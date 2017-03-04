Расходы Китая на оборону в 2017 году будут рекордно высокие, несмотря на то, что темпы их роста ощутимо замедляются. В этом году эта графа расходов вырастет на 7%, и военный бюджет составит 1,3% ВВП страны, рассказала официальный представитель высшего законодательного органа страны Всекитайского собрания народных представителей Фу Ин, передает Reuters. 7% — это самый низкий показатель роста военных расходов с 2010 года.

В прошлом году, когда рост китайской экономики замедлился, расходы на оборону выросли на 7,6%, что уже сильно отличалось от тех темпов, которыми военные расходы Китая росли в течение последних двух десятилетий. В 2016 году Китай заложил в бюджет расходы в размере 954 миллиардов юаней (примерно 138,4 миллиарда долларов), и с учетом запланированного роста на 7% в этом году военные расходы Китая составят 1,02 триллиона юаней, то есть примерно 148 миллиардов долларов. В то же время эксперты шведского института Sipri подсчитали, что фактические расходы на оборону в Китае примерно на 50% превышают заявленные официальные показатели, так как ряд позиций в них не отражается, сообщает DW.

Говоря о росте расходов, представитель парламента Фу Ин также отметила, что военные расходы США тоже растут с каждым годом. По ее словам, увеличение военных расходов связано с тем, что на конференции по безопасности в Мюнхене, ее участникам было рекомендовано увеличить расходы на оборону до 2% от ВВП страны. При этом важно понимать размер разрыва между военными расходами Вашингтона и Пекина: США тратят на оборону 3,6% ВВП, а показатель для Китая составляет лишь 1,3%.

В конце февраля состоялось первое выступление нового президента США Дональда Трампа перед конгрессом, программную речь он посвятил ключевым тезисам своей внутренней и внешней политики. В частности, он заявил, что пришло время прекратить секвестр военного бюджета, и пора менять положение вооруженных сил страны. Трамп уверен, что США необходима мощная система национальной безопасности, современное оружие и армия, и поэтому военные расходы дальше будут только расти.

В России к этому отнеслись спокойно, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение увеличивать расходы на оборону — это «исключительно внутреннее дело США». «Это вряд ли касается нас, до тех пор пока какое-то увеличение расходов не приводит к нарушению существующих балансов в сфере стратегического сдерживания», — заявил Дмитрий Песков. Кстати, недавно стало известно, что Россия выбыла из пятерки стран с самыми высокими расходами на оборону, ее вытеснила Индия. По итогам прошлого года, расходы России на оборону снизились на 6,6% до 48,45 миллиарда долларов, и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко дала ясно понять, что Москва не позволит втянуть себя в очередную гонку вооружений.

Китай же является второй по величине военного бюджета страной в мире, и при этом его расходы на оборону составляют всего около четверти от аналогичных расходов США. И перспектива увеличения этого разрыва встревожила Китай. Администрация Дональда Трампа выступила с предложением увеличить военные расходы на 10%, то есть в следующем году они могут составить уже 603 миллиарда долларов, а разрыв с Китаем увеличится еще сильнее.

Профессор международной политики японского университета Такусеку Такаши Каваками предположил, что столь невысокое повышение расходов на оборону связано с тем, что Китай занял осторожную наблюдательную позицию по отношению к новому правительству США. «Было мнение, что Китай увеличит свой военный бюджет в соответствии с ростом оборонного бюджета в Соединенных Штатах. Но тот факт, что Китай сохранил его на том же уровне означает, что он находится в режиме ожидания и наблюдает за действиями администрации Трампа», — считает Такаши Каваками.