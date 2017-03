«Коммерсантъ» в статье «Табак приучают к алкоголю» пишет, что Росалкогольрегулирование может стать куратором для сигаретного рынка.

«Дорожное полотно давит на бизнес»: предприниматели спорят с Росавтодором о допустимой нагрузке на ось.

«Шесть лет без конфискации»: Александр Бастрыкин рассказал подчиненным, как возвращать похищенное.

О первом приговоре суда по «забалансовым вкладам» РБК пишет в статье «Вклад, которого не было».

«Следствие против своих»: делом о госизмене в ФСБ занималось элитное подразделение самой спецслужбы.

Об этом же написано в статье «Цена войны».

«Известия» сообщают: «Татьяна Голикова против налогового маневра». Уравнивание НДС и ставок соцвзносов не выведет бизнес из тени, считает глава Счетной палаты.

«В заповедниках разрешат покупать землю и строить гостиницы»: соответствующий проект готовит Минэкономразвития с участием заинтересованных министерств.

«Китай увеличит военный бюджет»: в Пекине 3 марта открывается сессия парламента, на которой обсудят перспективы «общества средней зажиточности» и спланируют расходы на армию.

«Газета.ru»: «Пальмира снова наша». Шойгу доложил Путину о завершении операции по взятию Пальмиры.

«Мертвый Коммунист сдает сообщников»: прокуратура ЛНР скрывает факт гибели местного полевого командира Киселева.

«Макрон показал французам будущее»: Эммануэль Макрон обнародовал подробности президентской программы.

The Economist: «Следующая французская революция. Выборы, которые могут разрушить Евросоюз» (France’s next revolution: The vote that could wreck the European Union). Материал о том, почему исход французских президентских выборов будет иметь последствия далеко за пределами Франции.

«Лунный космический полет: готовятся два рейса на Луну» (Lunar spaceflight: Two races to the Moon are hotting up). В одном из них будут участвовать роботы, в другом - люди.

Bloomberg: «Макрон раскрыл план по будущей экономики Франции» (Macron Unveils Plan for France’s Future Economy). Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон предложил сократить госзатраты и бюрократию, увеличить число рабочих мест и продвигать инвестирование.

«Белый дом поддерживает Сешнса в истории с Россией» (White House Stands by Sessions Over Russia). Американский Белый дом назвал предвзятыми нападки демократов на генпрокурора Джеффа Сешнса, которого они обвиняют в том, что он при вступлении в должность дал ложную информацию о своих контактах с Россией.

The Wall Street Journal: «Конгрессмены-республиканцы призвали Сешнса защищаться от расследования в связи с Россией» (GOP Lawmakers Call on Sessions to Recuse Himself From Russia Probe). Двое видных республиканцев заявили, что генпрокурор Джефф Сешнс должен не допустить, чтобы история о его контактах с Россией превратилась в расследование.

«Инфляция в еврозоне поднялась выше целевого показателя ЕЦБ» (Eurozone Inflation Rises Above ECB’s Target). Уровень инфляции в еврозоне впервые за четыре года превысил целевой показатель, на который ориентировался Европейский центробанк. Это связано с повышением цен на энергоносители.