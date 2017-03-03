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03 марта 2017, 15:00

Новый феодализм

Анатолий Махсон
Анатолий Махсон
www.pravmir.ru
Новые подробности, всплывающие в контексте конфликта уволенного главврача московской 62-ой больницы Анатолия Махсона с Департаментом здравоохранения Москвы, вызывают вполне определённые сомнения в подоплёке конфликта. 

Проверка, прошедшая в 62-ой больнице выявила ряд интересных подробностей. Система управления, сложившаяся в учреждении, лучше всего описывается словосочетанием «новый феодализм». Как иначе можно назвать ситуацию, в которой бывший главный врач и руководитель больницы единолично принимал все хозяйственные решения и распоряжался её имуществом. Феод, или личный надел, должен приносить своему хозяину прибыль. 62-ая больница долго и успешно использовалась в этих целях, законность этих действий предстоит установить уполномоченным органам и суду. Но ряд фактов известен уже сейчас

В лучших традициях, руководитель даже жил на территории «своей» больницы. Ещё в 1960-х годах там был построен небольшой посёлок для врачей, в котором свой дом построил и отец Махсона, также занимавший руководящую должность в 62-ой больнице. Именно в этом доме до сих пор и живёт Анатолий МахсонПредставитель администрации подмосковного Красногорска, на территории которого находится больница, сообщил, что городской суд в 2013 году рассматривал вопрос легализации этого дома, однако судебное решение до сих пор не обнародовано.

Кстати, несмотря на попытки формальнойприватизации дома, все коммуникации и ЖКХ посёлка врачей до сих пор запитаны на 62-ую больницу. И одними врачами дело не ограничилось. Вокруг больницы выросли коттеджные посёлки, которые также оказались подключены к сетям учреждения. Застройщиком части из них выступала ООО «НП Степановское». По стечению обстоятельств руководство этой компании оказалось аффилированно с МахсономСам экс-главный врач в интервью «Эху Москвы» заявил, что территория вокруг больницы принадлежатУправделами Президента. Если это так, почему там построены частные коттеджи? 

Генеральный директор строительной компании ООО «НП Степановское»  – Н.П. Козин. Е.Н. Козина, его жена возглавляет ЗАО «НИЛ ПМЭ», среди учредителей которого значатся как ООО «НП Степановское», так и жена Анатолия Махсона. По совместительству Валентина Иосифовна Махсон являетсязаведующей отделением КТ диагностики 62-ой больницы.

Тепло в эти коттеджи поставлялась из котельной, принадлежащей 62-ой больнице. Это подтверждает сам Анатолий Махсон в упомянутом интервью, однако, по его словам, это производится на коммерческой основе. При этом больница не имеет права продавать услуги ЖКХ. Махсон также заявил, что больница пытается передать котельную на баланс других организаций, однако это сделать не получается из-за бюрократических проволочек. Почему в этих условиях тепло продолжает поставляться на возмездной основе – большой вопрос.

Коттеджи подключены и к электросети больницы. Огромный перерасход энергии, поставляемый в 62-ю больницу, даёт основания полагать, что их счета оплачивались из бюджета больницы. Перерасход начался с 2015 года. Данные по контрактам и опубликованным договорам на поставку электроэнергии: 2014 г.: 1,825 млн. руб.2015 г.: 4,4 млн. руб. и 49,3 млн. руб.2016 г.: 4,5 млн. руб. и 53 млн. руб.

Для сравнения, контракты за 2016 г.: ГБУЗ №66 ДЗМ – 9,1 млн. руб., ГБУЗ КДП №121 – 14,8 млн. руб., ГБУЗ ГКБ им. Буянова – 37,3 млн.руб. Можно говорить о разнице в размере учреждений и их оснащённости, однако суммы год к году в других больницах не меняются так сильно, равно как и объёмы запрашиваемой электроэнергии. Для примера: ФГБУ ННПЦ ДГОИ им. Рогачева Минздрава России – контракты на 2017, 2018 и 2019 гг. – 75 млн. руб.

Упомянутая схожесть ситуации в 62-ой больнице с феодальным наделом особенно ярко проявляется в сфере закупок. Автономность больницы привела к тому, что большинство её торгов проводилось на основании процедуры «закупка у единственного поставщика». И, говорят,с кем конкретно будет заключен контракт – на услугу, поставку оборудования или медикаментов, решалось непосредственно в кабинете главного врача. 

62-ая больница ежегодно тратила на охрану своей территории десятки миллионов рублей. Основным поставщиков является частная охранная компания ООО «ЧОП «ТРУВР», больница является плательщиком по 19 контрактам из 21, заключённых с ЧОПом.

Интересно, что одним из совладельцев ООО «ЧОП «ТРУВР»являлся В.Б. Главацкий, который вместе с самим Махсоном и рядом других лиц входил в состав учредителей ООО «Аграрий», компания ликвидирована в 2013 году. Интересы господина Главацкого также связаны с поставками медицинского оборудования, он является соучредителем компании ЗАО «РОС «МЕДКОМПЛЕКТ».

Услуги охраны для довольно большой территории больницы (22 поста) стоили в 2012 году – 20,5 млн. руб., а 2013 году – уже 98,4 млн. руб. В 2016 году контракт на 40,7 млн. руб. был заключён сразу после объявления о грядущей отставке Махсона. Несмотря на то, что ЧОП занимается охраной и других учреждений, основные по объёму заказы поступали именно от 62-ой больницы.

Не блещут кристальной чистотой и другие закупки больницы. Многочисленные торги на право поставки оборудования, лекарственных препаратов и медицинских принадлежностей, выигрывались одними и теми же компаниями. К примеру, ИП Небога В.Я., ООО «Медфармсервис», НПО «Космаймонт», ИП Трапеза С.К., ООО «Клинический центр медпомощь», ООО «Прокомлект», ВТА «Северо-Запад» и другие компании. Так, ИП Небога В.Я. за всё время участвовал в 6 контрактных процедурах, все – с 62-ой больницей. Другие компании также работают либо исключительно с 62-ой, либо же она является их основным заказчиком. Тем временем в одной только Москве работают более 420 производителей и 190 дистрибьюторов медицинских и лекарственных товаров.

Можно утверждать о том, что вокруг больницы и Махсона-феодала сложился круг компаний-вассалов, которые жили исключительно за счёт своего сюзерена. Не с этим ли связано личное благосостояние экс-главного врача Анатолия Махсона? С 1990 года находясь на посту руководителя больницы он имеет декларируемый доход в 11 миллионов рублей (2015 г.). Для сравнения, федеральный министр здравоохранения Вероника Скворцова в том же году заработала в два раза меньше, 6,1 миллиона рублей. Сумма кажется внушительной – но всё ли задекларировано? В 2016 году, к примеру, его семья полностью обновилаавтопарк, приобретя несколько дорогостоящих автомобилей. Эти, а также многочисленные другие факты предстоит проверить уполномоченным органам.

А заодно им предстоит ответить на важный вопрос: возможно ли, чтобы главный врач, обладающий неограниченной властью в стенах своей больницы, не знал, что к больнице подключены коттеджные посёлки, что поставщики услуг аффилированы с кем-то из руководства больницы, и, судя по другим публикациям, цены на закупки лекарственных препаратов завышаются в интересах третьих лиц? От ответа на этот вопрос зависит уже не работа Анатолия Махсона, а его свобода и деловая репутация.

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