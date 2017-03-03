Топ новостей 3 марта

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Кремль отреагировал на расследование ФБК о Дмитрии Медведеве, Россия и НАТО провели переговоры впервые за три года, в а Госдуму внесли законопроект об отмене открепительных удостоверений на выборах.

Дмитрий Песков так прокомментировал расследование ФБК о Дмитрии Медведеве: «В деталях не ознакомлены. Сообщения СМИ видели. Это не первые примеры творчества этого известного осужденного гражданина. Нечего добавить к тому, что было сказано пресс-секретарем председателя правительства». Бывший однокурсник премьера Илья Елисеев - фигурант расследования - расценил материалы как вброс и политическую пропаганду.

Явлинский годами кормился из бюджета, но проект Путина при этом почему-то Навальный, у которого пять уголовных дел и брат в тюрьме. Логика! pic.twitter.com/7TW5osbpeI — Илья Яшин (@IlyaYashin) 2 марта 2017 г.

Навальный:

"Они совсем уже охренели".

Кремль:

"Да, мы охренели. И что?"

Народ:

"А кто не охренел? Зато деды воевали!" — Кононов (@nickolaykononov) 3 марта 2017 г.

У Медведева в комментариях бомбит pic.twitter.com/sJASHEiAgc — Никита Баталов (@nikbatalov) 3 марта 2017 г.

Генпрокурор США Джефф Сешнс заявил, что не обсуждал с представителями российских властей избирательную кампанию Дональда Трампа, а также взял самоотвод в расследованиях, связанных с этим вопросом. Он поклялся, что не передавал России данные, а с послом РФ обсуждал вопросы терроризма и конфликт на Украине. Он пообещал в ближайшее время разъяснить сенату свои слова по поводу встреч с россиянами. В МИД РФ же сравнили обсуждение контактов посла РФ с эпохой маккартизма.

Захарова предупредила посла США об опасности общения с российскими дипломатами pic.twitter.com/xCLvYTTdrI — недруги за бугром (@Lndcalling) 3 марта 2017 г.

Переговоры России и НАТО

Впервые за три года состоялся телефонный разговор начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО Петром Павелом по инициативе альянса. Были подняты темы обеспечения безопасности, перспективы восстановления взаимодействия по военной линии, предотвращение инцидентов и участие представителей альянса в международных мероприятиях.

Валерий #Герасимов и Петр Павел подтвердили необходимость взаимных шагов по снижению напряженности и стабилизации обстановки в Европе — Минобороны России (@mod_russia) 3 марта 2017 г.

Самарский губернатор Меркушкин каждую ночь лично ходит на трассу из аэропорта и зубами выгрызает асфальт, чтобы танки НАТО не прошли — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 3 марта 2017 г.

В ГД внесен законопроект, предусматривающий отмену открепительных удостоверений при голосовании на выборах президента РФ и ряде выборов других уровней. Автор проекта, депутат Клишас, пояснил, что после его принятия находящиеся не по месту регистрации граждане смогут не позднее, чем за три дня до голосования, подать заявку на голосование по месту пребывания.

Правительство предложило Госдуме запретить на оборот России отдельных категорий товаров, в первую очередь санкционных, при «ввозе которых на территорию государств Евразийского экономического союза уплачены таможенные пошлины по ставкам, отличным от установленных единым таможенным тарифом Союза».

Правительство сможет запрещать оборот товаров, за которые уплачены пошлины не по единым таможенным тарифам ЕАЭС https://t.co/nFtW1DMmUA pic.twitter.com/lbJw6o44Q9 — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 3 марта 2017 г.

Вход в офис "Татфондбанка"

Банк России отозвал лицензии у трех казанских банков: «Татфондбанка», «Интехбанка» и «Анкор банка сбережений». Руководство «Татфондбанка», по данным ЦБ, неадекватно оценивало принятые риски, что привело «к полной утрате ее собственных средств». В Кремле заявили, что мера по отзыву лицензии обусловлена экономической устойчивостью Татарстана.

Анкор банк, Интехбанк и Татфондбанк лишены лицензий - Казань осталась без банков. Акбарс еле дышит — Константин Дип (@deeeeep_z) 3 марта 2017 г.

Число позитивно воспринимающих в политике женщин россиян за год упало на 11%, составив 66%. 56% россиян не против того, чтобы женщины в стране занимали высшие государственные посты наравне с мужчинами (против 64% в 2016 году). 33% респондентов заявили, что готовы видеть женщину президентом России в ближайшие 10-15 лет. Неготовыми к этому оказались 54%.

– ну вот в политике же мужчин больше...

– потому что у женщин не было образования до 20 века?

– ой да что с феминисткой спорить на эту тему) — грустный краснолюд (@mooremey) 28 февраля 2017 г.

Сын вице-премьера Дмитрия Рогозина Алексей станет вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации по транспортной авиации. Его кандидатуру поддержали президент ОАК Юрий Слюсарь и министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Сейчас Рогозин-младший работает в департаменте имущественных отношений Минобороны.

Сын вице-премьера Рогозина станет вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации pic.twitter.com/X0x45htDAY — Роман Громадский (@RomanGromadskiy) 3 марта 2017 г.

Пункт обмена валюты

В течение месяца Минфин РФ планирует ежедневно направлять на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке 3,2 млрд рублей или 70,5 млрд рублей за месяц, так как в марте ожидаемые нефтегазовые доходы бюджета на 91,9 млрд рублей превысят месячную оценку. На фоне этих сообщений рубль начал укрепляться к доллару и евро.

Государство претендует на «деньги из-под подушек» населения. В апреле Минфин выпустит новый вид облигаций(ОФЗ) на 20 млрд руб.сроком на 3г pic.twitter.com/NBMtNhR1Yd — ௵_Надежда (@nadezdanba) 2 марта 2017 г.

СК попросил о заочном аресте бывшего депутата Госдумы от партии КПРФ Дениса Вороненкова по обвинению в мошенничестве. Ходатайство поступило в Басманный суд, его рассмотрят 3 марта. Экс-депутат объявлен в международный розыск.