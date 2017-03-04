Зарубежное имущество российских олигархов. Алексей Мордашов

Редакция «Полит.ру» собрала информацию о том, каким имуществом за пределами России владеют самые известные российские олигархи.

Алексей Мордашов – российский предприниматель, миллиардер, председатель совета директоров, а в 2006-2014 гг и генеральный директор ОАО «Северсталь» (с 1 декабря 2014 года оно превратилось в ПАО «Северсталь»), генеральный директор ЗАО «Севергрупп», глава Совета директоров ОАО «Силовые машины», член Совета директоров Nord Gold N.V. и председатель Совета директоров ЗАО «Свеза». Имеет только российское гражданство; СМИ называют его одним из самых узнаваемых и цитируемых российских бизнесменов.

Мордашов был доверенным лицом президента Путина на президентских выборах 14 марта 2004 года, пишет «Ленинградская правда».

В рейтинге 200 самых богатых россиян 2016 год, составленном редакцией русскоязычной версии американского журнала Forbes, Алексей Мордашов находится на шестом месте с состоянием в 10,9 млрд долларов. В то же время в 2016 году Мордашов признан самым богатым человеком России по версии агентства Bloomberg: по сведениям агентства на 31 октября 2016 года состояние его достигало 15,7 млрд долларов.

В 2015 году Мордашов находился на пятой строке рейтинга богатейших россиян по версии Forbes; тогда его состояние достигало 13 млрд долларов. Это было значительным шагом вперед по сравнению с 12-м местом в аналогичном рейтинге в 2014 году. Однако, учитывая, что с 2014 года состояние Мордашова увеличилось отнюдь не в разы (тогда оно составляло 10,5 млрд долларов), можно заключить, что он продвинулся вверх не только за счет собственных успешных операций, но и за счет падения в списке прежних лидеров.

Завод "Северсталь"

Добавим, что в 2011 году Мордашов в списке поднимался до второго места; тогда журнал Forbes оценивал его состояние в 18,5 млрд долларов.

Бизнес Мордашова оказался связан с металлургией закономерно: Александр Мордашов родился в Череповце; его отец работал на Череповецком металлургическом комбинате, и Александр, окончив вуз, тоже пришел на работу на комбинат. В 1992 году, в начале периода приватизации в России, Мордашов стал директором по экономике и финансам того же комбината, который вскоре был преобразован в ОАО «Северсталь». Именно он по поручению гендиректора комбината Юрия Липухина проводил приватизацию предприятия. СМИ сходятся в том, что, создав компанию «Северсталь-инвест» (24 % акций в ней принадлежали «Северстали», а 76 % ему самому), Мордашов затем скупил акции «Северстали» и стал директором и владельцем ОАО «Северсталь».

В 2000 году Мордашов вошел в Совместную российско-немецкую межправительственную рабочую группу по стратегическому сотрудничеству в области экономики и финансов. 5 октября 2007 года немецкая компания Siemens AG подписала соглашение с ним о долгосрочном стратегическом сотрудничестве в развитии компании «Силовые машины» и получила долю в компании. В 2011 сотрудничество «Силмашин» с Siemens закончилось: 27 декабря 2011 года 25 % перешли под управление кипрской управляющей компании Highstat Limited, владеющей с того момента 75 % акций «Силовых машин». Конечным бенефициаром Highstat Limited СМИ уже тогда называли именно Мордашова.

В августе 2001 года бывшая жена Мордашова Елена обратилась в Никулинскую межрайонную прокуратуру Москвы с требованием заставить бывшего мужа отдавать на воспитание сына от первого брака 25% от своего дохода. Она подала заявление после того, как Мордашов задекларировал свой годовой доход за 2000 год в размере 80 млн долларов. Позже Мордашов отрицал, что это так, однако бывшая жена настаивала, что недоплаченные им алименты составляли более полумиллиарда долларов. В обеспечение иска прокуратура добилась ареста 32,5% акций «Северстали».

В самой «Северстали» предполагали, что за иском стоят конкуренты – Уральский горно-металлургический комбинат и «Сибал», писало издание «Компания». 5 сентября 2001 Мордашов впервые прямо заявил, что «Сибал» хочет «утопить» его бизнес.

Как сообщила газета «Коммерсантъ», 29 октября 2002 года Никулинский районный суд Москвы разобрал дело экс-супруги Мордашова и отклонил все ее исковые требования.

С июня 2004 года Мордашов входит в состав совета директоров банка «Россия» (Санкт-Петербург).

Российские активы

Основу капитала Мордашова составляют акции компаний «Северсталь» (ему принадлежит 79,2%), Nord Gold (90,6%), «Силовые машины» (100%). О ценности этих активов можно судить по такой цифре: в 2015 году Мордашов получил 577 млн долларов в виде дивидендов «Северстали».

Здание АКБ "Россия"

Мордашову (вместе с Юрием Ковальчуком) также принадлежит банк «Россия», который с 2014 года находится под санкциями. Кроме того, он владеет «Национальной медиа группой» и компанией «Т2 РТК Холдинг» – совместным предприятием Tele2 и «Ростелекома».

По данным СМИ, в ближайшие годы он планирует развивать предприятие «Свеза», крупнейшего производителя фанеры в России: за 10 лет намерен вложить в него 10,5 млрд рублей.

Владеет продуктовым интернет-магазином «Утконос».

Тенденции по деофшоризации экономики не нанесли ущерба интересам Мордашова, так как «Северсталь» является российским предприятием. Кроме того, как сообщила газета «Ведомости», 4 июля 2013 года ФАС России разрешила череповецкой компании «Алгоритм» (ею лично владеет Мордашов) купить 100% голосующих акций «Силовых машин». ФАС пришла к выводу, что сделка не приведет к ограничению конкуренции.

Зарубежные активы



Санкции, введенные весной 2014 года США, а затем и Евросоюзом в отношении России и ряда его чиновников и бизнесменом, послужили для Мордашова сигналом о необходимости избавиться от зарубежных активов. Уже в сентябре 2014 года «Северсталь» завершила продажу всех американских активов: она продала металлургические заводы Severstal Columbus и Severstal Dearborn и производителя коксующегося угля PBS Coals.

Продукция концерна "Северсталь"

«Покупка американских активов («Северсталью» – прим. ред.) была большой ошибкой. Мы потратили гораздо больше, чем выручили от продажи. ... В этой истории нет политической подоплеки – мы покупали активы и продавали их, будучи движимы экономическими соображениями. Мы не получаем директив, что нам покупать и что нам продавать», и – заявил он журналистам Forbes.

Как отметил Forbes, в начале 2015 года Мордашов встречался с президентом Путиным и пообещал ему, что впредь будет избегать «неразумных инвестиций». В мае 2015 года Мордашов ушел с поста генерального директора «Северстали», который занимал с 1996 года.

В то же время Мордашову до сих пор принадлежат акции TUI, одного из крупнейших туристических концернов в Европе. По данным на сайте самого оператора, к 10 января речь шла о 21% акций (как уточнил для немецкого журнала Bild пресс-секретарь оператора, Мордашову принадлежали 21,18% акций); в то же время ожидалось, что вскоре эта доля вырастет до 25%.