Россия 3.03. Главное

Новость дня

Сразу в двух регионах страны сошли с рельсов поезда. Первая катастрофа произошла в Амурской области, где из-за столкновения поезда и грузовика погибли люди. На станции Арга грузовой состав столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком ЗиЛ. В результате произошел сход с рельсов десяти вагонов с локомотивом, три человека погибли.

Еще восемь грузовых вагонов с углем сошли с рельсов на железнодорожной станции «Кунавино» в Свердловской области. Эта авария, к счастью, обошлась без жертв.

Антиновость дня

В Кабардино-Балкарии на склоне Чегета обнаружены тела четырех погибших под снежной лавиной лыжников. Люди попали под снежный обвал на запрещенном для катания северном склоне.

Среди погибших - двое мужчин и две женщины. Еще один из попавших в лавину лыжников найден живым и доставлен в больницу.

Непонятная новость дня

Банк России отозвал лицензии сразу у трех банков Татарстана: Татфондбанка, ИнтехБанка и Анкор Банка. При этом Татфондбанк входил в число 50 ведущих банков России.

Татфондбанк и ИнтехБанк были лишены лицензий сразу ​по нескольким причинам. Они не исполнили федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты регулятора. Во-вторых, банки нарушили норматив достаточности собственного капитала: достаточность их собственного капитала была на уровне ниже 2% при установленном ЦБ минимуме в 8%. В-третьих, их уставной капитал оказался ниже минимального значения.

При этом Татфондбанк, который на 1 января 2017 года занимал 42-е место в банковской системе РФ, по мнению регулятора, при плохом качестве активов неадекватно оценивал принятые риски. Надлежащая же оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности банка привели к полной утрате им капитала.

Банк России счел, что из-за низкого качества активов обоих банков санировать их невозможно. Временная администрация, функции которой исполняло Агентство по страхованию вкладов, по приказу ЦБ прекратила работу.

Президент Татарстана Рустам Минниханов уже провел экстренное совещание с руководителями правоохранительных и надзорных органов и заявил о необходимости выявить круг лиц, причастных к кризисной ситуации в указанных банках, и привлечь их к ответственности.

Ассорти

В Курской области начала работать бесплатная диспетчерская служба для инвалидов по слуху на базе регионального отделения Всероссийского общества глухих. Операторы службы преобразуют поступившую от инвалидов текстовую или жестовую информацию в голосовую и обратно.

Диспетчерской службой смогут пользоваться инвалиды по слуху, имеющие любое средство связи (мобильный телефон, факс, Интернет и т.д.). Она даст им возможность обращаться в службы экстренной помощи, получать справочную информацию, записываться в социальные и иные учреждения региона и даже вызвать такси.

Удаленные точки доступа к службе будут организованы в комплексных центрах социального обслуживания населения во всех районах Курской области.

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На территории Пензенской области начали функционировать комплексы фотовидеофиксации, выявляющие нарушения ПДД, связанные с выездом на встречную полосу движения.

Стационарные комплексы уже установлены на трассе М-5 в Пензе, Спасске, селах Дубровки, Кувак-Никольское, Серый Ключ, Подгорное, Михайловка, Кижеватово, Нижняя Елюзань, Махалино и Благодатка.

Решение об установке спецтехники было принято в связи с тем, что только с начала 2017 года выезд на полосу встречного движения в Пензенской области стал причиной 51 ДТП, в которых погибло 23 человека.

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В Ярославской области суд обязал органы местного самоуправления построить дорогу в отдаленную деревню, в которой живет всего 12 человек.

Жители деревни Большие Городища Пошехонского района несколько десятилетий пользовались проходящей рядом с ними дорогой, предназначенной для обслуживания магистрального газопровода «СРТО - Торжок». Но в 2015 году ПАО «Газпром» в целях обеспечения безопасности запретил проезд по дороге посторонних лиц. В итоге жители деревни, большая часть которых – пенсионеры, оказались полностью отрезаны от цивилизации. Никаких объектов социальной инфраструктуры в деревне нет, ближайший магазин находится в нескольких километрах, однако добраться до него из Больших Городищ невозможно. Также как и до самих Городищ не смогут при необходимости доехать ни скорая помощь, ни пожарные.

По требованию прокуратуры, суд возложил на местные власти обязанность по разработке проекта и строительству автодороги (примерно 13 км) с последующим ее включением в перечень автомобильных дорог местного значения. А поскольку дорога к Большим Городищам отсутствует вообще, нет даже накатанной, то место для ее прокладки еще придется поискать.