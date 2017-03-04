Формат единого государственного экзамена в России в ближайшие годы будет меняться, и под эти изменения должны будут подстраиваться не только школьники, которым предстоит сдавать больше экзаменов, но и учителя, которые будут их принимать. Не так давно министр образования и науки Ольга Васильева заявила, что ЕГЭ по истории должен стать обязательным для всех учащихся старших классов.

Планируется, что в полной мере это изменение вступит в силу только в 2020 году, а пока, в качестве эксперимента, будет проведена всероссийская проверочная работа по истории. Вопросы этой работы будут на уровне базовых знаний основных тем школьного курса отечественной истории, и это позволит проверить, насколько хорошо школьники усваивают эту информацию. Выпускники смогут сдать проверочную по желанию. Обязательной она станет только со следующего года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на директора Федерального института педагогических измерений Оксану Решетникову.

По мнению бывшего руководителя Рособрнадзора и научного руководителя Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Виктора Болотова, готовиться к ЕГЭ по истории надо будет не только учащимся: «Все три года придется уделять большое внимание именно подготовке педагогов». Он считает, что региональным системам повышения квалификации учителей необходимо начинать подготовку учителей уже со следующего учебного года: «Если бы мы ввели экзамен с будущего года, то увидели бы массу неудовлетворительных оценок, потому что далеко не все историки владеют предметом на высоком уровне».

Еще в 2012 году президент России Владимир Путин поднимал вопрос качества обучения истории в школах, и тогда он предложил подготовить такой учебник по этой дисциплине, который бы исключал двойное толкование событий российской истории. Вскоре после этого был принят историко-культурный стандарт, который пока не все школьные учителя истории знают хорошо, а значит не могут эффективно преподавать этот предмет. Согласно итогам исследования «Портрет учителя истории в современной России», в дополнительном повышении квалификации по работе с историко-культурным стандартом нуждается каждый четвертый учитель, и это угрожает качеству знаний школьников.

На сегодняшний день школьники, заканчивающие 11-й класс, сдают два обязательных госэкзамена — математику и русский язык — и предметы на выбор. По результатам экзаменов ведется прием в российские вузы. Соответственно, в старших классах, когда школьник уже определился или примерно понимает, на кого он хочет пойти учиться, как правило, он сосредотачивается на выбранных предметах. Фактически последние два года происходит уже не обучение, а совершенствование мастерства написания ЕГЭ, решения шаблонных задач и экзаменационных тестов.

Идею ввести третий обязательный госэкзамен по истории Васильева впервые озвучила две недели назад на конференции «История в ХХI веке глазами школьников», она заявила, что «не может человек, пройдя 11-летнее обучение, не знать своей истории». При этом, возможно, здесь сработал личный фактор, ведь Васильева — доктор исторических наук и к тому же опытный педагог-историк.

Ее в этом вопросе поддержало Российское военно-историческое общество, к тому же его исполнительный директор Владислав Кононов заявил «Известиям», что организация рассчитывает принять участие в обсуждении этого вопроса. Также с необходимостью сделать ЕГЭ по истории обязательным согласился историк и академик РАН Юрий Пивоваров: «Историю нужно знать, и я как историк очень счастлив, что школьники будут ее сдавать. Я вообще против ЕГЭ в нашей системе, считаю, что он нам не подходит в том виде, в каком есть. Но раз есть, значит, надо приспосабливаться и создавать экзамен, который бы учил детей российской истории», — сказал он.

Многие эксперты связывают решение о введении обязательного ЕГЭ по истории с необходимостью патриотического и гражданского воспитания. Например, ТАСС приводит мнение директора Института истории Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Абдуллы Даудова, который тоже поддерживает изменение в системе госэкзаменов: «История Отечества находится в ряду тех дисциплин, незнание которых не позволяет говорить о том, что человек сформировался как гражданин. Если человек знает прошлое, он с большим пониманием относится к современности и может прогнозировать будущее. Россия — страна с богатой историей. Каждый ее гражданин должен знать историю хотя бы в рамках школьной программы. Мы хотим, чтобы подрастающее поколение обладало патриотизмом, любило бы свою страну. А как можно любить то, чего не знаешь?» — сказал Даудов.

Однако есть и те, кто считает иначе. По мнению директора образовательной программы благотворительного фонда «Система» «Лифт в будущее» Юлии Селюковой, учебники истории в школах скучные, и с интересом их читают только те дети, которые интересуются этим предметом, передает НСН. Поэтому надо проанализировать, возможно, есть другие способы привить и воспитать интерес к этому предмету, полагает она. Селюкова уверена, что формат ЕГЭ не подходит для изучения истории, так как она не ограничивается набором дат и чисел: «Для того, чтобы думать – ЕГЭ не годится. Для того, чтобы знать о том, что в общем происходило, наверное, это хорошая форма. Но если человек хочет продолжать свою профессиональную траекторию, как историк, то этого, безусловно, недостаточно. Эта наука гораздо сложнее, чем кажется со стороны. А вообще, если есть задача ввести еще один экзамен ЕГЭ, то пусть это будет предмет, который ребенку ближе по профилю. То есть, если он сдает все техническое, то пусть это будет химия, если он сдает все гуманитарное, то пусть это будет история. Если тот или иной экзамен не нужен ребенку для поступления — это все превратится в какое-то механическое заучивание», — поделилась мнением эксперт.

Ранее обсуждалась идея сделать обязательным ЕГЭ по иностранному языку. Также уже в этом году протестируют идею ввести устную речь в экзамены, которые школьники сдают после 9-го класса. «Мы возвращаемся, по существу, к тому, что мы должны говорить, мы должны объяснять свои мысли, мы должны красиво разговаривать на родном языке», — объясняла Васильева эту идею еще месяц назад.