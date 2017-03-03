Инструкция для детей, как стать феями из мультсериала «Клуб Винкс», пришла на мобильные жителей Владимира. Для «превращения» требуется ночью, когда все спят, включить газ. Многие родители, также получившие эти sms, восприняли рассылку как откровенное подталкивание детей к самоубийству.

О рассылке через мобильный мессенджер Viber сообщил журналистам «Российской газеты» представитель регионального УМВД Андрей Тутуев. По его словам, заявлений в полицию по поводу сообщений не поступало, однако мониторинг соцсетей выявил проблему – родители писали, что их детям приходили сообщения про игры с газом.

Тутуев заверил журналистов, что работа в полиции в связи с начавшейся информационной атакой уже ведется. Он также попросил людей присоединиться к ней: контролировать телефоны детей и объяснять им, что ни в коем случае нельзя следовать присланным в сообщениях советам, так как это смертельно опасно.

Кстати, в самом «Клубе Винкс: Школа волшебниц» – итальянском мультсериале о приключениях девочек-волшебниц, премьера которого состоялась еще в 2004 году, – какой-либо газ для превращения из обычных девочек в фей по сюжету не нужен, уточняет интернет-издание Rambler News.

Новость привлекла внимание СМИ и вызвала немало откликов в социальных сетях. Большинство пользователей однозначно восприняли происходящее как еще одну попытку убедить детей покончить с собой, причем именно как доказательство существования некоего организованного сообщества, которое этим занимается.

Напомним, тема доведения детей до самоубийства была поднята СМИ некоторое время назад в контексте существования так называемых «групп смерти», особых сообществ в социальных сетях, в которых под видом общения и стремления понять и разделить интересы детей убеждают в якобы существующей необходимости уйти из жизни. С деятельностью некоей аналогичной структуры пользователи соцсетей связали и появление sms-рассылки.

Смартфон. Рассылка СМС

«Пора уже определить всех, кто у руля этого кошмара, и самих «сделать феями»... Казнить, нельзя помиловать!», «Надеюсь, что авторов смс найдут. И показательно накажут. Это пи***ц, конечно...», «Этих тварей хорошо бы живыми не брать», «Надо обязательно поймать уродов», «Кошмар какой… Надеюсь, найдут», «Да, хорошо бы найти го***ков. А статья в УК должна быть», – такая реакция на сообщения о владимирской информационной атаке стала самой распространенной.

Сообщение о рассылке крайне обеспокоило многих пользователей соцсетей. Они призывают «помогать искать гадов». Другие не просто встревожены, а разгневаны. Некоторые даже предлагают, поймав организаторов, казнить их без суда. Третьи считают правильным обращать большее внимание не на карающую, на предотвращающую роль общества: «Смотрите за своими детьми. Читайте им Экзюпери. "Маленький принц."»

Некоторые пользователи выражают недоумение как сутью явления, так и тем, как именно организаторы рассылки определяют, кому отправлять такие сообщения, а также тем, почему прозвучали призывы «действовать всем миром». «Новый вид терроризма?», – задается вопросом пользователь Денис Фризен из Омска. «А как эти нелюди определят, кому слать смс? Ведь телефон зарегистрирован на взрослых. Не понятно. Но, надеюсь, их найдут. И желательно им самим пустят газ на ночь», – пишет, например, пользователь Facebook Ирина Помус из Москвы.

«Неужели некому проследить откуда ноги растут?», – недоумевает пользователь Валентина Цуканова. «Может, отслеживать уже будет специально обученные люди? Которые получают за это зп? Я не понимаю, почему я должна лезть грудью на амбразуру и выдумывать какие-то средства защиты "наших детей"?! Я – слабая женщина, и мне самой бы кто помог. И не надо сейчас писать про социальную ответственность лозунгами, как это принято в последнее время», – отмечает пользователь Полина Степаненко, начальник отдела маркетинга и рекламы в сети автомагазинов и автосервисов «Гиперавто» во Владивостоке.

