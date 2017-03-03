Министр обороны России Сергей Шойгу в четверг вечером доложил президенту Владимиру Путину, что Сирийские вооруженные силы при поддержке российских ВКС вновь освободили Пальмиру от «Исламского государства» (организаця запрещена в РФ). Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее в четверг сирийское правительственное агентство SANA сообщило, что армия Сирии установила контроль над археологической зоной античного города. По информации агентства, подразделения сирийской армии вошли в пригороды Пальмиры с нескольких направлений и выбили оставшихся боевиков. В пределах города, как утверждалось, военные перемещались медленно и осторожно из опасений взрыва заложенных террористами бомб. Саперы уже приступили к разминированию Пальмиры.

Интересно, что стратегическое значение Пальмиры, за которую российские войска ведут бои с запрещенным и террористическим «Исламским государством», в целом, незначительно. Это действительно один из крупных населенных пунктов в географическом центре страны, но вокруг находятся малонаселенные территории, фактически — пустыня.

Например сейчас сирийские войска не без поддержки российских коллег заняли Пальмиру и контролируют территории к западу от нее — но к северу, востоку и югу все еще находятся силы «Исламского государства», а для наступления на них широким фронтом ресурсов явно не хватает.

Разминирование военнослужащими РФ в районе Пальмиры.

Пальмира - одно из немногих географических названий, которое известно каждому со школьной скамьи, поэтому интерес к городу огромен, особенно когда оказывается, что эту Пальмиру то штурмуют исламисты, то освобождают российские военные. Пальмира, наверное, до сих пор один из главных исторических памятников Сирии — хотя уже после первого захвата города террористы активно распродавали найденные там древние артефакты, а то, что продавать не удавалось, взрывали, делая из этого своеобразное телешоу для западного зрителя.

Весной 2016 года Пальмиру, при активном участием российской армии, освободили, а 5 мая там состоялся симфонический концерт Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Среди выступавших был и виолончелист Сергей Ролдугин, который известен как друг Владимира Путина. Стоит отметить, что многие музыканты были награждены медалью Министерства обороны «За освобождение Пальмиры».

Но в декабре «Исламское государство» вернуло себе контроль над Пальмирой, а сирийская армия была вынуждена отступить на запад. После этого уничтожение древних памятников было продолжено.

Фактически можно сказать, что Пальмира — хороший показатель наличия свободных ресурсов у той или иной стороны. В первый раз сирийская армия была вынуждена покинуть город в мае 2015 года — за насколько месяцев до того, как Москва приняла решение послать Воздушно-космические силы на помощь Башару Асаду. Тогда казалось, что режим сирийского президента продержится недолго, и тратить ресурсы на оборону интересного главным образом историкам города большого смысла не было.

Возможно, решение оставить Пальмиру было верным в том числе и с пропагандисткой точки зрения — Россия подает свое участие в войне, в том числе, как защиту цивилизации от варваров из ИГ, и массовое уничтожение памятников поспособствовало тому, что весной 2016 город отбили.

Медаль "За разминирование Пальмиры"

Но когда появились задачи поважнее — например, закончить затянувшуюся на несколько лет битву за Алеппо, важнейший город на севере Сирии и во всем регионе — войска из-под Пальмиры были достаточно оперативно переброшены, чем и воспользовались исламисты, заняв город снова. Надолго их, впрочем, не хватило, подписанное перемирие позволило Дамаску вновь обратить внимание на центр страны.

В целом можно сказать, что отсутствие возможности у сторон воевать на несколько фронтов одновременно характерно для многих гражданских войн и, возможно, спасает от еще больших потерь среди военных и гражданского населения. Обидно только, что в итоге страдают действительно уникальные памятники истории.