают всё больше поддержки.

 
Демонстрация против исламизации Германии

Популярность Шульца в некотором роде неожиданна, отмечает автор. Он принадлежит к тому же умеренному крылу партии, что и председатель партии Зигмар Габриэль (нынешний министр иностранных дел Германии), рейтинг которого всё время был низким, а шансы на победу – слабыми. По мнению некоторых наблюдателей, на которых ссылается FT, преимущество Шульца в том, что он считается своего рода политическим аутсайдером. Он никогда не был в составе правительства Меркель или членом бундестага. Поэтому он не ассоциируется с компромиссами и уступками, на которые были вынуждены идти другие представители его партии, более тесно связанные с истеблишментом.

 Еще один фактор неожиданности, отмечает FT, - это то, что немецкие избиратели склонны предпочитать лидеров с академическими регалиями, а у Шульца нет даже высшего образования. В этом смысле его избрание лидером партии говорит о том, что он пользуется сильной поддержкой рабочего класса.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Митинг-концерт на Васильевском спуске в годовщину присоединения Крыма к России.
СМИ сообщили об отказе Кремля праздновать присоединение Крыма на Красной площади
Взрыв храма Баалшамина в Пальмире
СМИ сообщили о подрыве российского генерала на мине под Пальмирой
Денис Вороненков
Суд заочно арестовал экс-депутата Вороненкова
Проходная Генпрокуратуры
СМИ рассказали об инициаторе освобождения Дадина
Татфондбанк
СМИ сообщили о возбуждении дела против экс-главы «Татфондбанка»
03.03 20:51 ФАС раскрыла картельный сговор на торгах для МВД и МЧС
03.03 20:30 СМИ сообщили о возбуждении дела против экс-главы «Татфондбанка»
03.03 20:10 Раненный при Пальмире генерал РФ доставлен в реанимацию
03.03 19:57 СМИ рассказали об инициаторе освобождения Дадина
03.03 19:41 СМИ сообщили об отказе Кремля праздновать присоединение Крыма на Красной площади

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Константин Ушинский
Константин Ушинский
3 марта родился выдающийся отечественный педагог Константин Ушинский.
03.03 19:09 ФСИН сообщила о самоубийстве арестованного в СИЗО «Бутырка»
03.03 19:06 В столичном ТЦ задержан угрожавший взорвать гранату мужчина
03.03 18:37 Суд на Урале оставил блогера Соколовского под домашним арестом
03.03 18:35 Подельник Березовского получил 8 лет заочно по делу в хищениях в «Аэрофлоте»
03.03 18:08 Суд признал подельника Березовского виновным в хищении почти 123 млн долларов
03.03 18:04 Экс-глава РФБ пойдет под суд за хищение более 40 млн рублей
03.03 17:30 Адвокат заявил о согласии лидера «Шалтая-Болтая» на сделку со следствием
03.03 17:29 Суд заочно арестовал экс-депутата Вороненкова
03.03 17:07 Госдуме предложили платить опекунам только за троих детей
03.03 16:42 СМИ сообщили о подрыве российского генерала на мине под Пальмирой
03.03 16:24 Караченцов выписан из НИИ Склифосовского
03.03 16:16 В Норвегии найдена игрушечная лодка возрастом 1000 лет
03.03 16:02 СКР объявил экс-депутата Вороненкова в международный розыск
03.03 15:34 Унесшую жизни четырех человек лавину в КБР сняли на видео
03.03 15:12 Минобороны опровергло информацию об опасных сближениях самолетов РФ и НАТО
03.03 14:59 Супруга Караченцова опровергла слухи о ее опьянении в момент ДТП
03.03 14:54 Генпрокурор обвинил чиновников в бездушном отношении к инвалидам
03.03 14:37 МИД РФ сравнил обсуждение встреч посла РФ в США с эпохой маккартизма
03.03 14:30 Песков отказался озвучить мнение Путина о возможности признания Россией ДНР и ЛНР
03.03 14:11 Следствие попросило заочно арестовать экс-депутата Госдумы Вороненкова
03.03 13:59 Кремль прокомментировал расследование Навального о Медведеве
03.03 13:36 В Госдуму внесен законопроект об отмене открепительных на выборах
03.03 13:26 СМИ сообщили о планах Минприроды упростить строительство на землях лесного фонда
03.03 13:07 Минфин за месяц скупит на внутреннем рынке валюты на 70 млрд рублей
03.03 13:04 Патрушев сообщил о трехратном росте числа кибератак на РФ в 2016 году
03.03 12:47 Генштаб России и НАТО провели первые переговоры после заморозки отношений
03.03 12:28 Росавтодор спрогнозировал двукратный рост сборов от «Платона» в 2017 году
03.03 12:17 СМИ сообщили об убийстве еще одного экс-лидера ЛНР
03.03 11:50 В Малайзии освобожден задержанный в связи с убийством Ким Чен Нама гражданин КНДР
03.03 11:49 Глава Минюста США раскрыл содержание своей беседы с послом РФ
03.03 11:40 Последние мамонты страдали от вредных мутаций
03.03 11:20 Табачный и алкогольный рынки получат единого регулятора
03.03 11:14 СМИ сообщили о новой попытке Хорошавина оспорить арест имущества
03.03 10:51 «Коммерсантъ» рассказал о переходе сына Рогозина в ОАК
03.03 10:45 СМИ уличили Пенса в использовании личной почты для рабочей переписки
03.03 10:35 Россияне стали хуже воспринимать женщин в политике
03.03 10:13 Новый глава МВД США прибыл на работу в ковбойской шляпе и верхом на коне
03.03 10:11 Поветкин отстранен от боев на неопределенный срок
03.03 09:56 В Мексике на туристов из РФ напали вооруженные люди
03.03 09:50 Конгресс США предложил вдвое сократить военную помощь Киеву
03.03 09:30 ЦБ отозвал лицензию у «Татфондбанка» из ТОП-50 банков
03.03 09:24 Кабмин предложил депутатам запретить оборот ряда товаров
03.03 09:09 Однокурсник Медведева расценил расследование ФБК как вброс
02.03 21:00 Суд вновь признал законной установку памятника Грозному в Орле
02.03 20:42 В посольстве РФ в Египте опровергли наличие взрывчатки у авиапассажира
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.