Говоря о том, как можно бороться с происходящим, пользователи выражают удивление тем, что организаторов рассылки пока не обнаружили, и обсуждают, что именно грозит ему по закону, а в рамках самосуда. «Ищут они... Напрячь оператора – пускай логи предоставляет...», – замечает Алексей Карпенко, руководитель сервисного центра в компании «ЗАО "Сахинфо"». «Вот мне просто интересно, если найдут того, кто рассылку делал, ему что за это будет? Штраф?((», – сомневается пользователь Леонид Постников (Leonid Postnikov). «Попытка массового убийства. Доведение до самоубийства. Какой там штраф? На основание чего. Я бы попытался ему вышку обеспечить. Какие там у нас законы ещё есть?», – отвечает ему пользователь Максим Максимов из Оренбурга.

Напомним, в части законов в настоящее время готовятся изменения, связанные именно с введением уголовного наказания за склонение несовершеннолетних к самоубийству. По оценке юристов, которые комментировали тему для «Полит.ру», в свете последних событий соответствующая законодательная инициатива имеет значительные шансы на одобрение, хотя и в этом вопросе есть свои сложности.

В то же время нынешний случай показывает, что не все действия подобного сорта могут формально иметь склонения к самоубийству – в рассылке с инструкций уход из жизни вообще не упоминался. В этом, по мнению многих, кроется серьезная проблема, связанная с тем, что дети могут не распознать такой опасности. К тому же многие высказывают опасения, что подобная тактика впредь может применяться шире.

«Год или два назад по соцсетям разбегалась картинка с текстом подобного содержания. Йумаристы, однако... Дальше их будет больше, однозначно. Единственная реальная защита – учить детей думать головой, а не СМСками», – так комментирует новость об инструкциях для «игры в фей» пользователь Максим Петров (Макс Петров) из Химок. «Мне кажется, нужны группы-противоядия в своем роде, где будут приводится доводы на языке подростков, как здорово жить, и что все эти группы самоубийц – для лохов, это уже не модно», – высказывает мнение пользователь Юлия Ногина (Julia Nogina).

«Очень сложно все пресечь, но этим нужно заниматься. А ещё нужно ввести забытые старые кружки для детей, за счёт государства или крупных спонсоров. Многое ещё от <…> незнания, чем заняться. Сам недавно чуть не попался на "Беги или умри"», – делится опытом Максим Рындыч, работник Молодежной студии творчества и развития «Живи ярче» из Владивостока.

Разнится и отношение к тому, насколько активно проблему надо придавать гласности. Некоторые пользователи полагают, что сами по себе публикации на тему деятельности «групп смерти» могут быть даже вредны. Они приходят к выводу, что дети узнают о существовании таких групп уже от взрослых, чаще всего – собственных родителей, встревоженных прессой. При этом они ссылаются на результаты лично ими проведенных опросов. В то же время другие пользователи, также на основании опросов, утверждают, что дети узнают о таких сообществах от сверстников и в интернете.

Пользователь Татьяна Юрченко из Владивостока, например, видит ситуацию таким образом:

«1. Надо взрослым перестать раздувать истерические настроения. На занятиях с детьми по личной безопасности я провела опрос, кто знает о всякого рода группах такого плана в соцсетях. Результат – 100%. На вопрос откуда узнали – 90% от родителей. Про смс от родителей, учителей и тв – 99%.

2. Вся эта истерия больше похожа не на заговор извне, а на воспитание ложного патриотизма и общества послушных рабов. Поэтому, очень важно самим развиваться и растить думающее поколение.

3. <…> Никто не должен воспитывать и нести ответственность за своих детей, кроме родителей. Когда мы принимаем решение рожать ребёнка, мы не советуем ни с кем, так и не перекладывайте ответственность на провайдеров, школу, полицию за то, какой дорогой идут дети. А то уже речь о цензуре можно заводить».

Пользователь Майя Шалунова согласна с этим не во всем:

«Позволю с Вами не согласиться – дети узнают про эти группы и "игры" в первую очередь от сверстников и из Интернета (через публикации на страницах своих сетевых друзей). Мы тоже исследовали эту тему. Впрочем, возможно, у нас разный опыт, такое тоже бывает. Далее, что касается истерии. Хорошо не волноваться в Фейсбуке, где ничего из описанного в посте нет. А если зайти в ВК, Инстаграм, Твиттер... Зайдите – посмотрите сами. Или новости о загубленных детских жизнях почитайте. Идут страшные процессы.

