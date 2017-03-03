Испанец Франсиско де Орельяна, в 1541 – 1542 годах первым из европейцев совершивший плавание по Амазонке, описывал многочисленные селения на ее берегах, численность жителей в которых явно превышает современное население этих мест. Большая часть коренных жителей Амазонии вымерла в XVI веке от болезней, принесенных на американский континент европейцами. От их культуры почти не осталось следов, так как камня в строительстве они не использовали, а деревянные сооружения быстро разрушились в условиях влажного тропического леса.

Но виды пальм и других деревьев, которые выращивали эти люди, сохранились и до сих пор играют важную роль в растительных сообществах. Согласно результатам нового исследования, влияние культур, распространенных доколумбовыми народами, оказалось еще сильнее, чем думали раньше.

Индейские народы начали осваивать окраины обширных амазонских лесов не менее 8000 лет назад. Они вырубали дикие растения и высаживали пальмы и плодовые культуры. Археологи уже давно знали, что скопления растений ряда видов вокруг древних поселений и на участках плодородных почв искусственного происхождения (так называемых «терра прета») представляют собой следы древнего сельского хозяйства.

Название «терра прета» в переводе с португальского означает «черная земля». Обычный же цвет почв влажных лесов Южной Америки красно-желтый, и они не отличаются большим плодородием. Ученые выдвигали различные гипотезы о происхождении этих почв. Одни предполагали, что это следы вулканического пепла от извержений в Андах, другие считали черные почвы следами отложений на дне высохших озер третичного периода. Но позднее все-таки выяснилось, что «терра прета» возникли в результате сельскохозяйственной деятельности древних обитателей Амазонии.

Черную окраску почвы на «терра прета» получили за счет искусственного внесения удобрений: преимущественно древесного угля, костей животных, а также экскрементов животных и людей. Во многих случаях при раскопках в «терра прета» находят осколки керамики. Глубина плодородного слоя может достигать двух метров. Согласно исследованиям почвоведов, «терра прета» были созданы между 450 и 950 годами. Часть «терра прета» возникала, видимо, из-за накопления органического мусора и угля от костров возле селений. Но древесный уголь был ценным ресурсом для жителей Амазонии, так что намеренное создание большинства участков плодородной почвы не вызывает сомнений.

В 2013 году эколог Ханс тер Стеге (Hans ter Steege) из Центра природного биоразнообразия в Лейдене и его коллеги обобщили результаты многих предшествующих исследований и установили, что некоторые виды деревьев в амазонских лесах оказываются «гипердоминирующими». Почти половина всех деревьев в регионе принадлежит всего к 227 видам. Многие из этих видов используются местными жителями (индейцы яномами и другие) для получения продуктов питания. Поэтому ученые предположили, что по крайней мере часть из этих деревьев изначально искусственно культивировалась людьми.

Лейденские ученые составили список из 85 видов деревьев, культурное происхождение которых в амазонском регионе наиболее вероятно. Туда попали, например, деревья с наиболее крупными плодами. После этого Ханс тер Стеге, аспирант Бразильского национального института исследований Амазонии и Университета Вагенингена Каролина Левис (Carolina Levis) и их коллеги сопоставили количество деревьев этих видов на 1091 участке в Амазонии и на соседнем Гвинейском щите с видовым разнообразием других деревьев. Как оказалось, 20 из 85 деревьев попали в число «гипердоминирующих».

Бразильский орех (Bertholletia excelsa). Фото: Wikimedia Commons

В новом исследовании ученые сравнили видовой состав лесов на участках без следов древних поселений с окрестностями 3348 археологических памятников Амазонии (наскальных рисунков и распространенных в западной части региона геоглифов). Многие введенные в культуру виды, такие как бразильский орех (Bertholletia excelsa), были наиболее обильны вблизи мест, где люди когда-то жили. В таких лесах также, как правило, содержится больше одомашненных видов, чем в других местах. Особенно это бросается в глаза в восточной и юго-западной части Амазонии. В некоторых районах амазонских лесов в Боливии, число видов культурного происхождения доходит до 61%. «Я был на самом деле немного ошеломлен, говорит Ханс тер Стеге. – Эффект доколумбовых людей гораздо сильнее, чем многие из нас полагали». Итоги исследования опубликованы в журнале Science.

Среди деревьев, которые выращивались древними обитателями Амазонии, были персиковая пальма (Bactris gasipaes), пальма марипа (Attalea maripa), пальма мурумуру (Astrocaryum murumuru), гарциния (Garcinia macrophylla), гевея (Hevea brasiliensis), пальма бакаба (Oenocarpus bacaba), некоторые виды дерева какао (Theobroma cacao и другие).

Персиковая пальма (Bactris gasipaes). Фото: Wikimedia Commons

Комментируя результаты исследования, эколог Джо Райт (Joe Wright) из Смитсоновского института тропических исследований (Smithsonian Tropical Research Institute) в Панаме назвал соотношение между имевшимися в культуре видами и местами археологических находок очень убедительным. Биогеограф из Флоридского технологического института Марк Буш (Mark Bush), который специализируется на палеоэкологии тропических лесов, соглашается с тем, что авторы работы представили веские аргументы в пользу древнего выращивания древесных пород в южной и восточной частях Амазонии. Но он не убежден в верности их выводов для других частей региона. Одна из проблем, по его мнению, состоит в том, что новое исследование не может определить, когда культурные виды деревьев распространились в лесах. Некоторые из них могли получить распространение в более позднем периоде. Марк Буш считает, что было бы очень сильным преувеличением считать, что во всех амазонских лесах доминируют виды, которые культивировались древними жителями.