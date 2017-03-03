Началась подготовка законодательства к президентским выборам: сенатор Андрей Клишас внес в Думу поправки в соответствующие законы. Там есть мелкие изменения, например, возможность передвинуть дату выборов на неделю, а есть более заметные предложения: отказ от открепительных удостоверений, дробление избирательных участков и некоторое упрощение оформления листов с подписями избирателей, которые собирают кандидаты.

Интересно, что нововведения предлагаются буквально за год до предполагаемых выборов президента, вполне вероятно, что их даже не удастся «обкатать» на сентябрьских выборах. Это, конечно, чревато сбоями и вообще выглядит как «штурмовщина». Интересно, удастся ли провести в России хотя бы одни выборы, к которым не нужно будет готовиться в авральном порядке?