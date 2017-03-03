Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который отменяет открепительные удостоверения на выборах в том виде, в котором они существует сегодня. Сенатор уверяет, что внесение поправок в законодательство согласовано с ЦИКом.

Если законопроект сенатора будет принят, то граждане, которые в момент выборов собираются находиться далеко от дома, обозначенного в их паспорте как место жительства, смогут не позднее, чем за три дня до дня голосования, подать по телефону или по электронной почте заявку на голосование по месту пребывания в специальный Центр обработки обращений, который сейчас создается Центризбиркомом.

«Я не думаю, что открепительные удостоверия являются механизмом фальсификации, но у нас в обществе сложилось мнение, что это так. Выборы должны быть более прозрачными, опасения общества, если они имеются, должны быть учтены, даже если эти опасения излишни»,— цитирует РИА Новости сенатора.

Испорченный бюллетень для голосования

О возможной отмене открепительных удостоверений говорили давно. Сейчас они позволяют гражданам проголосовать не по месту постоянной регистрации — для этого достаточно прийти в «домашнюю» избирательную комиссию и взять там специальный документ, собственно открепительное удостоверение. В день голосования с паспортом и открепительным можно будет проголосовать на любом участке страны или за ее пределами.

Просто отменить открепительные удостоверения, фактически, невозможно: это лишит права голоса тех, кто в день голосования находится далеко от места прописки, а это не всегда дом, где живет человек, это может быть, например, квартира родителей в другом регионе. В сентябре 2016 года на думских выборах по открепительным проголосовали почти 810 тысяч человек, это примерно 1,5% от всех пришедших на участки граждан. Учитывая, что явка в последнее время на выборах всех уровней и так снижается, отказываться от голосов сотен тысяч людей нерезонно.

О возможности замены открепительных удостоверений на систему электронных обращений говорили уже давно. Проблема только в том, что сейчас избирательные комиссии низового уровня — участковые — все еще работают практически исключительно с бумажными документами. УИКи не подключены к государственной автоматизированной системе «Выборы» (ГАС «Выборы»), нет штатных компьютеров, а члены комиссий просто не умеют работать с электронными сервисами. Снабдить УИКи всем необходимым и обучить их членов, конечно, можно, но очень дорого — особенно если вспомнить, что этот орган работает, в лучшем случае, пару недель в году, а то и еще реже.

Система ГАС "Выборы"

Еще один недостаток «электронных открепительных» — непрозрачность системы. Если с бумажными удостоверениями все, в целом, понятно и за всеми манипуляциями с ними могли следить наблюдатели, то будут ли очевидна для наблюдателей работа с электронными заявками на голосование — пока непонятно. Причем характерно, что нововведения, судя по всему, готовятся в авральном режиме, может быть их даже не удастся «обкатать» на выборах в сентябре 2017 года, до их объявления осталось чуть более трех месяцев.

Плюс в реформе открепительных удостоверений только один — возможное повышение явки за счет людей, которые не хотели ехать в избирательную комиссию по месту регистрации только ради участия в выборах. Насколько это может повысить явку — еще большой вопрос.