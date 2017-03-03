Топ новостей 3 марта
Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Кремль отреагировал на расследование ФБК о Дмитрии Медведеве, Россия и НАТО провели переговоры впервые за три года, в а Госдуму внесли законопроект об отмене открепительных удостоверений на выборах.
Кремль прокомментировал расследование Навального о Медведеве
Дмитрий Песков так прокомментировал расследование ФБК о Дмитрии Медведеве: «В деталях не ознакомлены. Сообщения СМИ видели. Это не первые примеры творчества этого известного осужденного гражданина. Нечего добавить к тому, что было сказано пресс-секретарем председателя правительства». Бывший однокурсник премьера Илья Елисеев - фигурант расследования - расценил материалы как вброс и политическую пропаганду.
Бред уголовника и опусы преступника https://t.co/NSm8NANBQB pic.twitter.com/IuMWwZA4cU— Alexey Navalny (@navalny) 3 марта 2017 г.
Явлинский годами кормился из бюджета, но проект Путина при этом почему-то Навальный, у которого пять уголовных дел и брат в тюрьме. Логика! pic.twitter.com/7TW5osbpeI— Илья Яшин (@IlyaYashin) 2 марта 2017 г.
Навальный:— Кононов (@nickolaykononov) 3 марта 2017 г.
"Они совсем уже охренели".
Кремль:
"Да, мы охренели. И что?"
Народ:
"А кто не охренел? Зато деды воевали!"
У Медведева в комментариях бомбит pic.twitter.com/sJASHEiAgc— Никита Баталов (@nikbatalov) 3 марта 2017 г.
Глава Минюста США раскрыл содержание своей беседы с послом РФ
Генпрокурор США Джефф Сешнс заявил, что не обсуждал с представителями российских властей избирательную кампанию Дональда Трампа, а также взял самоотвод в расследованиях, связанных с этим вопросом. Он поклялся, что не передавал России данные, а с послом РФ обсуждал вопросы терроризма и конфликт на Украине. Он пообещал в ближайшее время разъяснить сенату свои слова по поводу встреч с россиянами. В МИД РФ же сравнили обсуждение контактов посла РФ с эпохой маккартизма.
Захарова предупредила посла США об опасности общения с российскими дипломатами pic.twitter.com/xCLvYTTdrI— недруги за бугром (@Lndcalling) 3 марта 2017 г.
Генштаб России и НАТО провели первые переговоры после заморозки отношений
Впервые за три года состоялся телефонный разговор начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО Петром Павелом по инициативе альянса. Были подняты темы обеспечения безопасности, перспективы восстановления взаимодействия по военной линии, предотвращение инцидентов и участие представителей альянса в международных мероприятиях.
Валерий #Герасимов и Петр Павел подтвердили необходимость взаимных шагов по снижению напряженности и стабилизации обстановки в Европе— Минобороны России (@mod_russia) 3 марта 2017 г.
Самарский губернатор Меркушкин каждую ночь лично ходит на трассу из аэропорта и зубами выгрызает асфальт, чтобы танки НАТО не прошли— Leonid Volkov (@leonidvolkov) 3 марта 2017 г.
В Госдуму внесен законопроект об отмене открепительных на выборах
В ГД внесен законопроект, предусматривающий отмену открепительных удостоверений при голосовании на выборах президента РФ и ряде выборов других уровней. Автор проекта, депутат Клишас, пояснил, что после его принятия находящиеся не по месту регистрации граждане смогут не позднее, чем за три дня до голосования, подать заявку на голосование по месту пребывания.
Кабмин предложил депутатам запретить оборот ряда товаров
Правительство предложило Госдуме запретить на оборот России отдельных категорий товаров, в первую очередь санкционных, при «ввозе которых на территорию государств Евразийского экономического союза уплачены таможенные пошлины по ставкам, отличным от установленных единым таможенным тарифом Союза».
Правительство сможет запрещать оборот товаров, за которые уплачены пошлины не по единым таможенным тарифам ЕАЭС https://t.co/nFtW1DMmUA pic.twitter.com/lbJw6o44Q9— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 3 марта 2017 г.
ЦБ отозвал лицензию у «Татфондбанка» из ТОП-50 банков
Банк России отозвал лицензии у трех казанских банков: «Татфондбанка», «Интехбанка» и «Анкор банка сбережений». Руководство «Татфондбанка», по данным ЦБ, неадекватно оценивало принятые риски, что привело «к полной утрате ее собственных средств». В Кремле заявили, что мера по отзыву лицензии обусловлена экономической устойчивостью Татарстана.
Дело Татфондбанка #тфб #татфондбанк #казань #татарстан pic.twitter.com/Wz9zZIuWHP— Idel.Реалии (@Idel_Realii) 22 февраля 2017 г.
Анкор банк, Интехбанк и Татфондбанк лишены лицензий - Казань осталась без банков. Акбарс еле дышит— Константин Дип (@deeeeep_z) 3 марта 2017 г.
Россияне стали хуже воспринимать женщин в политике
Число позитивно воспринимающих в политике женщин россиян за год упало на 11%, составив 66%. 56% россиян не против того, чтобы женщины в стране занимали высшие государственные посты наравне с мужчинами (против 64% в 2016 году). 33% респондентов заявили, что готовы видеть женщину президентом России в ближайшие 10-15 лет. Неготовыми к этому оказались 54%.
– ну вот в политике же мужчин больше...— грустный краснолюд (@mooremey) 28 февраля 2017 г.
– потому что у женщин не было образования до 20 века?
– ой да что с феминисткой спорить на эту тему)
«Коммерсантъ» рассказал о переходе сына Рогозина в ОАК
Сын вице-премьера Дмитрия Рогозина Алексей станет вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации по транспортной авиации. Его кандидатуру поддержали президент ОАК Юрий Слюсарь и министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Сейчас Рогозин-младший работает в департаменте имущественных отношений Минобороны.
Сын вице-премьера Рогозина станет вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации pic.twitter.com/X0x45htDAY— Роман Громадский (@RomanGromadskiy) 3 марта 2017 г.
Минфин за месяц скупит на внутреннем рынке валюты на 70 млрд рублей
В течение месяца Минфин РФ планирует ежедневно направлять на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке 3,2 млрд рублей или 70,5 млрд рублей за месяц, так как в марте ожидаемые нефтегазовые доходы бюджета на 91,9 млрд рублей превысят месячную оценку. На фоне этих сообщений рубль начал укрепляться к доллару и евро.
Государство претендует на «деньги из-под подушек» населения. В апреле Минфин выпустит новый вид облигаций(ОФЗ) на 20 млрд руб.сроком на 3г pic.twitter.com/NBMtNhR1Yd— ௵_Надежда (@nadezdanba) 2 марта 2017 г.
Следствие попросило заочно арестовать экс-депутата Госдумы Вороненкова
СК попросил о заочном аресте бывшего депутата Госдумы от партии КПРФ Дениса Вороненкова по обвинению в мошенничестве. Ходатайство поступило в Басманный суд, его рассмотрят 3 марта. Экс-депутат объявлен в международный розыск.
Хочу, чтобы кто-нибудь из украинских журналистов расспросил про медведевское расследование ФБК Вороненкова с Максаковой.— (ಠ‿ಠ) Dmitry P (@un_deaddy) 3 марта 2017 г.