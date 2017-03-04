Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
4 марта 2017, суббота, 17:15
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Рязанец получил 14 лет тюрьмы за изнасилование дочери
Прощание с комбатом Гиви в Донецке. Трансляция от здания "Донбасс-опера"
В Липецке прикрыли еще один гаражный магазин
Образовательные учреждения Нижнего Новгорода прошли пик карантина, - Ирина Тарасова
На ТКР не будет экстрасенсов и платных викторин — директор
Квитанция за электроэнергию в новой форме доступна в «Личном кабинете» «КолАтомЭнергоСбыт»
В России ведут штраф за парковку на газоне
Керченских абитуриентов приглашают поступить в ВУЗы прокуратуры
Школьники Мурманшинской школы примут участие в конкурсе «Hello, Robot!» -Murmansk»
Нижегородец через суд пытается взыскать с дорожных компаний более 400 тыс рублей
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
04 марта 2017, 14:00
госбюджет Китай США
Наталья Ивлева

Триллион на оборону

Парад в Китае
Парад в Китае
nektonemo.livejournal.com

Расходы Китая на оборону в 2017 году будут рекордно высокие, несмотря на то, что темпы их роста ощутимо замедляются. В этом году эта графа расходов вырастет на 7%, и военный бюджет составит 1,3% ВВП страны, рассказала официальный представитель высшего законодательного органа страны Всекитайского собрания народных представителей Фу Ин, передает Reuters. 7% — это самый низкий показатель роста военных расходов с 2010 года. 

В прошлом году, когда рост китайской экономики замедлился, расходы на оборону выросли на 7,6%, что уже сильно отличалось от тех темпов, которыми военные расходы Китая росли в течение последних двух десятилетий. В 2016 году Китай заложил в бюджет расходы в размере 954 миллиардов юаней (примерно 138,4 миллиарда долларов), и с учетом запланированного роста на 7% в этом году военные расходы Китая составят 1,02 триллиона юаней, то есть примерно 148 миллиардов долларов. В то же время эксперты шведского института Sipri подсчитали, что фактические расходы на оборону в Китае примерно на 50% превышают заявленные официальные показатели, так как ряд позиций в них не отражается, сообщает DW.  

Говоря о росте расходов, представитель парламента Фу Ин также отметила, что военные расходы США тоже растут с каждым годом. По ее словам, увеличение военных расходов связано с тем, что на конференции по безопасности в Мюнхене, ее участникам было рекомендовано увеличить расходы на оборону до 2% от ВВП страны. При этом важно понимать размер разрыва между военными расходами Вашингтона и Пекина:  США тратят на оборону 3,6% ВВП, а показатель для Китая составляет лишь 1,3%.

В конце февраля состоялось первое выступление нового президента США Дональда Трампа перед конгрессом, программную речь он посвятил ключевым тезисам своей внутренней и внешней политики. В частности, он заявил, что пришло время прекратить секвестр военного бюджета, и пора менять положение вооруженных сил страны. Трамп уверен, что США необходима мощная система национальной безопасности, современное оружие и армия, и поэтому военные расходы дальше будут только расти. 

В России к этому отнеслись спокойно, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение увеличивать расходы на оборону — это «исключительно внутреннее дело США». «Это вряд ли касается нас, до тех пор пока какое-то увеличение расходов не приводит к нарушению существующих балансов в сфере стратегического сдерживания», — заявил Дмитрий Песков. Кстати, недавно стало известно, что Россия выбыла из пятерки стран с самыми высокими расходами на оборону, ее вытеснила Индия. По итогам прошлого года, расходы России на оборону снизились на 6,6% до 48,45 миллиарда долларов, и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко дала ясно понять, что Москва не позволит втянуть себя в очередную гонку вооружений.

Китай же является второй по величине военного бюджета страной в мире, и при этом его расходы на оборону составляют всего около четверти от аналогичных расходов США. И перспектива увеличения этого разрыва встревожила Китай. Администрация Дональда Трампа выступила с предложением увеличить военные расходы на 10%, то есть в следующем году они могут составить уже 603 миллиарда долларов, а разрыв с Китаем увеличится еще сильнее. 

Профессор международной политики японского университета Такусеку Такаши Каваками предположил, что столь невысокое повышение расходов на оборону связано с тем, что Китай занял осторожную наблюдательную позицию по отношению к новому правительству США.  «Было мнение, что Китай увеличит свой военный бюджет в соответствии с ростом оборонного бюджета в Соединенных Штатах. Но тот факт, что Китай сохранил его на том же уровне означает, что он находится в режиме ожидания и наблюдает за действиями администрации Трампа», — считает Такаши Каваками.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Дональд Трамп
Трамп хочет отложить подготовку соглашения с Россией по борьбе с ИГ
Борис Джонсон
Борис Джонсон принял приглашение Лаврова посетить Москву
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании
СМИ узнали о возможном отказе Лондона платить 60 млрд евро Евросоюзу
Берл Лазар
СМИ сообщили о встрече помощника Трампа с главным раввином России
С-400
Второй полк С-400 появится в Крыму до конца года
16:56 Малайзия потребовала от посла КНДР покинуть страну в течение 48 часов
16:26 Шипулин проиграл Фуркаду в гонке преследования на этапе Кубка мира в Пхенчхане
15:52 Der Spiegel поместил на обложку Путина с прической Трампа
15:35 СМИ сообщили о планах Трампа отложить сделку с Россией по борьбе с ИГ
14:50 В Иране успешно испытан российский комплекс С-300