Что касается ответственности. Не было и в мыслях перекладывать ответственность за воспитание детей с родителей! Однако родители не находятся 24 часа в сутки со своими детьми, да и, бывает, не могут понять, что происходит на самом деле в том же Интернете. И здесь им надо помочь! Также роль государства недооценивать нельзя. Другое дело, и здесь я с Вами полностью соглашусь, что принимать решения касательно мер реагирования на ситуацию надо взвешенно, обоснованно, аргументированно, после консультаций со всеми причастными к сфере затрагиваемой темы структурами. Истерики не нужны».

Как ей представляется, действовать стоило бы так:

«В первую очередь необходимо пресечь очаги распространения деструктивной информации – блокировать любые упоминания об "играх" в социальных сетях:

– Это возможно сделать только введением реальной ответственности администраций соцсетей за размещаемый на их площадках контент. Если эта норма будет четко прописана в законодательстве, у соцсетей довольно быстро появятся свои алгоритмы фильтрации и другие необходимые программы.

– Кроме того, нужно провести консультации с крупнейшими мобильными операторами России с целью выработки механизма блокирования деструктивных смс-рассылок на моменте их запуска.

Во-вторых, необходима оперативная, четкая и слаженная работа правоохранительных органов по установлению исполнителей и, что важнее, непосредственных заказчиков данной кампании против наших детей. Со всеми вытекающими.

В-третьих, нужна консолидированная работа родительского сообщества, общественных организаций, педагогических коллективов по профилактике вовлечения несовершеннолетних в деятельность "групп смерти" и других проявлений суицидального движения.

В-четвертых, необходимо предпринять комплексные меры с целью появления у нашего общества иммунитета к таким методам войны против нашей страны. Как сделать наше общество менее подверженным подобного рода угрозам? Вопрос сложный и тонкий. Но без ответа на него мы снова и снова будем с этой проблемой в разных ее вариациях сталкиваться».

Полицейский с ребенком

Адвокат Виктор Наумов по просьбе «Полит.ру» выказал мнение о том, поможет ли в нынешней ситуации введение жестокого наказания за прямое или косвенное склонение детей к самоубийству.

«Сейчас речь идет не об ужесточении уголовной ответственности за склонение к самоубийству, а об установлении такой ответственности как таковой. В Уголовном кодексе на данный момент есть только ст. 110, которая посвящена доведению до самоубийства или до покушения на него. Однако для наступления ответственности по этой статье необходимо, чтобы действия были совершены путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего.

Таким образом, данная статья не охватывает деятельность людей, которые занимаются склонением детей к самоубийству с помощью групп суицидальной направленности в социальных сетях и аналогичными способами. Поэтому установление наказания необходимо, однако стоит тщательно разработать положения, которые будут регламентировать этот вопрос.

Часто администраторами «групп смерти» являются сами подростки, которые не в полной мере осознают, к чему может привести их агитация, поэтому представляется необходимой проработка таких моментов, как наступление тяжких последствий как условие применения статьи, и возраст привлечения к ответственности. Однако только уголовной ответственностью проблему подростковых суицидов решить нельзя – требуется профилактическая работа во всех направлениях, а также участие родителей в решении вопроса, поскольку именно они первыми должны замечать, что с ребенком творится что-то неладное», – сказал Виктор Наумов.

Добавим, что Управление Следственного комитета России по Астраханской области возбудило уголовное дело о покушении на доведение до самоубийства 16-летней девушки. Фигурантом дела является человек, использовавший псевдоним Филипп Лис. Дело будет передано в Санкт-Петербург, где расследуется дело о доведении до самоубийства 15 подростков в разных регионах РФ. Обвиняемым по нему проходит житель Подмосковья Филипп Будейкин, который, по версии следствия, и использовал в соцсетях псевдоним Филипп Лис.

Дела будут объединены в одно производство, сообщается на сайте астраханского Управления СК РФ.