Открепительная реформа
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который отменяет открепительные удостоверения на выборах в том виде, в котором они существует сегодня. Сенатор уверяет, что внесение поправок в законодательство согласовано с ЦИКом.
Если законопроект сенатора будет принят, то граждане, которые в момент выборов собираются находиться далеко от дома, обозначенного в их паспорте как место жительства, смогут не позднее, чем за три дня до дня голосования, подать по телефону или по электронной почте заявку на голосование по месту пребывания в специальный Центр обработки обращений, который сейчас создается Центризбиркомом.
«Я не думаю, что открепительные удостоверия являются механизмом фальсификации, но у нас в обществе сложилось мнение, что это так. Выборы должны быть более прозрачными, опасения общества, если они имеются, должны быть учтены, даже если эти опасения излишни»,— цитирует РИА Новости сенатора.
О возможной отмене открепительных удостоверений говорили давно. Сейчас они позволяют гражданам проголосовать не по месту постоянной регистрации — для этого достаточно прийти в «домашнюю» избирательную комиссию и взять там специальный документ, собственно открепительное удостоверение. В день голосования с паспортом и открепительным можно будет проголосовать на любом участке страны или за ее пределами.
Просто отменить открепительные удостоверения, фактически, невозможно: это лишит права голоса тех, кто в день голосования находится далеко от места прописки, а это не всегда дом, где живет человек, это может быть, например, квартира родителей в другом регионе. В сентябре 2016 года на думских выборах по открепительным проголосовали почти 810 тысяч человек, это примерно 1,5% от всех пришедших на участки граждан. Учитывая, что явка в последнее время на выборах всех уровней и так снижается, отказываться от голосов сотен тысяч людей нерезонно.
О возможности замены открепительных удостоверений на систему электронных обращений говорили уже давно. Проблема только в том, что сейчас избирательные комиссии низового уровня — участковые — все еще работают практически исключительно с бумажными документами. УИКи не подключены к государственной автоматизированной системе «Выборы» (ГАС «Выборы»), нет штатных компьютеров, а члены комиссий просто не умеют работать с электронными сервисами. Снабдить УИКи всем необходимым и обучить их членов, конечно, можно, но очень дорого — особенно если вспомнить, что этот орган работает, в лучшем случае, пару недель в году, а то и еще реже.
Еще один недостаток «электронных открепительных» — непрозрачность системы. Если с бумажными удостоверениями все, в целом, понятно и за всеми манипуляциями с ними могли следить наблюдатели, то будут ли очевидна для наблюдателей работа с электронными заявками на голосование — пока непонятно. Причем характерно, что нововведения, судя по всему, готовятся в авральном режиме, может быть их даже не удастся «обкатать» на выборах в сентябре 2017 года, до их объявления осталось чуть более трех месяцев.
Плюс в реформе открепительных удостоверений только один — возможное повышение явки за счет людей, которые не хотели ехать в избирательную комиссию по месту регистрации только ради участия в выборах. Насколько это может повысить явку — еще большой вопрос.