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Владимир Шинкарев
Владимир Николаевич Шинкарев
4 марта 1954 года родился Владимир Шинкарев, художник из группы «Митьки»
14:49 Лидер демократов США ответила на обвинения Трампа о связях с Россией
13:58 Борис Джонсон принял приглашение Лаврова посетить Москву
13:37 Число погибших при сходе лавины на Чегете выросло до семи
12:59 Клиенты лишенных лицензий банков Татарстана предъявили властям ультиматум
12:29 СМИ сообщили о появлении второго полка С-400 в Крыму до конца года
11:51 Сын генпрокурора Чайки вошел в состав генсовета «Деловой России»
11:30 Премьер Украины заявил о заинтересованности РФ в блокаде Донбасса
10:59 Китай увеличит расходы на оборону на 7%
10:41 UFC обвинил команду Нурмагомедова в срыве боя с Фергюсоном
10:23 СМИ сообщили о встрече помощника Трампа с главным раввином России
09:49 СМИ узнали о возможном отказе Лондона платить 60 млрд евро Евросоюзу
09:32 Порошенко сообщил о признании парламентом Португалии голодомора геноцидом
09:15 Совфед предложил запретить рекламу с картой России без Крыма
03.03 20:51 ФАС раскрыла картельный сговор на торгах для МВД и МЧС
03.03 20:30 СМИ сообщили о возбуждении дела против экс-главы «Татфондбанка»
03.03 20:10 Раненный при Пальмире генерал РФ доставлен в реанимацию
03.03 19:57 СМИ рассказали об инициаторе освобождения Дадина
03.03 19:41 СМИ сообщили об отказе Кремля праздновать присоединение Крыма на Красной площади
03.03 19:09 ФСИН сообщила о самоубийстве арестованного в СИЗО «Бутырка»
03.03 19:06 В столичном ТЦ задержан угрожавший взорвать гранату мужчина
03.03 18:37 Суд на Урале оставил блогера Соколовского под домашним арестом
03.03 18:35 Подельник Березовского получил 8 лет заочно по делу в хищениях в «Аэрофлоте»
03.03 18:08 Суд признал подельника Березовского виновным в хищении почти 123 млн долларов
03.03 18:04 Экс-глава РФБ пойдет под суд за хищение более 40 млн рублей
03.03 17:30 Адвокат заявил о согласии лидера «Шалтая-Болтая» на сделку со следствием
03.03 17:29 Суд заочно арестовал экс-депутата Вороненкова
03.03 17:07 Госдуме предложили платить опекунам только за троих детей
03.03 16:42 СМИ сообщили о подрыве российского генерала на мине под Пальмирой
03.03 16:24 Караченцов выписан из НИИ Склифосовского
03.03 16:16 В Норвегии найдена игрушечная лодка возрастом 1000 лет
03.03 16:02 СКР объявил экс-депутата Вороненкова в международный розыск
03.03 15:34 Унесшую жизни четырех человек лавину в КБР сняли на видео
03.03 15:12 Минобороны опровергло информацию об опасных сближениях самолетов РФ и НАТО
03.03 14:59 Супруга Караченцова опровергла слухи о ее опьянении в момент ДТП
03.03 14:54 Генпрокурор обвинил чиновников в бездушном отношении к инвалидам
03.03 14:37 МИД РФ сравнил обсуждение встреч посла РФ в США с эпохой маккартизма
03.03 14:30 Песков отказался озвучить мнение Путина о возможности признания Россией ДНР и ЛНР
03.03 14:11 Следствие попросило заочно арестовать экс-депутата Госдумы Вороненкова
03.03 13:59 Кремль прокомментировал расследование Навального о Медведеве
03.03 13:36 В Госдуму внесен законопроект об отмене открепительных на выборах
03.03 13:26 СМИ сообщили о планах Минприроды упростить строительство на землях лесного фонда
03.03 13:07 Минфин за месяц скупит на внутреннем рынке валюты на 70 млрд рублей
03.03 13:04 Патрушев сообщил о трехратном росте числа кибератак на РФ в 2016 году
03.03 12:47 Генштаб России и НАТО провели первые переговоры после заморозки отношений
03.03 12:28 Росавтодор спрогнозировал двукратный рост сборов от «Платона» в 2017 году
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.