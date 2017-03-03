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03 марта 2017, 18:00

Топ новостей 3 марта

Дача на берегу.
Дача на берегу.
ФБК

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Кремль отреагировал на расследование ФБК о Дмитрии Медведеве, Россия и НАТО провели переговоры впервые за три года, в а Госдуму внесли законопроект об отмене открепительных удостоверений на выборах.

Кремль прокомментировал расследование Навального о Медведеве

Дмитрий Песков так прокомментировал расследование ФБК о Дмитрии Медведеве: «В деталях не ознакомлены. Сообщения СМИ видели. Это не первые примеры творчества этого известного осужденного гражданина. Нечего добавить к тому, что было сказано пресс-секретарем председателя правительства». Бывший однокурсник премьера Илья Елисеев - фигурант расследования - расценил материалы как вброс и политическую пропаганду.

Глава Минюста США раскрыл содержание своей беседы с послом РФ

Генпрокурор США Джефф Сешнс заявил, что не обсуждал с представителями российских властей избирательную кампанию Дональда Трампа, а также взял самоотвод в расследованиях, связанных с этим вопросом. Он поклялся, что не передавал России данные, а с послом РФ обсуждал вопросы терроризма и конфликт на Украине. Он пообещал в ближайшее время разъяснить сенату свои слова по поводу встреч с россиянами. В МИД РФ же сравнили обсуждение контактов посла РФ с эпохой маккартизма.

Генштаб России и НАТО провели первые переговоры после заморозки отношений

 
Переговоры России и НАТО

Впервые за три года состоялся телефонный разговор начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО Петром Павелом по инициативе альянса. Были подняты темы обеспечения безопасности, перспективы восстановления взаимодействия по военной линии, предотвращение инцидентов и участие представителей альянса в международных мероприятиях.

В Госдуму внесен законопроект об отмене открепительных на выборах

В ГД внесен законопроект, предусматривающий отмену открепительных удостоверений при голосовании на выборах президента РФ и ряде выборов других уровней. Автор проекта, депутат Клишас, пояснил, что после его принятия находящиеся не по месту регистрации граждане смогут не позднее, чем за три дня до голосования, подать заявку на голосование по месту пребывания.

Кабмин предложил депутатам запретить оборот ряда товаров

Правительство предложило Госдуме запретить на оборот России отдельных категорий товаров, в первую очередь санкционных, при «ввозе которых на территорию государств Евразийского экономического союза уплачены таможенные пошлины по ставкам, отличным от установленных единым таможенным тарифом Союза».

ЦБ отозвал лицензию у «Татфондбанка» из ТОП-50 банков

 
Вход в офис "Татфондбанка"

Банк России отозвал лицензии у трех казанских банков: «Татфондбанка», «Интехбанка» и «Анкор банка сбережений». Руководство «Татфондбанка», по данным ЦБ, неадекватно оценивало принятые риски, что привело «к полной утрате ее собственных средств». В Кремле заявили, что мера по отзыву лицензии обусловлена экономической устойчивостью Татарстана.

Россияне стали хуже воспринимать женщин в политике

Число позитивно воспринимающих в политике женщин россиян за год упало на 11%, составив 66%. 56% россиян не против того, чтобы женщины в стране занимали высшие государственные посты наравне с мужчинами (против 64% в 2016 году). 33% респондентов заявили, что готовы видеть женщину президентом России в ближайшие 10-15 лет. Неготовыми к этому оказались 54%.

«Коммерсантъ» рассказал о переходе сына Рогозина в ОАК

Сын вице-премьера Дмитрия Рогозина Алексей станет вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации по транспортной авиации. Его кандидатуру поддержали президент ОАК Юрий Слюсарь и министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Сейчас Рогозин-младший работает в департаменте имущественных отношений Минобороны.

Минфин за месяц скупит на внутреннем рынке валюты на 70 млрд рублей

 
Пункт обмена валюты

В течение месяца Минфин РФ планирует ежедневно направлять на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке 3,2 млрд рублей или 70,5 млрд рублей за месяц, так как в марте ожидаемые нефтегазовые доходы бюджета на 91,9 млрд рублей превысят месячную оценку. На фоне этих сообщений рубль начал укрепляться к доллару и евро.

Следствие попросило заочно арестовать экс-депутата Госдумы Вороненкова

СК попросил о заочном аресте бывшего депутата Госдумы от партии КПРФ Дениса Вороненкова по обвинению в мошенничестве. Ходатайство поступило в Басманный суд, его рассмотрят 3 марта. Экс-депутат объявлен в международный розыск.

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